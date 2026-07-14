ΕΕ: Τι συζητήθηκε στο Συμβούλιο Γεωργίας και Αλιείας

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Η νέα στρατηγική για την κτηνοτροφία και το σχέδιο δράσης για τις πρωτεΐνες, η θέση της γυναίκας στη γεωργία, το εμπόριο αγροτικών προϊόντων αλλά και η στήριξη των αγροτών για την αύξηση του κόστους των λιπασμάτων, βρέθηκαν στο επίκεντρο της συζήτησης του Συμβουλίου Γεωργίας και Αλιείας της ΕΕ, που πραγματοποιήθηκε στις Βρυξέλλες, υπό την ιρλανδική προεδρία.

Ειδικότερα, όπως αναφέρθηκε στο Συμβούλιο η στρατηγική για την κτηνοτροφία και το σχέδιο δράσης για τις πρωτεΐνες, στοχεύουν στην αντιμετώπιση κοινών στρατηγικών προκλήσεων, ιδίως της ανταγωνιστικότητας και της βιωσιμότητας των παραπάνω τομέων, παρέχοντας παράλληλα μια μακροπρόθεσμη προοπτική και λύσεις.

Οι γυναίκες που αναγνωρίζονται επίσημα ως κάτοχοι αγροτικών εκμεταλλεύσεων, οι επιλέξιμες για στήριξη είναι το ένα τρίτο των κατόχων στην ΕΕ (31%)

Οι υπουργοί της ΕΕ αρχικά μοιράστηκαν τις αρχικές τους απόψεις σχετικά με αυτές τις δύο πρωτοβουλίες, συμπεριλαμβανομένου του τρόπου με τον οποίο αλληλοσυμπληρώνονται, συζητώντας τρόπους για την προώθηση των εργασιών.

Τόνισαν δε, τη σημασία της ενίσχυσης της στρατηγικής αυτονομίας και της επισιτιστικής ασφάλειας της ΕΕ αλλά και την ανάγκη ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας, της ανθεκτικότητας και της βιωσιμότητας του κτηνοτροφικού τομέα, με παράλληλη συνέχιση της βελτίωσης της υγείας και της ευημερίας των ζώων.

Το Συμβούλιο επιβεβαίωσε επίσης τη σημασία της διαφοροποιημένης προσφοράς πρωτεϊνών, με αρκετούς να επισημαίνουν τον πιθανό ρόλο που θα μπορούσε να διαδραματίσει η Ουκρανία από αυτή την άποψη.

Τέλος, οι υπουργοί τόνισαν την ανάγκη για επαρκή οικονομική στήριξη για την εφαρμογή των δύο πρωτοβουλιών.

Γυναίκες στη γεωργία

Με στόχο να διερευνηθούν οι τρόποι με τους οποίους ο αγροδιατροφικός τομέας μπορεί να γίνει πιο ανθεκτικός και βιώσιμος, αντιμετωπίζοντας τα εμπόδια στη συμμετοχή των γυναικών, υποστηρίζοντας την επόμενη γενιά η ιρλανδική προεδρία έθεσε προς συζήτηση στο Συμβούλιο τη συμμετοχή των γυναικών στη γεωργία.

Οι γυναίκες που αναγνωρίζονται επίσημα ως κάτοχοι αγροτικών εκμεταλλεύσεων στο πλαίσιο της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής (ΚΑΠ), οι επιλέξιμες για στήριξη αντιπροσωπεύουν περίπου το ένα τρίτο των κατόχων στην ΕΕ (31%), που αντιστοιχεί σε περίπου 2,9 εκατομμύρια από το σύνολο των 9 εκατομμυρίων κατόχων αγροτικών εκμεταλλεύσεων.

Καθώς το 2026 έχει ανακηρυχθεί από τα Ηνωμένα Έθνη ως το Διεθνές Έτος της Γυναίκας Αγρότισσας, η συζήτηση έδωσε τη δυνατότητα στους υπουργούς να διερευνήσουν τρόπους για την προώθηση της συμμετοχής, της προβολής και της επίσημης αναγνώρισης των γυναικών στον αγροδιατροφικό τομέα. Ταυτόχρονα, το Συμβούλιο διερεύνησε τρόπους για την προώθηση της ισότιμης πρόσβασης και των ευκαιριών για τις γυναίκες αγρότισσες.

Οι υπουργοί συμφώνησαν στην ανάγκη προώθησης της συμμετοχής των γυναικών στον αγροδιατροφικό τομέα, διασφαλίζοντας παράλληλα την επαρκή εκπροσώπησή τους σε ηγετικούς ρόλους και ρόλους λήψης αποφάσεων.

Σε αυτό το πλαίσιο, η πρόσβαση σε βασικές υπηρεσίες – συμπεριλαμβανομένων των εγκαταστάσεων παιδικής φροντίδας, των υποδομών, του ευρυζωνικού δικτύου υψηλής ταχύτητας – επισημάνθηκε ως βασικός παράγοντας για την ενίσχυση της ελκυστικότητας και της μακροπρόθεσμης βιωσιμότητας των αγροτικών περιοχών. Επιπλέον, τονίστηκε η σημασία της προώθησης ίσων ευκαιριών για τις γυναίκες αγρότισσες όσον αφορά την αγορά, την κληρονομιά και την ίδρυση αγροτικών επιχειρήσεων.

Το εμπόριο αγροτικών προϊόντων της ΕΕ

Στο Συμβούλιο συζητήθηκαν επίσης, αγροτικά ζητήματα που σχετίζονται με το εμπόριο, και η ιρλανδική προεδρία επικεντρώθηκε στην πολιτική της ΕΕ για την προώθηση και την προστασία των προστατευόμενων γεωγραφικών ενδείξεων (ΠΓΕ) σε τρίτες χώρες. Οι υπουργοί προέβησαν σε απολογισμό των πρόσφατων εξελίξεων, τονίζοντας τη σημασία των ΠΓΕ για την ανταγωνιστικότητα των γεωργικών εξαγωγών της ΕΕ και την προστιθέμενη αξία που προσφέρουν.

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης, οι υπουργοί ζήτησαν την προστασία των προϊόντων με ΠΓΕ μέσω υφιστάμενων και μελλοντικών εμπορικών συμφωνιών. Ζήτησαν επίσης την συμπερίληψη ρητρών διασφάλισης στις εμπορικές συμφωνίες, τονίζοντας ταυτόχρονα τη σημασία της διασφάλισης στρατηγικής αυτονομίας, ισότιμων όρων ανταγωνισμού και αμοιβαιότητας.

Η στήριξη για το κόστος των λιπασμάτων

Τέλος, το Συμβούλιο ενέκρινε την πρόταση της Επιτροπής που αποσκοπεί στην παροχή βοήθειας στους Ευρωπαίους αγρότες για την αντιμετώπιση της απότομης αύξησης των τιμών των λιπασμάτων που προκλήθηκε από την πρόσφατη κρίση στη Μέση Ανατολή.

Η πρόταση υποβλήθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις 12 Ιουνίου 2026, ως μέρος μιας ευρύτερης δέσμης μέτρων για την αντιμετώπιση του αντίκτυπου της κρίσης στη Μέση Ανατολή στις αγορές γεωργικών εισροών. Τροποποιεί τον κανονισμό για τα στρατηγικά σχέδια της ΚΑΠ και τον οριζόντιο κανονισμό, ώστε να παρέχει στα κράτη μέλη πρόσθετα εργαλεία για την υποστήριξη των αγροτών που πλήττονται από τις αυξημένες τιμές των λιπασμάτων.

Η ταχεία έγκριση αυτού του κανονισμού αντικατοπτρίζει την ισχυρή δέσμευση της ΕΕ να στηρίξει τους αγρότες που αντιμετωπίζουν υψηλό κόστος λιπασμάτων ως αποτέλεσμα της κατάστασης στη Μέση Ανατολή.

Πρόγραμμα εργασίας της ιρλανδικής προεδρίας

Η ιρλανδική προεδρία παρουσίασε επίσης, το πρόγραμμα εργασίας της και τις κύριες προτεραιότητές της για τους τομείς της γεωργίας και της αλιείας της ΕΕ για το δεύτερο εξάμηνο του 2026.

Με γνώμονα το σύνθημα «Ní Neart go cur le Chéile – Δύναμη με ενότητα» , κατά τη διάρκεια της ιρλανδικής προεδρίας, το Συμβούλιο AGRIFISH θα εργαστεί για την υποστήριξη των αγροτικών και αλιευτικών οικογενειών, την προστασία των εισοδημάτων τους, την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητάς τους, τη διατήρηση των αγροτικών και παράκτιων κοινοτήτων και την επίτευξη της σωστής ισορροπίας μεταξύ των τριών πυλώνων της βιωσιμότητας – οικονομικού, κοινωνικού και περιβαλλοντικού. Η ιρλανδική προεδρία θα δώσει ιδιαίτερη προσοχή στα ζητήματα της επισιτιστικής ασφάλειας, της ανταγωνιστικότητας, της απλούστευσης, της βιωσιμότητας και της ανανέωσης των γενεών.