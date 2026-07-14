 
array(5) {
  ["ai_cats"]=>
  array(1) {
    [0]=>
    string(20) "Business and Finance"
  }
  ["ai_subcats"]=>
  array(2) {
    [0]=>
    string(11) "Agriculture"
    [1]=>
    string(7) "Economy"
  }
  ["ai_tone"]=>
  string(7) "neutral"
  ["ai_dv_cat1"]=>
  string(8) "Business"
  ["ai_dv_cat2"]=>
  string(28) "Law Gov & Politics: Politics"
}

ΕΕ: Τι συζητήθηκε στο Συμβούλιο Γεωργίας και Αλιείας

Τι αποφάσισαν οι υπουργοί Γεωργίας και Αλιείας της ΕΕ

AGRO 14.07.2026, 11:09
Σχολιάστε
ΕΕ: Τι συζητήθηκε στο Συμβούλιο Γεωργίας και Αλιείας
Newsroom

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης

Προσθήκη του ot.gr στην Google

Η νέα στρατηγική για την κτηνοτροφία και το σχέδιο δράσης για τις πρωτεΐνες, η θέση της γυναίκας στη γεωργία, το εμπόριο αγροτικών προϊόντων αλλά και η στήριξη των αγροτών για την αύξηση του κόστους των λιπασμάτων, βρέθηκαν στο επίκεντρο της συζήτησης του Συμβουλίου Γεωργίας και Αλιείας της ΕΕ, που πραγματοποιήθηκε στις Βρυξέλλες, υπό την ιρλανδική προεδρία.

Ειδικότερα, όπως αναφέρθηκε στο Συμβούλιο η στρατηγική για την κτηνοτροφία και το σχέδιο δράσης για τις πρωτεΐνες, στοχεύουν στην αντιμετώπιση κοινών στρατηγικών προκλήσεων, ιδίως της ανταγωνιστικότητας και της βιωσιμότητας των παραπάνω τομέων, παρέχοντας παράλληλα μια μακροπρόθεσμη προοπτική και λύσεις.

Οι γυναίκες που αναγνωρίζονται επίσημα ως κάτοχοι αγροτικών εκμεταλλεύσεων, οι επιλέξιμες για στήριξη είναι το ένα τρίτο των κατόχων στην ΕΕ (31%)

Οι υπουργοί της ΕΕ αρχικά μοιράστηκαν τις αρχικές τους απόψεις σχετικά με αυτές τις δύο πρωτοβουλίες, συμπεριλαμβανομένου του τρόπου με τον οποίο αλληλοσυμπληρώνονται, συζητώντας τρόπους για την προώθηση των εργασιών.

Τόνισαν δε, τη σημασία της ενίσχυσης της στρατηγικής αυτονομίας και της επισιτιστικής ασφάλειας της ΕΕ αλλά και την ανάγκη ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας, της ανθεκτικότητας και της βιωσιμότητας του κτηνοτροφικού τομέα, με παράλληλη συνέχιση της βελτίωσης της υγείας και της ευημερίας των ζώων.

Το Συμβούλιο επιβεβαίωσε επίσης τη σημασία της διαφοροποιημένης προσφοράς πρωτεϊνών, με αρκετούς να επισημαίνουν τον πιθανό ρόλο που θα μπορούσε να διαδραματίσει η Ουκρανία από αυτή την άποψη.

Τέλος, οι υπουργοί τόνισαν την ανάγκη για επαρκή οικονομική στήριξη για την εφαρμογή των δύο πρωτοβουλιών.

Γυναίκες στη γεωργία

Με στόχο να διερευνηθούν οι τρόποι με τους οποίους ο αγροδιατροφικός τομέας μπορεί να γίνει πιο ανθεκτικός και βιώσιμος, αντιμετωπίζοντας τα εμπόδια στη συμμετοχή των γυναικών, υποστηρίζοντας την επόμενη γενιά η ιρλανδική προεδρία έθεσε προς συζήτηση στο Συμβούλιο τη συμμετοχή των γυναικών στη γεωργία.

Οι γυναίκες που αναγνωρίζονται επίσημα ως κάτοχοι αγροτικών εκμεταλλεύσεων στο πλαίσιο της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής (ΚΑΠ), οι επιλέξιμες για στήριξη αντιπροσωπεύουν περίπου το ένα τρίτο των κατόχων στην ΕΕ (31%), που αντιστοιχεί σε περίπου 2,9 εκατομμύρια από το σύνολο των 9 εκατομμυρίων κατόχων αγροτικών εκμεταλλεύσεων.

Καθώς το 2026 έχει ανακηρυχθεί από τα Ηνωμένα Έθνη ως το Διεθνές Έτος της Γυναίκας Αγρότισσας, η συζήτηση έδωσε τη δυνατότητα στους υπουργούς να διερευνήσουν τρόπους για την προώθηση της συμμετοχής, της προβολής και της επίσημης αναγνώρισης των γυναικών στον αγροδιατροφικό τομέα. Ταυτόχρονα, το Συμβούλιο διερεύνησε τρόπους για την προώθηση της ισότιμης πρόσβασης και των ευκαιριών για τις γυναίκες αγρότισσες.

Οι υπουργοί συμφώνησαν στην ανάγκη προώθησης της συμμετοχής των γυναικών στον αγροδιατροφικό τομέα, διασφαλίζοντας παράλληλα την επαρκή εκπροσώπησή τους σε ηγετικούς ρόλους και ρόλους λήψης αποφάσεων.

Σε αυτό το πλαίσιο, η πρόσβαση σε βασικές υπηρεσίες – συμπεριλαμβανομένων των εγκαταστάσεων παιδικής φροντίδας, των υποδομών, του ευρυζωνικού δικτύου υψηλής ταχύτητας – επισημάνθηκε ως βασικός παράγοντας για την ενίσχυση της ελκυστικότητας και της μακροπρόθεσμης βιωσιμότητας των αγροτικών περιοχών. Επιπλέον, τονίστηκε η σημασία της προώθησης ίσων ευκαιριών για τις γυναίκες αγρότισσες όσον αφορά την αγορά, την κληρονομιά και την ίδρυση αγροτικών επιχειρήσεων.

Το εμπόριο αγροτικών προϊόντων της ΕΕ

Στο Συμβούλιο συζητήθηκαν επίσης, αγροτικά ζητήματα που σχετίζονται με το εμπόριο, και η ιρλανδική προεδρία επικεντρώθηκε στην πολιτική της ΕΕ για την προώθηση και την προστασία των προστατευόμενων γεωγραφικών ενδείξεων (ΠΓΕ) σε τρίτες χώρες. Οι υπουργοί προέβησαν σε απολογισμό των πρόσφατων εξελίξεων, τονίζοντας τη σημασία των ΠΓΕ για την ανταγωνιστικότητα των γεωργικών εξαγωγών της ΕΕ και την προστιθέμενη αξία που προσφέρουν.

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης, οι υπουργοί ζήτησαν την προστασία των προϊόντων με ΠΓΕ μέσω υφιστάμενων και μελλοντικών εμπορικών συμφωνιών. Ζήτησαν επίσης την συμπερίληψη ρητρών διασφάλισης στις εμπορικές συμφωνίες, τονίζοντας ταυτόχρονα τη σημασία της διασφάλισης στρατηγικής αυτονομίας, ισότιμων όρων ανταγωνισμού και αμοιβαιότητας.

Η στήριξη για το κόστος των λιπασμάτων

Τέλος, το Συμβούλιο ενέκρινε την πρόταση της Επιτροπής που αποσκοπεί στην παροχή βοήθειας στους Ευρωπαίους αγρότες για την αντιμετώπιση της απότομης αύξησης των τιμών των λιπασμάτων που προκλήθηκε από την πρόσφατη κρίση στη Μέση Ανατολή.

Η πρόταση υποβλήθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις 12 Ιουνίου 2026, ως μέρος μιας ευρύτερης δέσμης μέτρων για την αντιμετώπιση του αντίκτυπου της κρίσης στη Μέση Ανατολή στις αγορές γεωργικών εισροών. Τροποποιεί τον κανονισμό για τα στρατηγικά σχέδια της ΚΑΠ και τον οριζόντιο κανονισμό, ώστε να παρέχει στα κράτη μέλη πρόσθετα εργαλεία για την υποστήριξη των αγροτών που πλήττονται από τις αυξημένες τιμές των λιπασμάτων.

Η ταχεία έγκριση αυτού του κανονισμού αντικατοπτρίζει την ισχυρή δέσμευση της ΕΕ να στηρίξει τους αγρότες που αντιμετωπίζουν υψηλό κόστος λιπασμάτων ως αποτέλεσμα της κατάστασης στη Μέση Ανατολή.

Πρόγραμμα εργασίας της ιρλανδικής προεδρίας

Η ιρλανδική προεδρία παρουσίασε επίσης, το πρόγραμμα εργασίας της και τις κύριες προτεραιότητές της για τους τομείς της γεωργίας και της αλιείας της ΕΕ για το δεύτερο εξάμηνο του 2026.

Με γνώμονα το σύνθημα «Ní Neart go cur le Chéile – Δύναμη με ενότητα» , κατά τη διάρκεια της ιρλανδικής προεδρίας, το Συμβούλιο AGRIFISH θα εργαστεί για την υποστήριξη των αγροτικών και αλιευτικών οικογενειών, την προστασία των εισοδημάτων τους, την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητάς τους, τη διατήρηση των αγροτικών και παράκτιων κοινοτήτων και την επίτευξη της σωστής ισορροπίας μεταξύ των τριών πυλώνων της βιωσιμότητας – οικονομικού, κοινωνικού και περιβαλλοντικού. Η ιρλανδική προεδρία θα δώσει ιδιαίτερη προσοχή στα ζητήματα της επισιτιστικής ασφάλειας, της ανταγωνιστικότητας, της απλούστευσης, της βιωσιμότητας και της ανανέωσης των γενεών.

Σχετικά άρθρα:
Προσθήκη του ΟΤ.gr στην Google
Ακολουθήστε τον στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Σχόλια
Γράψτε το σχόλιο σας
0 /50
0 /2000
Αποδέχεστε τους Όροι Χρήσης και την Πολιτικη Απορρήτου

Εγγραφείτε στο OT Newsletter για την καθημερινή σας ενημέρωση με ειδήσεις από την οικονομία, τις επιχειρήσεις, τις αγορές και τα διεθνή.

* indicates required
Stream
ΕΕ: Απλούστεροι κανόνες για την προώθηση αγροτικών προϊόντων – Οι αλλαγές
AGRO

Ποιες αλλαγές έρχονται στην προώθηση αγροτικών προϊόντων
Fed: Αυξάνονται τα στοιχήματα για αύξηση των επιτοκίων τον Ιούλιο
World

Fed: Αυξάνονται τα στοιχήματα για αύξηση των επιτοκίων τον Ιούλιο
ΕΕΤ: Δυναμικός και ανθεκτικός ο τραπεζικός κλάδος
Τράπεζες

ΕΕΤ: Δυναμικός και ανθεκτικός ο τραπεζικός κλάδος
ΙΝΣΕΤΕ: Αυστραλία, Καναδάς και ΗΠΑ στηρίζουν τον ελληνικό τουρισμό
Τουρισμός

Ποιες μακρινές χώρες ψηφίζουν Ελλάδα για τουρισμό
Yellow Value: Έξυπνη θωράκιση απέναντι στην αβεβαιότητα των καλοκαιρινών λογαριασμών
Τα νέα της αγοράς

Yellow Value: Έξυπνη θωράκιση απέναντι στην αβεβαιότητα των καλοκαιρινών λογαριασμών
ElvalHalcor: Επενδυτικό πλάνο 850 εκατ. έως το 2030 σε αλουμίνιο και χαλκό
Business

Επενδύσεις 850 εκατ. ευρώ από ElvalHalcor έως το 2030

ΑΓΟΡΕΣ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ ΤΑΜΠΛΟ ATHEX
OT Originals
Fed: Αυξάνονται τα στοιχήματα για αύξηση των επιτοκίων τον Ιούλιο
World

Fed: Αυξάνονται τα στοιχήματα για αύξηση των επιτοκίων τον Ιούλιο

Αυξάνονται οι πιθανότητες η Fed να αυξήσει το κόστος δανεισμού

Τζούλη Καλημέρη
ΕΡΓΑΝΗ: Καταγγελίες για μονοπώλιο στο λογισμικό της ψηφιακής κάρτας εργασίας
Εργασιακά – Ασφαλιστικά

Καταγγελίες για μονοπώλιο στο λογισμικό της ψηφιακής κάρτας

Το υπουργείο Εργασίας ανοίγει με καθυστέρηση 18 μηνών και λανθασμένα τα API - Οδηγεί σε μονοπώληση την αγορά λογισμικού στην κάρτα εργασίας – Τα προβλήματα σε επιχειρήσεις με το ΕΡΓΑΝΗ

Χρήστος Κολώνας
Αμεσες ξένες επενδύσεις: Ποιοτικός έλεγχος στα 13 δισ. ευρώ στην Ελλάδα
Economy

Ποιοτικός έλεγχος στα 13 δισ. για τις ξένες επενδύσεις

Η Ελλάδα καταγράφει μία από τις καλύτερες επιδόσεις των τελευταίων δεκαετιών στις άμεσες ξένες επενδύσεις, αλλά πόσο αυτές φέρνουν προστιθέμενη αξία που αφήνουν στην οικονομία

Αλέξανδρος Κλώσσας
ΦΠΑ: Η Ελλάδα «πρωταθλήτρια» στην εξάρτηση από τον ΦΠΑ
Φορολογικά Νέα & Eιδήσεις

Η Ελλάδα «πρωταθλήτρια» στην εξάρτηση από τον ΦΠΑ

Την ώρα που οι περισσότερες χώρες της ΕΕ μειώνουν σταδιακά την εξάρτησή τους από τους έμμεσους φόρους, όπως ο ΦΠΑ - Τι δείχνει έκθεση της Ευρωπαϊκής επιτροπής

Γιάννης Αγουρίδης
Ιωνική Σφολιάτα: Με αύξηση 9,18% στον τζίρο έκλεισε το 2025 – Το πλάνο της διετίας
Business

Ιωνική Σφολιάτα: Νέα μονάδα στη Σίνδο με το βλέμμα στις εξαγωγές

Θετική η αποτίμηση του 2025 για την Ιωνική Σφολιάτα - Το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα των προϊόντων

Αλεξάνδρα Παπαδημητρίου
Ενοίκια: Στο τραπέζι παράταση της τριετούς φοροαπαλλαγής – Ποιοι ωφελούνται
Φορολογικά Νέα & Eιδήσεις

Τι εξετάζεται για τη φορολογία ενοικίων - Ποιοι ωφελούνται

Τα σενάρια που εξετάζονται για τα αφορολόγητα ενοίκια - Οι αλλαγές - Παραδείγματα

Ανδρομάχη Παύλου
Χρηματιστήριο Αθηνών: Γιατί δεν τρομάζουν οι νέες αναταράξεις στη Μέση Ανατολή
Xρηματιστήριο Αθηνών

Το ΧΑ, οι «άμυνες» και οι ευκαιρίες στη νέα κρίση

Γιατί η νέα ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή εκτιμάται ότι θα προκαλέσει πρόσκαιρη μεταβλητότητα χωρίς να αλλάξει την πορεία στο Χρηματιστήριο Αθηνών

Γιώργος Μανέττας
Τρικαλινός: Ανάπτυξη άνω του 3% και το μεγάλο στοίχημα της Κίνας
Business

Τα 16 χρόνια αναμονής της Τρικαλινός για την Κίνα

Η οικογενειακή επιχείρηση, Τρικαλινός των 170 ετών ενισχύει την παρουσία της στις διεθνείς αγορές - Γιατί η είσοδος στην Κίνα καθυστερεί και τι σχεδιάζει για την επόμενη ημέρα

Γιώργος Μανέττας
Περισσότερα από AGRO
ΕΕ: Απλούστεροι κανόνες για την προώθηση αγροτικών προϊόντων – Οι αλλαγές
AGRO

Ποιες αλλαγές έρχονται στην προώθηση αγροτικών προϊόντων

Από το 2016, περισσότερες από 650 εκστρατείες έχουν συγχρηματοδοτηθεί από την ΕΕ

ΕΘΕΑΣ: 2+1 φάσεις για την ολοκλήρωση του έργου του ΟΣΔΕ 2026
AGRO

2+1 φάσεις για την ολοκλήρωση του έργου του ΟΣΔΕ 2026

Πρόταση για ασφαλή υποβολή δηλώσεων ΟΣΔΕ 2026 κατέθεσε η ΕΘΕΑΣ στην ΑΑΔΕ

ΕΕ: Τι συζητήθηκε στο Συμβούλιο Γεωργίας και Αλιείας
AGRO

Τι συζητήθηκε στο Συμβούλιο Γεωργίας και Αλιείας ΕΕ

Τι αποφάσισαν οι υπουργοί Γεωργίας και Αλιείας της ΕΕ

ΕΘΕΑΣ: Αποκλείονται οι Αγροτικοί Συνεταιρισμοί από τους Φορείς Παροχής Γεωργικών Συμβουλών
AGRO

Αποκλείονται οι Συνεταιρισμοί από τις γεωργικές συμβουλές

Την άρση του αποκλεισμού των Αγροτικών Συνεταιρισμών, ζητά η ΕΘΕΑΣ από τον ΕΛΓΟ - ΔΗΜΗΤΡΑ

Ελ Νίνιο: Μέχρι πότε θα διαρκέσει το σοκ στις τιμές τροφίμων
AGRO

Παγκόσμιο σοκ στις τιμές τροφίμων φέρνει το Ελ Νίνιο

Το φαινόμενο Ελ Νίνιο απειλεί τις σοδειές παγκοσμίως – Καμπανάκι οικονομικών αναλυτών

Ανθή Γεωργίου
ΕΘΕΑΣ: Αλλαγή της αντιμετώπισης των ζωονόσων για τη βιωσιμότητα της κτηνοτροφίας
AGRO

Αλλαγή της αντιμετώπισης των ζωονόσων ζητά η ΕΘΕΑΣ

Η ΕΘΕΑΣ επαναφέρει το ζήτημα των σοβαρών επιπτώσεων που έχουν προκαλέσει στην ελληνική κτηνοτροφία οι ζωονόσοι

ΕΛΓΟ – ΔΗΜΗΤΡΑ: Ξεκίνησαν οι εγγραφές στις δημόσιες ΣΑΕΚ
AGRO

Ξεκίνησαν οι εγγραφές στις δημόσιες ΣΑΕΚ του ΕΛΓΟ – ΔΗΜΗΤΡΑ

Η φοίτηση στις έξι δημόσιες ΣΑΕΚ του ΕΛΓΟ – ΔΗΜΗΤΡΑ είναι δωρεάν

Latest News
ΕΕ: Απλούστεροι κανόνες για την προώθηση αγροτικών προϊόντων – Οι αλλαγές
AGRO

Ποιες αλλαγές έρχονται στην προώθηση αγροτικών προϊόντων

Από το 2016, περισσότερες από 650 εκστρατείες έχουν συγχρηματοδοτηθεί από την ΕΕ

Fed: Αυξάνονται τα στοιχήματα για αύξηση των επιτοκίων τον Ιούλιο
World

Fed: Αυξάνονται τα στοιχήματα για αύξηση των επιτοκίων τον Ιούλιο

Αυξάνονται οι πιθανότητες η Fed να αυξήσει το κόστος δανεισμού

Τζούλη Καλημέρη
ΕΕΤ: Δυναμικός και ανθεκτικός ο τραπεζικός κλάδος
Τράπεζες

ΕΕΤ: Δυναμικός και ανθεκτικός ο τραπεζικός κλάδος

Οι δυνατότητες των ελληνικών τραπεζών στη Γενική Συνέλευση της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών (ΕΕΤ)

ΙΝΣΕΤΕ: Αυστραλία, Καναδάς και ΗΠΑ στηρίζουν τον ελληνικό τουρισμό
Τουρισμός

Ποιες μακρινές χώρες ψηφίζουν Ελλάδα για τουρισμό

Τι αποκαλύπτουν τα στοιχεία του ΙΝΣΕΤΕ

Yellow Value: Έξυπνη θωράκιση απέναντι στην αβεβαιότητα των καλοκαιρινών λογαριασμών
Τα νέα της αγοράς

Yellow Value: Έξυπνη θωράκιση απέναντι στην αβεβαιότητα των καλοκαιρινών λογαριασμών

Το πρόγραμμα ΗΡΩΝ Yellow Value είναι διαθέσιμο έως τις 31 Ιουλίου

ElvalHalcor: Επενδυτικό πλάνο 850 εκατ. έως το 2030 σε αλουμίνιο και χαλκό
Business

Επενδύσεις 850 εκατ. ευρώ από ElvalHalcor έως το 2030

Η διοίκηση της ElvalHalcor ανακοίνωσε το επενδυτικό της σχέδιο της περιόδου 2026

Χρήστος Κολώνας
JP Morgan: Ποιες μετοχές θα προσελκύσουν πάνω από 1 δισ.
Xρηματιστήριο Αθηνών

JP Morgan: Ποιες μετοχές θα προσελκύσουν πάνω από 1 δισ.

Οι εισροές άνω του 1 δισ. δολαρίων τον Σεπτέμβριο μπορούν να αποτελέσουν καταλύτη για το ελληνικό χρηματιστήριο

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Θεσσαλία: Με προβλήματα το ελαιοκομικό και αμπελουργικό μητρώο
AGRO

Με προβλήματα το ελαιοκομικό και αμπελουργικό μητρώο - Παρέμβαση της Θεσσαλίας

Οι επιζωοτίες έχουν πλήξει την κτηνοτροφία στη Θεσσαλία – Συνάντηση στο ΥπΑΑΤ

Επιτόκια: Οι traders ενισχύουν τα στοιχήματα για αύξηση από BoE και ΕΚΤ
World

Επιτόκια: Οι traders ενισχύουν τα στοιχήματα για αύξηση από BoE και ΕΚΤ

Η άνοδος της τιμής του πετρελαίου αλλάζει τα στοιχήματα για τα επιτόκια

Στουρνάρας: Στο 3,8% ο πληθωρισμός το 2026
Economy

Στουρνάρας: Τα 9 «βαρίδια» της ανάπτυξης

Η εικόνα και οι εκτιμήσεις του Γιάννη Στουρνάρα για τράπεζες, Ελλάδα και Ευρωζώνη - Στο 3,8% θα κλείσει ο πληθωρισμός

Απάτη «καρουζέλ» 47 εκατ. – Έρευνα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας σε Αττική και Καστοριά
Κοινωνία

Απάτη «καρουζέλ» 47 εκατ. – Έρευνα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας σε Αττική και Καστοριά

Με βάση την έρευνα, το ύποπτο σχέδιο εκτιμάται ότι προκάλεσε ζημίες τουλάχιστον 46,9 εκατομμυρίων ευρώ στον προϋπολογισμό της ΕΕ και της Ελλάδας μέσω απλήρωτου ΦΠΑ.

Μίνα Μουστάκα
Alpha Bank: Φέρνει πρώτη το Click to Pay της Visa στην Ελλάδα
Τράπεζες

Alpha Bank: Φέρνει πρώτη το Click to Pay της Visa στην Ελλάδα

Το Click to Pay σηματοδοτεί ένα σημαντικό βήμα στις ηλεκτρονικές συναλλαγές

Δασμοί Τραμπ: Οι ΗΠΑ επιστρέφουν 81 δισ.
World

Δασμοί Τραμπ: Οι ΗΠΑ επιστρέφουν 81 δισ.

Νέους δασμούς εξετάζει ο Λευκός Οίκος - Διευρύνεται το έλλειμμα

Όμιλος AKTOR: Μνημόνιο συνεργασίας με ONYX Τουριστική για αγροτουριστικό χωριό στη Χαλκιδική
Business

Νέο deal AKTOR με ONYX - Τουριστικό project 400 εκατ.

Πρόκειται για το έργο «Αγροτουριστικό Χωριό με Σύνθετο Τουριστικό Κατάλυμα στη Σάνη Χαλκιδικής»

Στον Πρόεδρο της Βουλής η Ετήσια Έκδοση της ΕΕΕΠ για το 2025
Economy

Στον Πρόεδρο της Βουλής η Ετήσια Έκδοση της ΕΕΕΠ για το 2025

Στην έκθεση παρουσιάζεται το σύνολο των δράσεων της Επιτροπής κατά το έτος 2025

ΕΘΕΑΣ: 2+1 φάσεις για την ολοκλήρωση του έργου του ΟΣΔΕ 2026
AGRO

2+1 φάσεις για την ολοκλήρωση του έργου του ΟΣΔΕ 2026

Πρόταση για ασφαλή υποβολή δηλώσεων ΟΣΔΕ 2026 κατέθεσε η ΕΘΕΑΣ στην ΑΑΔΕ

ot.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθυντής Σύνταξης: Χρήστος Κολώνας

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ΟΝΕ DIGITAL SERVICES MONOΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ

Μέτοχος: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 801010853, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: [email protected], Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

aem

Μέλος

ened
ΜΗΤ

Aριθμός Πιστοποίησης
Μ.Η.Τ.232433

Ταυτότητα
Cookies