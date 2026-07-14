CrediaBank: Με υπερκάλυψη 3 φορές το placement του 15%

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Με υπερκάλυψη που, σύμφωνα με πληροφορίες, άγγιξε τις τρεις φορές έκλεισε το βιβλίο προσφορών για το placement μετοχών της CrediaBank, επιβεβαιώνοντας το ισχυρό ενδιαφέρον της επενδυτικής κοινότητας για την τράπεζα.

Οι αρχικές ενδείξεις έκαναν λόγο για διάθεση ποσοστού 10% του μετοχικού κεφαλαίου. Ωστόσο, νεότερες πληροφορίες αναφέρουν ότι το τελικό ποσοστό ενδέχεται να αυξηθεί έως και στο 15%, καθώς η ισχυρή ζήτηση δίνει τη δυνατότητα διεύρυνσης της συναλλαγής. Ήδη πηγές μιλούσαν από νωρίς το βράδυ για διάθεση μετοχών που αντιστοιχούν στο 13,9% του μετοχικού κεφαλαίου της τράπεζας.

Πωλητής στο placement είναι η πλευρά της Thrivest (Μπάκος, Καϋμενάκης και Εξάρχου), ενώ στη σύνθεση των αγοραστών περιλαμβάνονται τόσο Έλληνες όσο και ξένοι θεσμικοί επενδυτές, καθώς και μεγάλα ελληνικά family offices.

Η τιμή διάθεσης διαμορφώθηκε στα 0,90 ευρώ ανά μετοχή για συνολικά 277,4 εκατ. μετοχές, με τα κεφάλαια που αναμένεται να αντληθούν να προσεγγίζουν τα 250 με 300 εκατ. ευρώ

Σημειώνεται ότι η μετοχή της CrediaBank ολοκλήρωσε τη σημερινή συνεδρίαση στο Χρηματιστήριο Αθηνών στα 1,09 ευρώ, γεγονός που συνεπάγεται discount σε σχέση με την τιμή κλεισίματος.

Διαψεύδει η ΕΕΣΥΠ τα σενάρια συμμετοχής στο placement

Τις τελευταίες ώρες διακινήθηκαν πληροφορίες σύμφωνα με τις οποίες πωλητής του ποσοστού ήταν η Ελληνική Εταιρεία Συμμετοχών και Περιουσίας (ΕΕΣΥΠ).

Ωστόσο, κύκλοι της ΕΕΣΥΠ διέψευσαν κατηγορηματικά το συγκεκριμένο ενδεχόμενο, επισημαίνοντας ότι η εταιρεία έχει δεσμευθεί να διατηρήσει αμετάβλητη τη συμμετοχή της στην CrediaBank έως τα τέλη Σεπτεμβρίου.

Με βάση το τελευταίο επίσημο μετοχολόγιο της τράπεζας, η Thrivest Holding παραμένει ο μεγαλύτερος μέτοχος με ποσοστό 40,7%, ενώ η ΕΕΣΥΠ ελέγχει το 29,3%. Το υπόλοιπο περίπου 30% βρίσκεται στα χέρια λοιπών μετόχων.