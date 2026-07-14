Ασιατικά χρηματιστήρια: Μικτές τάσεις στις αγορές – Ρεκόρ εξαγωγών για την Κίνα, ισχυρή ανάπτυξη στη Σιγκαπούρη

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Με μικτά πρόσημα κινήθηκαν σήμερα οι αγορές της Ασίας, καθώς οι επενδυτές αξιολόγησαν τα νέα οικονομικά στοιχεία από την Κίνα και τη Σιγκαπούρη, ενώ συνέχισαν να ρευστοποιούν θέσεις στη μετοχή της SK Hynix μετά την εισαγωγή της στο Nasdaq.

Στην Ιαπωνία, ο δείκτης Nikkei 225 ενισχύθηκε κατά 0,15%, ενώ ο Topix κατέγραψε άνοδο 0,48%.

Στη Νότια Κορέα, ο Kospi σημείωσε κέρδη 1,24%, αλλά ο δείκτης μικρής κεφαλαιοποίησης Kosdaq υποχώρησε κατά 1,75%.

Στην Αυστραλία, ο S&P/ASX 200 έκλεισε με απώλειες 0,44%, ενώ στο Χονγκ Κονγκ ο Hang Seng υποχώρησε κατά 0,54%.

Ισχυρές πιέσεις δέχθηκε για δεύτερη διαδοχική συνεδρίαση η SK Hynix, με τη μετοχή να υποχωρεί περισσότερο από 8% στη Σεούλ, μετά τη μεγαλύτερη ημερήσια πτώση στην ιστορία της την προηγούμενη συνεδρίαση. Οι επενδυτές συνέχισαν να μειώνουν τις θέσεις τους μετά την επιτυχημένη εισαγωγή της εταιρείας στο Nasdaq.

Ο ιδρυτής και διευθύνων σύμβουλος της Fibonacci Asset Management, Jung In Yun, ανέφερε στο CNBC ότι η έντονη διόρθωση οφείλεται κυρίως σε κινήσεις κατοχύρωσης κερδών, σε στρατηγικές arbitrage που σχετίζονται με τα American Depositary Receipts (ADR), καθώς και στη γενικότερη αποστροφή κινδύνου απέναντι στις νοτιοκορεατικές μετοχές, και όχι σε επιδείνωση των θεμελιωδών μεγεθών της εταιρείας.

Στο μεταξύ, ιδιαίτερα θετικά ήταν τα στοιχεία για το εξωτερικό εμπόριο της Κίνας. Σύμφωνα με τα στοιχεία των τελωνειακών αρχών, οι εξαγωγές αυξήθηκαν τον Ιούνιο κατά 27% σε ετήσια βάση, σε όρους δολαρίου, σημειώνοντας τον υψηλότερο ρυθμό ανόδου από τον Οκτώβριο του 2021. Η επίδοση ξεπέρασε αισθητά τόσο την αύξηση 19,4% που είχε καταγραφεί τον Μάιο όσο και τις εκτιμήσεις των οικονομολόγων, οι οποίοι ανέμεναν άνοδο 18,2%.

Ακόμη μεγαλύτερη ήταν η έκπληξη στις εισαγωγές, οι οποίες ενισχύθηκαν κατά 36%, καταγράφοντας τη μεγαλύτερη αύξηση από τον Ιούνιο του 2021. Η επίδοση αυτή ήταν σημαντικά υψηλότερη τόσο από το 27,4% του Μαΐου όσο και από τις προβλέψεις της αγοράς για αύξηση 24%. Το εμπορικό πλεόνασμα της χώρας διαμορφώθηκε στα 125,6 δισ. δολάρια.

Το ενδιαφέρον των επενδυτών στρέφεται πλέον στη συνεδρίαση του Πολιτικού Γραφείου του Κομμουνιστικού Κόμματος της Κίνας, η οποία αναμένεται στα τέλη Ιουλίου και εκτιμάται ότι θα δώσει ενδείξεις για την οικονομική πολιτική που θα ακολουθήσει το Πεκίνο στο δεύτερο εξάμηνο του έτους. Ωστόσο, οι περισσότεροι αναλυτές δεν αναμένουν ουσιαστικά νέα μέτρα στήριξης, εκτός εάν η οικονομική ανάπτυξη επιβραδυνθεί σημαντικά, καθώς οι εξαγωγές παραμένουν ανθεκτικές και η κινεζική κυβέρνηση συνεχίζει να επικεντρώνεται στον περιορισμό της πλεονάζουσας βιομηχανικής παραγωγικής δυναμικότητας, με στόχο την αντιμετώπιση των αποπληθωριστικών πιέσεων.

Παράλληλα, αύριο, Τετάρτη αναμένεται η ανακοίνωση των στοιχείων για την ανάπτυξη της κινεζικής οικονομίας κατά το δεύτερο τρίμηνο του έτους.

Θετικές ήταν οι εξελίξεις και στη Σιγκαπούρη, όπου η οικονομία αναπτύχθηκε κατά 5,7% το δεύτερο τρίμηνο, υπερβαίνοντας τις εκτιμήσεις της αγοράς για αύξηση 5,5%. Αν και ο ρυθμός ανάπτυξης ήταν χαμηλότερος από το 6,3% του πρώτου τριμήνου, παρέμεινε ιδιαίτερα ισχυρός, με βασικό μοχλό τη μεταποίηση.

Ειδικότερα, ο τομέας παραγωγής αγαθών κατέγραψε ανάπτυξη 10,4%, έναντι 8,4% το προηγούμενο τρίμηνο, ενώ ο τομέας των υπηρεσιών επιβραδύνθηκε στο 4,6% από 6,2%.

Τα προκαταρκτικά στοιχεία για το ΑΕΠ δημοσιεύονται λίγες ημέρες πριν από την προγραμματισμένη ανακοίνωση της τριμηνιαίας απόφασης νομισματικής πολιτικής της κεντρικής τράπεζας της Σιγκαπούρης, η οποία αναμένεται αργότερα μέσα στον μήνα.