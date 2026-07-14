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Πετρέλαιο: Φλερτάρει με τα 85 δολάρια λόγω της κλιμάκωσης στα Στενά του Ορμούζ

Σε υψηλό ενός μήνα το πετρέλαιο καθώς ΗΠΑ και Ιράν εντείνουν τις επιθέσεις τους στα Στενά του Ορμούζ

Commodities 14.07.2026, 08:17
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Πετρέλαιο: Φλερτάρει με τα 85 δολάρια λόγω της κλιμάκωσης στα Στενά του Ορμούζ
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Σχεδόν κατά 3% αυξήθηκε το πετρέλαιο την Τρίτη, φθάνοντας στο υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων τεσσάρων εβδομάδων, καθώς οι ΗΠΑ επέβαλαν εκ νέου τον ναυτικό αποκλεισμό του Ιράν, ενώ οι δύο χώρες ενέτειναν τις επιθέσεις τους στα Στενά του Ορμούζ, εντείνοντας την αβεβαιότητα σχετικά με τις ενεργειακές ροές.

Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του αργού πετρελαίου Brent σημείωσαν τελευταία άνοδο 1,50 δολαρίων, ή 1,8%, στα 84,80 δολάρια ανά βαρέλι στις 05:30 ώρα Ελλάδος, ενώ το αμερικανικό αργό πετρελαίου West Texas Intermediate αυξήθηκε 1,70 δολάρια, ή 2,2%, στα 79,84 δολάρια το βαρέλι.

Και τα δύο συμβόλαια νωρίτερα αυξήθηκαν πάνω από 2 δολάρια το βαρέλι πριν περιορίσουν κάποια κέρδη, ενώ το Brent είχε αυξηθεί κατά 9,6% στην προηγούμενη συνεδρίαση, το μεγαλύτερο ημερήσιο κέρδος του από τον Μάιο του 2020, αναφέρει το Reuters.

Οι τιμές του πετρελαίου βρίσκονται τώρα στο υψηλότερο επίπεδο από τότε που οι δύο χώρες υπέγραψαν μνημόνιο κατανόησης για τον τερματισμό του πολέμου στις 17 Ιουνίου.

Ο αμερικανικός στρατός πραγματοποίησε μια τρίτη συνεχόμενη νύχτα επιθέσεων εναντίον του Ιράν τη Δευτέρα, καθώς ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ επανέφερε τον αποκλεισμό της ιρανικής ναυτιλίας και πρότεινε την επιβολή τέλους 20% για τη φύλαξη του Στενού του Ορμούζ.

«Η τελευταία κλιμάκωση, συμπεριλαμβανομένης της επαναφοράς του αποκλεισμού από τις ΗΠΑ και των ιρανικών απαντήσεων, έχει σαφώς εισάγει νέο κίνδυνο στην αγορά», δήλωσε στο Reuters ο επικεφαλής αναλυτής αγοράς της KCM Trade, Τιμ Γουότερερ.

«Ενώ δεν έχει επιτευχθεί πλήρες κλείσιμο, οι ανταγωνιστικοί στόχοι και των δύο πλευρών έχουν καταστήσει την εικόνα της προσφοράς εξαιρετικά αβέβαιη», πρόσθεσε.

πετρέλαιο

Τα στενά συνεχίζουν να καθορίζουν το πετρέλαιο

Εν μέσω των επιθέσεων, δύο δεξαμενόπλοια των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων χτυπήθηκαν από δύο ιρανικούς πυραύλους κρουζ στη νότια λωρίδα του Στενού του Ορμούζ στα χωρικά ύδατα του Ομάν, δήλωσε τη Δευτέρα το Υπουργείο Άμυνας των ΗΑΕ, σκοτώνοντας Ινδό ναυτικό μέλος του πληρώματος και τραυματίζοντας οκτώ άλλα.

Τα στοιχεία για τις μεταφορές τη Δευτέρα έδειξαν επίσης ότι ο αριθμός των δεξαμενόπλοιων που διέρχονται από τα Στενά του Ορμούζ μειώθηκε την προηγούμενη ημέρα στο χαμηλότερο επίπεδο των τελευταίων δύο μηνών.

«Η βασική μεταβλητή που πρέπει να παρακολουθείται είναι η φυσική κίνηση αργού πετρελαίου μέσω των Στενών του Ορμούζ. Οποιαδήποτε σημαντική παρεμπόδιση της κυκλοφορίας των δεξαμενόπλοιων, παρατεταμένη μείωση των κινήσεων των πλοίων ή διαταραχή των ροών εξαγωγών πιθανότατα θα πυροδοτούσε μια ακόμη αύξηση στις τιμές του πετρελαίου», δήλωσε στο Reuters η αναλύτρια της Phillip Nova, Πριγιάνκα Σάτσντεβα.

«Αντίθετα, εάν τα βαρέλια συνεχίσουν να κινούνται παρά την στρατιωτική κλιμάκωση, μέρος του τρέχοντος γεωπολιτικού ασφαλίστρου θα μπορούσε σταδιακά να εξασθενίσει».

Εν τω μεταξύ, το κίνημα των Χούθι της Υεμένης εκτόξευσε πυραύλους στη Σαουδική Αραβία, αφού κατηγόρησε το βασίλειο ότι βομβάρδισε ένα αεροδρόμιο που βρίσκεται υπό τον έλεγχό του τη Δευτέρα.

«Εάν οι Χούθι επεκτείνουν τις επιθέσεις τους στα αργά προϊόντα της Σαουδικής Αραβίας στην Ερυθρά Θάλασσα, αυτό θα μπορούσε να θέσει (περαιτέρω) αβεβαιότητες στις ροές αργού πετρελαίου από την περιοχή», δήλωσε σε σημείωμα ο Σάιμον Γουόνγκ, διαχειριστής χαρτοφυλακίου στην Gabelli Funds.

Εν τω μεταξύ, τα αποθέματα αργού πετρελαίου στις ΗΠΑ αναμενόταν να έχουν μειωθεί την περασμένη εβδομάδα, ενώ τα αποθέματα βενζίνης και αποσταγμάτων πιθανότατα αυξήθηκαν, σύμφωνα με προκαταρκτική δημοσκόπηση του Reuters τη Δευτέρα.

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