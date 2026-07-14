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Κλιμακώνεται η σύγκρουση ΗΠΑ και Ιράν για τα Στενά Ορμούζ

Νέο σφυροκόπημα των ΗΠΑ στο Ιράν που απαντά με επιθέσεις κατά πλοίων στα Στενά του Ορμούζ και κατά αμερικανικών στόχων στο Μπαχρέιν και αλλού στον Κόλπο

Κόσμος 14.07.2026, 09:13
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Κλιμακώνεται η σύγκρουση ΗΠΑ και Ιράν για τα Στενά Ορμούζ
Παρασκευή Τσιβόλα

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Σε τροχιά κλιμάκωσης η κατάσταση στη Μέση Ανατολή, με επίκεντρο τα Στενά του Ορμούζ. Οι ΗΠΑ έπληξαν το Ιράν για τρίτη συνεχόμενη νύχτα, με τον Τραμπ να προαναγγέλλει την επαναφορά του ναυτικού αποκλεισμού και την Τεχεράνη να απαντά με επιθέσεις πλοία και χώρες του Κόπλπου.

Η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ (CENTCOM) ανακοίνωσε ότι ολοκληρώθηκε η τρίτη συνεχόμενη νύχτα επιχειρήσεων εναντίον του Ιράν.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η επιχείρηση διήρκεσε περίπου πέντε ώρες και έπληξε στρατιωτικούς στόχους στις περιοχές Μπουσέρ, Τσαμπαχάρ, Τζασκ, Κοναράκ, Αμπού Μούσα και Μπαντάρ Αμπάς.

Σύμφωνα με τις ΗΠΑ, στόχος ήταν η αποδυνάμωση των ιρανικών δυνατοτήτων σε πυραυλικά συστήματα, drones και παράκτια άμυνα.

Καταστρέψαμε ραντάρ του 5ου στόλου, λένε οι Φρουροί – Πλήγματα σε πλοία τους  καταγγέλλουν τα ΗΑΕ

Το Ιράν απάντησε στα αμερικανικά πλήγματα, με επιθέσεις σε αμερικανικές στρατιωτικές εγκαταστάσεις στο Κουβέιτ, στο Μπαχρέιν, την Ιορδανία  και σε ένα «εχθρικό σκάφος του αμερικανικού εχθρού». Το σώμα των Φρουρών της Επανάστασης υποστήριξε ότι  κατέστρεψε το ραντάρ ελέγχου αεροπορίας του 5ου στόλου του αμερικανικού ναυτικού και το σύστημα ραντάρ προειδοποίησης C- RAM στο Μπαχρέιν.

Καπνός υψώνεται μετά την αναχαίτιση ενός drone τις πρώτες πρωινές ώρες στη Μανάμα, του Μπαχρέιν REUTERS/Stringer

Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα από την πλευρά τους κατήγγειλαν ιρανικές επιθέσεις εναντίον δυο δεξαμενόπλοιών τους στα στενά του Ορμούζ που είχαν αποτέλεσμα να σκοτωθεί Ινδός, μέλος του πληρώματος του ενός, και να τραυματιστούν άλλοι οκτώ υπήκοοι Ινδίας και Ουκρανίας.

Η Ενιαία Διοίκηση των Ενόπλων Δυνάμεων του Ιράν σημείωσε  ότι «οι εχθρικές ενέργειες» των ΗΠΑ στα Στενά του Ορμούζ «έχουν θέσει σε σοβαρό κίνδυνο την περιφερειακή ασφάλεια, το εμπόριο και τη θαλάσσια κυκλοφορία». Επίσης, προειδοποίησε τις χώρες της περιοχής ότι οποιαδήποτε στήριξη στον αμερικανικό στρατό «συνιστά πράξη πολέμου κατά της κυριαρχίας και της εθνικής ασφάλειας του Ιράν», προσθέτοντας ότι «σε περίπτωση που εξαπλωθεί ο πόλεμος, οι φλόγες του πολέμου θα κατακλύσουν όλες τις χώρες της περιοχής».

Επαναφορά ναυτικού αποκλεισμού του Ιράν από τις 11 σήμερα το βράδυ, προανήγγειλε ο Τραμπ που θέλει να βάλει διόδια στα Στενά του Ορμούζ

Από την πλευρά του, ο Τραμπ, ανακοίνωνε μέσω Truth Social πως πρόθεση του είναι οι ΗΠΑ να πάρουν τον έλεγχο των Στενών του Ορμούζ και ότι θα επαναφέρει τον ναυτικό αποκλεισμό του Ιράν εμποδίζοντας οποιοδήποτε πλοίο να εισέρχεται ή να εξέρχεται από ιρανικά λιμάνια.

Μάλιστα, ο Αμερικανός πρόεδρος υποστήριξε πως οι ΗΠΑ θα «αποζημιώνονται» με ποσοστό 20% για την παροχή ασφαλούς διέλευσης στα φορτηγά πλοία, αν και οι λεπτομέρειες και η σοβαρότητα της πρωτοβουλίας δεν ήταν άμεσα σαφείς.

Ο αποκλεισμός – ως απάντηση στις αναζωπυρωμένες συγκρούσεις μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν τις τελευταίες ημέρες – απειλεί να κλιμακώσει σημαντικά την ένταση στα Στενά του Ορμούζ και να αλλάξει τα οικονομικά δεδομένα των θαλάσσιων μεταφορών ενέργειας και πρώτων υλών στη Μέση Ανατολή.

Παράλληλα, σηματοδοτεί περαιτέρω αποδόμηση του Μνημονίου Κατανόησης (MOU) μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, το οποίο ο Τραμπ είχε δηλώσει την περασμένη εβδομάδα ότι «έχει λήξει», μετά την επανέναρξη επιθέσεων από τους Φρουρούς της Ισλαμικής Επανάστασης (IRGC) εναντίον εμπορικών πλοίων.

Αμερικανός αξιωματούχος του υπουργείου Άμυνας δήλωσε ότι ο αμερικανικός στρατός έχει σχεδιάσει αρκετές ακόμη ημέρες επιχειρήσεων στην περιοχή του Ορμούζ και κατά μήκος της νότιας ακτογραμμής του Ιράν, με στόχο να περιοριστεί η ικανότητα των IRGC να επιτίθενται σε πλοία, μεταδίδει το Axios.

Ο ίδιος υποστήριξε ότι η νότια θαλάσσια διαδρομή στα Στενά του Ορμούζ παραμένει ανοικτή, με τουλάχιστον 20 πλοία να έχουν ήδη διέλθει σε συντονισμό με τις ΗΠΑ και αρκετά ακόμη χωρίς συντονισμό.

Πώς θα εφαρμοστεί ο ναυτικός αποκλεισμός του Ιράν από τις ΗΠΑ

Το αμερικανικό Πολεμικό Ναυτικό ανακοίνωσε τη Δευτέρα ότι ο αποκλεισμός θα τεθεί σε εφαρμογή ισχύ σήμερα στις 23:00 ώρα Ελλάδος (16:00 ώρα Ανατολικών ΗΠΑ).

Στην ανακοίνωση αναφέρεται:

«Η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ (CENTCOM) θα ξεκινήσει την επιβολή ναυτικού αποκλεισμού σε όλα τα ιρανικά λιμάνια και στις παράκτιες περιοχές του Ιράν. Όλα τα ουδέτερα πλοία προειδοποιούνται ότι έχουν περιθώριο έως την έναρξη της εφαρμογής να αποχωρήσουν από την αποκλεισμένη περιοχή.

Το Ναυτικό διευκρίνισε ότι ο αποκλεισμός καλύπτει ολόκληρη την ιρανική ακτογραμμή, συμπεριλαμβανομένων – αλλά όχι αποκλειστικά – των ιρανικών λιμένων και των πετρελαϊκών τερματικών σταθμών, και ότι αφορά κάθε πλοίο ανεξαρτήτως σημαίας.

«Κάθε πλοίο που θεωρείται ότι εισέρχεται ή εξέρχεται από την αποκλεισμένη περιοχή χωρίς άδεια μπορεί να αναχαιτιστεί, να εκτραπεί ή να κατασχεθεί. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης, μπορεί να χρησιμοποιηθεί νόμιμη βία για την επιβολή των μέτρων».

Οι χώρες του Κόλπου δεν ήξεραν για τα σχέδια Τραμπ να επιβάλλει τέλη στα Στενά

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η διέλευση πλοίων από τα Στενά του Ορμούζ προς ή από προορισμούς εκτός Ιράν δεν θα παρεμποδίζεται.

Οι ανθρωπιστικές αποστολές, όπως τρόφιμα και ιατρικό υλικό, θα επιτρέπεται να φθάνουν στα ιρανικά λιμάνια, υπό την προϋπόθεση ότι θα υπόκεινται σε ελέγχους.

Ανώτερη πηγή από χώρα του Κόλπου δήλωσε στο Axios ότι οι ΗΠΑ δεν έχουν συζητήσει με τους περιφερειακούς συμμάχους τους το ζήτημα πιθανής επιβολής τελών για την προστασία της ναυσιπλοΐας στα Στενά του Ορμούζ.

Ο Αραγτσί τρολάρει τον Τραμπ

Ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών, Αμπάς Αραγτσί, αξιοποίησε τις δηλώσεις του Τραμπ για να υποστηρίξει ότι το Ιράν δικαιούται επίσης να εισπράττει τέλη από τα πλοία που διέρχονται από τα Στενά.

«Ο πρόεδρος των ΗΠΑ έχει απόλυτο δίκιο. Όποιος παρέχει ασφαλή διέλευση στα εμπορικά πλοία μέσω των Στενών του Ορμούζ πρέπει να αποζημιώνεται για την υπηρεσία αυτή. Το Ιράν ήταν πάντοτε ο ΦΥΛΑΚΑΣ των Στενών και θα παραμείνει για ΠΑΝΤΑ. Το 20% είναι φυσικά υπερβολικό. Εμείς θα είμαστε δίκαιοι», έγραψε στην πλατφόρμα X.

Παράλληλα, το λιβανέζικο τηλεοπτικό δίκτυο Al-Mayadeen, μετέδωσε δήλωση Ιρανού αξιωματούχου ασφαλείας σύμφωνα με την οποία το Ιράν εξακολουθεί να ελέγχει τα Στενά του Ορμούζ και θα κλιμακώσει την αντίδρασή του εάν οι ΗΠΑ συνεχίσουν την «προκλητική συμπεριφορά» τους.

«Η ασφάλεια και η διαχείριση των Στενών του Ορμούζ καθορίζονται από τη βούληση του Ιράν – όχι από τις αναρτήσεις του Τραμπ και ούτε από την παρουσία πολεμικών πλοίων», δήλωσε ο Ιρανός αξιωματούχος στο Al-Mayadeen.

Το μέτωπο της Υεμένης

Tην ίδια ώρα, ένταση υπάρχει και στο μέτωπο της Υεμένης, όπου υπήρξαν αεροπορικές επιδρομές στο αεροδρόμιο της Σαναά, με σκοπό να αποτραπεί η προσγείωση ενός ιρανικού αεροπλάνου στο αεροδρόμιο, την οποία οι Χούθι απέδωσαν στη Σαουδική Αραβία.

Οι Χούθι ανακοίνωσαν ότι σε αντίποινα έπληξαν το αεροδρόμιο Άμπχα της Σαουδικής Αραβίας με πυραύλους και drones και προειδοποίησαν τις αεροπορικές εταιρείες να αποφεύγουν τον εναέριο χώρο της χώρας.

Σύμφωνα με το Axios, o Τραμπ εξέφρασε τη στήριξή του προς τον διάδοχο του σαουδαραβικού θρόνου, πρίγκιπα Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν, πριν από την έναρξη των σαουδαραβικών αεροπορικών επιδρομών εναντίον στόχων των Χούθι στην Υεμένη.

Πηγή: in.gr

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