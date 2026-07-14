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Κίνα: Εκτόξευση εξαγωγών – εισαγωγών λόγω ΑΙ

Η φρενίτιδα της τεχνητής νοημοσύνης βοήθησε την Κίνα να προστατευθεί από μήνες πολέμου στη Μέση Ανατολή

World 14.07.2026, 09:22
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Κίνα: Εκτόξευση εξαγωγών – εισαγωγών λόγω ΑΙ
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Όλες τις προβλέψεις ξεπέρασε η αύξηση των εξαγωγών και των εισαγωγών από και προς την Κίνα τον Ιούνιο, καθώς οι αυξανόμενες τιμές των τσιπ και η παγκόσμια ζήτηση για υλικό που απαιτείται για την τροφοδοσία κέντρων δεδομένων τεχνητής νοημοσύνης ενισχύουν το εμπόριο σε ολόκληρη την Ασία.

Οι εξαγωγές αυξήθηκαν κατά 27% σε σχέση με το προηγούμενο έτος – η μεγαλύτερη αύξηση των τελευταίων τεσσάρων μηνών – σύμφωνα με στοιχεία που δημοσίευσε η Γενική Διοίκηση Τελωνείων την Τρίτη. Αυτό είναι καλύτερο από την αύξηση 19% που προέβλεπαν οικονομολόγοι που συμμετείχαν σε έρευνα του Bloomberg.

Οι εισαγωγές αυξήθηκαν με τον ταχύτερο ρυθμό των τελευταίων πέντε ετών και έφτασαν στο 36%, αφήνοντας ένα εμπορικό πλεόνασμα 125,6 δισεκατομμυρίων δολαρίων – το δεύτερο μεγαλύτερο που έχει καταγραφεί ποτέ.

«Η αυξανόμενη παγκόσμια ζήτηση για υποδομές τεχνητής νοημοσύνης, προηγμένα ηλεκτρονικά και κεφαλαιουχικό εξοπλισμό παραμένει βασική υποστήριξη για τις κινεζικές εξαγωγές μεταποίησης», δήλωσε στο Bloomberg ο Χάο Ζου, επικεφαλής οικονομολόγος της Guotai Junan International Holdings. «Καθώς η εξωτερική ζήτηση αντέχει καλύτερα από το αναμενόμενο, οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής αντιμετωπίζουν λιγότερη επείγουσα ανάγκη να ξεκινήσουν επιθετικά μέτρα τόνωσης».

Ο αγώνας δρόμου για την κατασκευή υποδομών τεχνητής νοημοσύνης έχει πυροδοτήσει έναν νέο κύκλο άνθησης για τους εξαγωγείς, δημιουργώντας μια ιστορική έλλειψη ημιαγωγών και άλλων ηλεκτρονικών ειδών. Οι τιμές των τσιπ έχουν εκτοξευθεί έως και 700% τον τελευταίο χρόνο, ενισχύοντας το εμπόριο από τη Νότια Κορέα στην Ταϊβάν.

Το γιουάν σημείωσε μικρή μεταβολή μετά τα στοιχεία και η απόδοση των 10ετών κρατικών ομολόγων παρέμεινε σταθερή στο 1,74%. Ενώ το κινεζικό νόμισμα έχει ξεπεράσει σε απόδοση τους ασιατικούς ομολόγους του φέτος, θεωρείται υποτιμημένο από πολλούς ξένους οικονομολόγους και αξιωματούχους.

Κίνα

Το εξωτερικό εμπόριο θωράκισε την Κίνα από τον πόλεμο

Τα αυξανόμενα εμπορικά εμπόδια, οι παγκόσμιες πληθωριστικές πιέσεις και οι γεωπολιτικές συγκρούσεις αποτελούν προκλήσεις για το κινεζικό εμπόριο κατά το δεύτερο εξάμηνο, δήλωσε στο Bloomberg ο Γουάνγκ Τζουν, αναπληρωτής επικεφαλής της τελωνειακής αρχής, σε ενημέρωση στο Πεκίνο. Η Κίνα είναι βέβαιη ότι μπορεί να προστατεύσει τη δυναμική του εξωτερικού εμπορίου παρά την αστάθεια στο εξωτερικό, είπε.

Η φρενίτιδα της τεχνητής νοημοσύνης βοήθησε την Κίνα να θωρακιστεί από μήνες πολέμου στη Μέση Ανατολή, ακόμη και όταν η εγχώρια ευθραυστότητα πιθανότατα σήμαινε ότι η οικονομική ανάπτυξη επιβραδύνθηκε κοντά στο κατώτερο όριο του επίσημου στόχου του 4,5% έως 5% στο δεύτερο τρίμηνο.

Ωστόσο, η έξαρση των εξαγωγών λόγω ΑΙ καθιστά την οικονομία πιο ανισόρροπη και ευάλωτη σε οποιαδήποτε οπισθοδρόμηση της παγκόσμιας ζήτησης. Στην Κίνα, η τεχνολογία προσθέτει επίσης περαιτέρω πίεση σε μια ήδη εύθραυστη αγορά εργασίας.

Οι ανησυχίες για τη βιωσιμότητα της άνθησης έχουν ήδη προκαλέσει επανειλημμένες μαζικές πωλήσεις στις μετοχές της Νότιας Κορέας πρόσφατα, με την τιμή της μετοχής του γίγαντα τσιπ SK Hynix Inc. να καταρρέει κατά 15% τη Δευτέρα. Οι εξαγωγές της Νότιας Κορέας προς την Κίνα αυξήθηκαν κατά 92% τον Ιούνιο σε σχέση με ένα χρόνο πριν, ο ταχύτερος ρυθμός από το 2010.

Και καθώς οι εντάσεις κλιμακώνονται ξανά στο Ιράν, οι επενδυτές και οι οικονομολόγοι παρακολουθούσαν επίσης τις αλλαγές στις εισαγωγές πετρελαίου της Κίνας.

Οι εισαγωγές αργού πετρελαίου μειώθηκαν κατά 41% σε σχέση με ένα χρόνο πριν, στα 29 εκατομμύρια τόνους τον Ιούνιο – ο μικρότερος όγκος που αγόρασε η Κίνα εδώ και σχεδόν μια δεκαετία.

Η χώρα έχει αρχίσει να διαδραματίζει ολοένα και πιο ζωτικό ρόλο στην εξισορρόπηση της παγκόσμιας αγοράς πετρελαίου και έχει μειώσει σημαντικά τις ξένες αγορές τους τελευταίους μήνες μετά την έναρξη του πολέμου. Οι αναλυτές αναμένουν ότι οι εισαγωγές αργού πετρελαίου θα ανακάμψουν καθώς οι αρχές επιστρέφουν στη στρατηγική αποθήκευση αργότερα φέτος.

«Ο παγκόσμιος υπερκύκλος της Τεχνητής Νοημοσύνης θα συνεχίσει να υποστηρίζει τη συνολική περιφερειακή και κινεζική εμπορική απόδοση», πρόσθεσε και ο Σάμιουελ Τσε, ανώτερος οικονομολόγος στην DBS Bank Hong Kong Ltd. «Και η χαλάρωση της εμπορικής έντασης με τις ΗΠΑ βοηθά επίσης στη δυναμική των εξαγωγών».

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