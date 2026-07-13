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Αμερικανικές τράπεζες: Εκτόξευση εσόδων από προμήθειες φέρουν οι IPO και τα mega deals

Οι πέντε μεγαλύτερες αμερικανικές επενδυτικές τράπεζες προβλέπεται να ανακοινώσουν ετήσια αύξηση προμηθειών κατά 27% για το δεύτερο τρίμηνο

World 13.07.2026, 23:17
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Αμερικανικές τράπεζες: Εκτόξευση εσόδων από προμήθειες φέρουν οι IPO και τα mega deals
Μελίνα Ζιάγκου

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Τα υψηλότερα έσοδά τους από προμήθειες επενδυτικής τραπεζικής των τελευταίων τεσσεράμισι ετών αναμένεται να ανακοινώνουν οι τράπεζες της Wall Street αυτή την εβδομάδα, έχοντας δεχθεί σημαντική ώθηση από τη θεαματική εισαγωγή της SpaceX στο χρηματιστήριο και την αναζωπύρωση των mega-mergers.

Οι πέντε μεγαλύτερες επενδυτικές τράπεζες των ΗΠΑ -JPMorgan Chase, Goldman Sachs, Morgan Stanley, BofA και Citigroup- προβλέπεται να ανακοινώσουν ετήσια αύξηση προμηθειών κατά 27% για το δεύτερο τρίμηνο, σύμφωνα με εκτιμήσεις που συγκέντρωσε το Bloomberg, ποσοστό που ισοδυναμεί με 11,1 δισ. δολ.

Οι αμερικανικές μετοχές έχουν καταγράψει το καλύτερο τρίμηνό τους των τελευταίων έξι ετών, παρά την αστάθεια και την αβεβαιότητα που προκάλεσε ο πόλεμος στο Ιράν, χάρη στην επενδυτική έκρηξη στην AI, στις χαμηλότερες τιμές του πετρελαίου και στις ενδείξεις ανθεκτικότητας της κατανάλωσης στις ΗΠΑ, διέγραψαν ράλι κατά το τρίμηνο Απριλίου, Μαΐου, Ιουνίου.

IPO και οι προμήθειες για τις αμερικανικές τράπεζες

Ένα μεγάλο μέρος των κερδών προέρχεται από προμήθειες στις αγορές μετοχικού κεφαλαίου, οι οποίες προβλέπεται να ανέλθουν συνολικά σε 2,5 δισ. δολάρια για τις πέντε αμερικανικές τράπεζες. Αυτό οφείλεται κυρίως στα 500 εκατ. δολάρια σε προμήθειες που έλαβαν οι 23 επενδυτικές τράπεζες για τηνιστορική IPO της SpaceX, το υψηλότερο ποσό που έχει πληρωθεί ποτέ για δημόσια εγγραφή. Η Goldman και η Morgan Stanley έβαλαν στα ταμεία τους από 100 εκατ. δολάρια η καθεμία από τη συμφωνία.

«Η SpaceX ήταν μια τόσο μεγάλη συμφωνία, που αναμένουμε να έχει μετρήσιμο αντίκτυπο σε όλες τις τράπεζες που συμμετείχαν», δήλωσε ο Brian Mulberry, επικεφαλής στρατηγικής αγοράς στη Zacks Investment Management.

Τραπεζίτες και αναλυτές έχουν επισημάνει την τεράστια κλίμακα μιας νέας γενιάς εταιρειών τεχνολογίας που έχουν εισαχθεί ή ενδέχεται σύντομα να εισαχθούν στο χρηματιστήριο, συμπεριλαμβανομένων των SpaceX, OpenAI και Anthropic.

Ωστόσο, οι εισαγωγές μικρότερων εταιρειών που ανήκουν σε εταιρείες ιδιωτικών επενδυτικών κεφαλαίων ήταν πιο υποτονικές, λόγω των υψηλότερων επιτοκίων.

Τα mega deals

Οι προμήθειες από συγχωνεύσεις και εξαγορές στις πέντε τράπεζες προβλέπεται επίσης να σημειώσουν άλμα περίπου 30% σε σχέση με το δεύτερο τρίμηνο του 2025, ξεπερνώντας τα 4 δισ. δολάρια για πρώτη φορά από το 2021, όταν οι προμήθειες παρέμειναν πάνω από αυτό το επίπεδο για τρία συνεχή τρίμηνα.

Η Wall Street έχει ωφεληθεί από την αναβίωση των μεγάλων συμφωνιών αξίας άνω των 10 δισ. δολαρίων. Η Morgan Stanley ανέφερε σε σημείωμά της προς τους πελάτες αυτή την εβδομάδα ότι οι ανακοινώσεις παγκόσμιων M&A για το 2026 κινούνται προς τους υψηλότερους όγκους που έχουν καταγραφεί ποτέ.

Οι JPMorgan, Goldman, Morgan Stanley, BofA, Citi και Wells Fargo ανακοινώνουν όλες κέρδη την Τρίτη, με τη Morgan Stanley να ακολουθεί την Τετάρτη. Μαζί, οι έξι τράπεζες αναμένεται να ανακοινώσουν κέρδη δευτέρου τριμήνου ύψους περίπου 44 δισ. δολαρίων, αυξημένα κατά 18% σε σχέση με ένα χρόνο πριν.

Επενδυτική τραπεζική

Τα τμήματα συναλλαγών τους είναι επίσης έτοιμα να επωφεληθούν από τις ασταθείς χρηματοπιστωτικές αγορές, διευκολύνοντας και χρηματοδοτώντας συναλλαγές για πελάτες. Η ανάπτυξη είναι ιδιαίτερα ισχυρή στις συναλλαγές μετοχών.

Η ανάπτυξη στους τομείς της επενδυτικής τραπεζικής ήρθε εν μέσω σχετικά περιορισμένων απωλειών από χορηγήσεις δανείων, ενισχύοντας τις τιμές των τραπεζικών μετοχών, οι οποίες έχουν υπεραποδώσει έναντι της ευρύτερης αγοράς τα τελευταία δύο χρόνια. Αυτό έχει εγείρει ερωτήματα σχετικά με το πόσα περιθώρια ανόδου απομένουν για τις τραπεζικές μετοχές.

«Ο πήχης είναι ψηλότερα», δήλωσε ο Saul Martinez, επικεφαλής έρευνας αμερικανικών χρηματοοικονομικών μετοχών στην HSBC. «Αυτό θα πρέπει να είναι ένα καλό τρίμηνο, αλλά νομίζω ότι η αγορά το περιμένει αυτό και αυτό έχει ήδη αποτυπωθεί στις τιμές των μετοχών».

Το βλέμμα στους ισολογισμούς των τραπεζών

Οι επενδυτές θα συνεχίσουν επίσης να εξετάζουν εξονυχιστικά τους ισολογισμούς των τραπεζών για σημάδια πίεσης στους αμερικανούς καταναλωτές, οι οποίοι έχουν αποδειχθεί σχετικά ανθεκτικοί σε σοκ που περιλαμβάνουν τους εισαγωγικούς δασμούς, τον πόλεμο με το Ιράν και τις υψηλότερες τιμές του πετρελαίου.

«Η ανησυχία θα ήταν μεγαλύτερη εάν βλέπαμε μια εκ νέου κλιμάκωση [της σύγκρουσης], οι τιμές του πετρελαίου εκτοξεύονταν ξανά στα ύψη, ο πληθωρισμός επέστρεφε στο προσκήνιο και στη συνέχεια άρχιζες να ανησυχείς για την οικονομική ανάπτυξη», δήλωσε ο Martinez.

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