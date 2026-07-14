Space Hellas: Στις 20 Ιουλίου η αποκοπή του μερίσματος

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Από τη Δευτέρα 20 Ιουλίου οι μετοχές της Space Hellas θα είναι διαπραγματεύσιμες στο Euronext Athens χωρίς το δικαίωμα είσπραξης του μερίσματος καθαρού ποσού 0,152 ευρώ ανά μετοχή, ενώ η πληρωμή του θα ξεκινήσει την Παρασκευή 24 Ιουλίου.

Η ανακοίνωση

Ανακοινώνεται από την εταιρεία “SPACE HELLAS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ, ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ – ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ” (στο εξής «η εταιρεία») σύμφωνα με τις διατάξεις της Ενότητας 5.2 του Κανονισμού του Euronext Athens, ότι στα πλαίσια της τακτικής γενικής συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας της 17ης Ιουνίου 2026 εγκρίθηκε η διανομή μερίσματος μικτού ποσού 1.033.044.80 ευρώ, δηλαδή μικτού ποσού 0,16 ευρώ ανά μετοχή.

Από το ανωτέρω μικτό ποσό παρακρατείται ο προβλεπόμενος φόρος ποσοστού 5%, συνεπώς το ποσό του μερίσματος το οποίο θα λάβουν οι μέτοχοι θα ανέλθει στο καθαρό ποσό των 0,1520 ευρώ ανά μετοχή.

Δικαιούχοι του ως άνω μερίσματος, βάσει του κανόνα προσδιορισμού δικαιούχων (record date – ημερομηνία προσδιορισμού) είναι οι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Συστήματος Άυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.), επενδυτές που διαχειρίζεται η Εuronext Securities Αthens, κατά την Τρίτη 21 Ιουλίου 2026. Από τη Δευτέρα 20 Ιουλίου 2026 (ημερομηνία αποκοπής), οι μετοχές της εταιρείας θα είναι διαπραγματεύσιμες στο Euronext Athens χωρίς το δικαίωμα είσπραξης του μερίσματος.

Η καταβολή του μερίσματος στους δικαιούχους θα ξεκινήσει την Παρασκευή 24 Ιουλίου 2026 από την πληρώτρια Τράπεζα «ALPHA BANK A.E.» ως ακολούθως:

1. Μέσω των συμμετεχόντων των δικαιούχων στο Σ.Α.Τ., σύμφωνα με τα ισχύοντα στον Κανονισμό Λειτουργίας του Euronext Securities Αthens και τις σχετικές αποφάσεις του.

2. Ειδικά στις περιπτώσεις πληρωμής μερίσματος σε κληρονόμους θανόντων δικαιούχων των οποίων οι τίτλοι τηρούνται στον Ειδικό Λογαριασμό της Μερίδας στους στο Σ.Α.Τ. υπό το χειρισμό της Euronext Securities Athens, η διαδικασία πληρωμής του μερίσματος θα διενεργείται μετά την ολοκλήρωση της νομιμοποίησης των κληρονόμων, μέσω του δικτύου της «ALPHA BANK A.E.»

Διευκρινίζεται ότι το δικαίωμα είσπραξης του μερίσματος παραγράφεται μετά την παρέλευση πενταετίας (ΑΚ α. 250 περ. 15) από το τέλος του έτους στο οποίο γεννήθηκε η απαίτηση (δηλαδή έως την 31η Δεκεμβρίου 2031). Μετά τη σχετική παραγραφή τα ποσά περιέρχονται οριστικά στο Ελληνικό Δημόσιο σύμφωνα με το άρθρο 1 του ν.δ. 1195/1942.