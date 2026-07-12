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Χρέη: Τα μυστικά και τα οφέλη από τη ρύθμιση των 72 δόσεων

Τα μυστικά και τα οφέλη από τη νέα ρύθμιση των 72 δόσεων για χρέη στην εφορία

Φορολογικά Νέα & Eιδήσεις 12.07.2026, 18:00
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Χρέη: Τα μυστικά και τα οφέλη από τη ρύθμιση των 72 δόσεων
Ρεπορτάζ Ντίνος Σιωμόπουλος

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Ανοίγει στα τέλη της ερχόμενης εβδομάδας η πλατφόρμα της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων για την υποβολή αιτήσεων από εκατομμύρια φορολογουμένους που έχουν ληξιπρόθεσμες οφειλές προς την Εφορία και επιθυμούν να τα ρυθμίσουν σε έως 72 έντοκες μηνιαίες δόσεις.

Τα λογιστικά γραφεία δέχονται καθημερινά χιλιάδες τηλεφωνήματα με τα οποία οι ενδιαφερόμενοι οφειλέτες ζητούν να μάθουν αν μπορούν να ενταχθούν στη νέα ρύθμιση και, το βασικότερο, τις λεπτομέρειες εφαρμογής της. Μάλιστα, δεν είναι λίγοι εκείνοι που ρωτούν αν ο νέος νόμος περιλαμβάνει διάταξη για κούρεμα της αρχικής οφειλής ή διαγραφή μέρους των προσαυξήσεων, με την απάντηση να τους απογοητεύει, καθώς δεν έχει προβλεφθεί κάτι τέτοιο.

4,2 εκατ. οφειλέτες

Σύμφωνα με τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία, στα τέλη Απριλίου του τρέχοντος έτους τα ληξιπρόθεσμα χρέη προς την Εφορία ξεπέρασαν τα 114,5 δισ. ευρώ, ενώ μέσα σε έναν χρόνο αυξήθηκαν κατά περίπου 3,8 δισ. ευρώ.

Την ίδια στιγμή, ο αριθμός των οφειλετών ανέρχεται σε 4,2 εκατομμύρια φυσικά και νομικά πρόσωπα, με τους περισσότερους οφειλέτες (90,4% επί του συνόλου) να χρωστούν κατά μέσο όρο έως 10.000 ευρώ και το συνολικό ληξιπρόθεσμο υπόλοιπό τους να ανέρχεται στο 3,43 των συνολικών οφειλών.

Από την άλλη, σχεδόν το σύνολο των οφειλών (96,57%) πηγάζει από την κατηγορία εκείνων που χρωστούν πάνω από 10.000 ευρώ με το 75,5% του συνολικού ληξιπρόθεσμου υπολοίπου να αφορά εκείνους που έχουν χρέη στην Εφορία άνω του ενός εκατομμυρίου ευρώ έκαστος, με αποτέλεσμα οι μεγαλο-οφειλέτες να αντιστοιχούν σε μόλις 0,24% επί του συνολικού αριθμού εκείνων που έχουν ληξιπρόθεσμα χρέη στην Εφορία. Επίσης, από το συνολικό ποσό των ληξιπρόθεσμων χρεών, 35,5 δισ. ευρώ (ποσοστό 31,01%) έχουν χαρακτηριστεί ανεπίδεκτα είσπραξης, ενώ το ήδη υψηλό αυτό ποσό αναμένεται να ανέβει και άλλο στα 42,5 δισ. ευρώ. Αξίζει να τονιστεί ότι από το σύνολο των 114,5 δισ. ευρώ, σε ρύθμιση έχουν υπαχθεί μόλις 5,4 δισ. ευρώ ή 6,8%, ενώ άγνωστο παραμένει πόσοι τελικά θα ενταχθούν στη νέα ρύθμιση των 72 δόσεων που ήδη έχει ανοίξει για οφειλέτες προς τον ΕΦΚΑ και αναμένεται μέσα στην εβδομάδα να ξεκινήσει να δέχεται αιτήσεις και από τους οφειλέτες της Εφορίας.

Η υπαγωγή

Στη νέα ρύθμιση μπορούν να υπαχθούν βεβαιωμένες οφειλές στη φορολογική διοίκηση, οι οποίες έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμες έως και την 31η Δεκεμβρίου 2023 και οι οποίες έως την υποβολή της αίτησης δεν βρίσκονταν σε ενεργή ρύθμιση κατά την 21η Απριλίου 2026.

Παράλληλα, ο οφειλέτης κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης υπαγωγής στη νέα ρύθμιση δεν πρέπει να έχει άλλες ληξιπρόθεσμες οφειλές ή αν έχει και έχουν δημιουργηθεί από την 1η Ιανουαρίου 2024 και μετά, να ρυθμιστούν με τις υφιστάμενες πάγιες ρυθμίσεις ή να εξοφληθούν στο σύνολό τους.

Η αίτηση για την υπαγωγή στη ρύθμιση υποβάλλεται ηλεκτρονικά στην πλατφόρμα της ΑΑΔΕ έως την 31η Δεκεμβρίου 2026, με το ελάχιστο ποσό μηνιαίας δόσης της ρύθμισης να ορίζεται σε 30 ευρώ, ενώ η υπαχθείσα στη ρύθμιση βασική οφειλή επιβαρύνεται από την ημερομηνία υπαγωγής, με ετήσιο επιτόκιο 5,84%.

Η υπαγωγή του οφειλέτη στη νέα ρύθμιση πραγματοποιείται με την καταβολή της πρώτης δόσης εντός τριών εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης υπαγωγής στη ρύθμιση. Οι επόμενες δόσεις καταβάλλονται έως την τελευταία εργάσιμη ημέρα των επόμενων μηνών από την ημερομηνία αίτησης υπαγωγής στη ρύθμιση.

Από την υπαγωγή στη ρύθμιση του παρόντος και εφόσον ο οφειλέτης συμμορφώνεται με αυτήν, παρέχονται τα εξής ευεργετήματα:

α) Χορηγείται αποδεικτικό ενημερότητας.

β) Αναστέλλεται η ποινική δίωξη για το αδίκημα της μη καταβολής χρεών προς το Δημόσιο για όσο χρονικό διάστημα διαρκεί η ρύθμιση και σε περίπτωση ολοσχερούς εξόφλησης το αξιόποινο εξαλείφεται.

γ) Αναστέλλονται η λήψη αναγκαστικών μέτρων και η συνέχιση της διαδικασίας αναγκαστικής εκτέλεσης επί απαιτήσεων, κινητών και ακινήτων.

δ) Ο χρόνος παραγραφής των ρυθμιζόμενων οφειλών αναστέλλεται καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος της ρύθμισης και δεν συμπληρώνεται πριν από την πάροδο έτους από τη λήξη της αναστολής.

Πώς χάνεται

Η ρύθμιση χάνεται με συνέπεια την υποχρεωτική άμεση καταβολή του υπολοίπου των οφειλών σύμφωνα με τα στοιχεία της βεβαίωσης, εάν ο οφειλέτης:

α) Δεν καταβάλλει δύο συνεχόμενες μηνιαίες δόσεις της ρύθμισης ή καθυστερήσει την καταβολή των δύο τελευταίων δόσεων της ρύθμισης για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των δύο μηνών.

β) Μετά την παρέλευση ενός μηνός από την υπαγωγή στη ρύθμιση δεν έχει εξοφλήσει ή δεν έχει υπαγάγει σε πάγια ή δεν έχει τακτοποιήσει με άλλο νόμιμο τρόπο το σύνολο των λοιπών ληξιπρόθεσμων οφειλών του στη Φορολογική Διοίκηση.

γ) Δεν εξοφλήσει ή τακτοποιήσει κατά νόμιμο τρόπο τις οφειλές του στη Φορολογική Διοίκηση, καθ’ όλη τη διάρκεια της ρύθμισης του παρόντος, εντός τριμήνου από τη λήξη της προθεσμίας καταβολής τους.

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