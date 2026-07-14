xAI: Πολίτες και οργανώσεις εναντίον της εταιρείας του Ιλον Μάσκ

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Τις έντονες αντιδράσεις αρκετών κοινοτήτων -κυρίως αφροαμερικανών πολιτών- στο Τενεσί, προκαλεί η λειτουργία του κέντρου δεδομένων Colossus 2 της εταιρείας xAI, του τρισεκατομμυριούχου Ιλον Μάσκ.

Η xAI του Έλον Μασκ έχει εγκαταστήσει πολύ περισσότερους αεριοστρόβιλους χωρίς ομοσπονδιακές άδειες στο συγκεκριμένο κέντρο δεδομένων στο Southaven του Μισισιπή, από ό,τι έχει παραδεχτεί δημοσίως και η ρύπανση πλήττει περισσότερο τις γειτονιές όπου κατοικούν κυρίως μαύροι, όπως αποκάλυψε ανάλυση του Reuters.

Η εταιρεία τεχνητής νοημοσύνης xAI, του Ιλον Μασκ, έχει εγκαταστήσει 59 αεριοστρόβιλους για το έργο του κέντρου δεδομένων Colossus 2 στο Τενεσί χωρίς να έχει εξασφαλίσει ομοσπονδιακές άδειες για την προστασία της ατμόσφαιρας, σύμφωνα με την αλληλογραφία μεταξύ των ρυθμιστικών αρχών και των εκπροσώπων της xAI.

Οι κίνδυνοι για τη δημόσια υγεία

Οι πιθανές εκπομπές από τους στροβίλους υπερβαίνουν κατά πολύ το όριο που θα απαιτούσε ομοσπονδιακή άδεια και θα εκλύονταν κοντά σε κοινότητες με πλειοψηφία μαύρων κατοίκων, οι οποίες, σύμφωνα με εκτιμήσεις, ήδη αντιμετωπίζουν δυσανάλογα υψηλά ποσοστά πνευμονικών παθήσεων, σύμφωνα με ανάλυση του Reuters που βασίζεται σε κυβερνητικά δεδομένα και πληροφορίες από την αλληλογραφία με τις ρυθμιστικές αρχές.

Τα ευρήματα, τα οποία δεν έχουν δημοσιοποιηθεί προηγουμένως, αντικατοπτρίζουν τον τρόπο με τον οποίο η εκρηκτική αύξηση της ζήτησης ηλεκτρικής ενέργειας από τα κέντρα δεδομένων τεχνητής νοημοσύνης ωθεί τις εταιρείες να κατασκευάζουν σταθμούς παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας εκτός δικτύου με ρυθμό που ξεπερνά την περιβαλλοντική εποπτεία, με ενδεχόμενους μεγάλους κινδύνους για τη δημόσια υγεία.

Ο αριθμός των ανεμογεννητριών χωρίς άδεια που εντόπισε το Reuters είναι περίπου διπλάσιος από αυτόν που έχει αναγνωρίσει δημοσίως η xAI. Η εταιρεία είχε δηλώσει προηγουμένως ότι, τον Ιανουάριο, λειτουργούσε 27 ανεμογεννήτριες χωρίς άδεια για το Colossus 2 και υποστήριξε ότι οι άδειες δεν είναι απαραίτητες. Τουλάχιστον 57 από τις 59 ανεμογεννήτριες βρίσκονται στο Μισισιπή, ακριβώς πέρα από τα σύνορα με το Τενεσί, όπου βρίσκεται το κέντρο δεδομένων.

Σταθμοί εκτός δικτύου

Οι ανεμογεννήτριες της xAI συγκαταλέγονται μεταξύ των δεκάδων σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας εκτός δικτύου για κέντρα δεδομένων που έχουν προταθεί ή βρίσκονται υπό κατασκευή σε ολόκληρη τη χώρα. Οι τοπικές αρχές συχνά επιταχύνουν τις διαδικασίες έγκρισης σε λίγες μόνο εβδομάδες ή μήνες, χωρίς τις πολυετείς περιβαλλοντικές μελέτες και τις δημόσιες ακροάσεις που απαιτούνται συνήθως για τέτοια έργα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας που συνδέονται με το δίκτυο, όπως ανέφερε το Reuters.

Οι ρυθμιστικές αρχές του Μισισιπή εξέδωσαν τον Μάρτιο άδεια για μόνιμες ανεμογεννήτριες για το «Colossus 2», επιτρέποντας την κατασκευή 41 ανεμογεννητριών που λειτουργούν με φυσικό αέριο. Η έγκριση ήρθε τρεις εβδομάδες μετά τη μοναδική δημόσια ακρόαση που πραγματοποιήθηκε στην πολιτεία σχετικά με το έργο.

Το συγκρότημα προσωρινών ανεμογεννητριών της xAI στο Μισισιπή συγκαταλέγεται ήδη μεταξύ των μεγαλύτερων έργων ηλεκτροδότησης κέντρων δεδομένων εκτός δικτύου, σύμφωνα με τον Μπεν Κινγκ, αναλυτή του think tank Rhodium Group, ο οποίος εξέτασε την ανάλυση του Reuters.

«Φαίνεται να πρόκειται για ένα άνευ προηγουμένου επίπεδο εγκατάστασης φυσικού αερίου εκτός δικτύου σε ένα μόνο σημείο», δήλωσε, αναφερόμενος σε μονάδες φυσικού αερίου εκτός δικτύου που εξυπηρετούν μόνο έναν πελάτη.

Ατμοσφαιρική ρύπανση

Από την αλληλογραφία που εξέτασε το Reuters προκύπτει ότι η xAI, η οποία πλέον ανήκει στην SpaceX του τρισεκατομμυριούχου Μασκ, έχει εγκαταστήσει 57 ανεμογεννήτριες εκτός δικτύου στο Σάουθαβεν του Μισισιπή, ακριβώς απέναντι από τα σύνορα της πολιτείας, σε απόσταση από το κέντρο δεδομένων «Colossus 2» της στο Μέμφις — μια εγκατάσταση που υποστηρίζει το chatbot «Grok» και άλλα συστήματα τεχνητής νοημοσύνης. Τα έγγραφα δείχνουν ότι η εταιρεία έχει επίσης εγκαταστήσει δύο ακόμη ανεμογεννήτριες χωρίς άδεια για το έργο σε διαφορετική τοποθεσία.

Το Reuters δεν μπόρεσε να προσδιορίσει την τοποθεσία.

Οι επικοινωνίες, που αποκτήθηκαν μέσω αιτήματος του Reuters για πρόσβαση σε δημόσια αρχεία, περιελάμβαναν μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου μεταξύ της Trinity Consultants, η οποία εκπροσωπεί την xAI και τη θυγατρική της MZX Tech, και του Τμήματος Περιβαλλοντικής Ποιότητας του Μισισιπή (MDEQ).

Η xAI δεν απάντησε στο αίτημα του Reuters για σχόλιο.

Οι ανεμογεννήτριες της xAI αποτελούν μέρος μιας διευρυνόμενης μάχης για την περιβαλλοντική δικαιοσύνη, σχετικά με το αν η άνθηση της τεχνητής νοημοσύνης επιβαρύνει δυσανάλογα τις κοινότητες των μειονοτήτων με ρύπανση.

Ομάδες για τα πολιτικά δικαιώματα, συμπεριλαμβανομένων της NAACP και του Southern Environmental Law Center, άσκησαν αγωγή κατά της xAI τον Απρίλιο για να σταματήσουν τις δραστηριότητές της, υποστηρίζοντας ότι οι ανεμογεννήτριες παράγουν εκπομπές που υπόκεινται στον ομοσπονδιακό νόμο «Clean Air Act» και δεν θα έπρεπε να λειτουργούν χωρίς άδειες.

Ισχυρίζονται ότι οι ανεμογεννήτριες ρυπαίνουν σπίτια, σχολεία και εκκλησίες σε ιστορικά μαύρες κοινότητες.