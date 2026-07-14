 
array(5) {
  ["ai_cats"]=>
  array(1) {
    [0]=>
    string(20) "Business and Finance"
  }
  ["ai_subcats"]=>
  array(2) {
    [0]=>
    string(26) "Business Banking & Finance"
    [1]=>
    string(18) "Financial Industry"
  }
  ["ai_tone"]=>
  string(8) "positive"
  ["ai_dv_cat1"]=>
  string(8) "Business"
  ["ai_dv_cat2"]=>
  string(16) "Personal Finance"
}

CrediaBank: Με υπερκάλυψη 3 φορές το placement του 15%

Η τιμή διάθεσης διαμορφώθηκε στα 0,90 ευρώ ανά μετοχή με τα κεφάλαια που αναμένεται να αντληθούν να προσεγγίζουν τα 250 εκατ. ευρώ

Τράπεζες 14.07.2026, 22:36
Upd: 23:30
Σχολιάστε
CrediaBank: Με υπερκάλυψη 3 φορές το placement του 15%
Ρεπορτάζ Αλεξάνδρα Τόμπρα

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης

Προσθήκη του ot.gr στην Google

Με υπερκάλυψη που, σύμφωνα με πληροφορίες, άγγιξε τις τρεις φορές έκλεισε το βιβλίο προσφορών για το placement μετοχών της CrediaBank, επιβεβαιώνοντας το ισχυρό ενδιαφέρον της επενδυτικής κοινότητας για την τράπεζα.

Οι αρχικές ενδείξεις έκαναν λόγο για διάθεση ποσοστού 10% του μετοχικού κεφαλαίου. Ωστόσο, νεότερες πληροφορίες αναφέρουν ότι το τελικό ποσοστό ενδέχεται να αυξηθεί έως και στο 15%, καθώς η ισχυρή ζήτηση δίνει τη δυνατότητα διεύρυνσης της συναλλαγής. Ήδη πηγές μιλούσαν από νωρίς το βράδυ για διάθεση μετοχών που αντιστοιχούν στο 13,9% του μετοχικού κεφαλαίου της τράπεζας.

Πωλητής στο placement είναι η πλευρά της Thrivest (Μπάκος, Καϋμενάκης και Εξάρχου), ενώ στη σύνθεση των αγοραστών περιλαμβάνονται τόσο Έλληνες όσο και ξένοι θεσμικοί επενδυτές, καθώς και μεγάλα ελληνικά family offices.

Η τιμή διάθεσης διαμορφώθηκε στα 0,90 ευρώ ανά μετοχή για συνολικά 277,4 εκατ. μετοχές, με τα κεφάλαια που αναμένεται να αντληθούν να προσεγγίζουν τα 250 με 300 εκατ. ευρώ

Σημειώνεται ότι η μετοχή της CrediaBank ολοκλήρωσε τη σημερινή συνεδρίαση στο Χρηματιστήριο Αθηνών στα 1,09 ευρώ, γεγονός που συνεπάγεται discount σε σχέση με την τιμή κλεισίματος.

Διαψεύδει η ΕΕΣΥΠ τα σενάρια συμμετοχής στο placement

Τις τελευταίες ώρες διακινήθηκαν πληροφορίες σύμφωνα με τις οποίες πωλητής του ποσοστού ήταν η Ελληνική Εταιρεία Συμμετοχών και Περιουσίας (ΕΕΣΥΠ).

Ωστόσο, κύκλοι της ΕΕΣΥΠ διέψευσαν κατηγορηματικά το συγκεκριμένο ενδεχόμενο, επισημαίνοντας ότι η εταιρεία έχει δεσμευθεί να διατηρήσει αμετάβλητη τη συμμετοχή της στην CrediaBank έως τα τέλη Σεπτεμβρίου.

Με βάση το τελευταίο επίσημο μετοχολόγιο της τράπεζας, η Thrivest Holding παραμένει ο μεγαλύτερος μέτοχος με ποσοστό 40,7%, ενώ η ΕΕΣΥΠ ελέγχει το 29,3%. Το υπόλοιπο περίπου 30% βρίσκεται στα χέρια λοιπών μετόχων.

Σχετικά άρθρα:
Προσθήκη του ΟΤ.gr στην Google
Ακολουθήστε τον στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Σχόλια
Γράψτε το σχόλιο σας
0 /50
0 /2000
Αποδέχεστε τους Όροι Χρήσης και την Πολιτικη Απορρήτου

Εγγραφείτε στο OT Newsletter για την καθημερινή σας ενημέρωση με ειδήσεις από την οικονομία, τις επιχειρήσεις, τις αγορές και τα διεθνή.

* indicates required
Business
CrediaBank: Με υπερκάλυψη 3 φορές το placement του 15%
Τράπεζες

Με υπερκάλυψη τρεις φορές το placement του 15% της CrediaBank
Αγροτικός Οίκος Σπύρου: Υπέβαλε αίτημα επαναδιαπραγμάτευσης των μετοχών της
Business

Επαναδιαπραγματεύεται το σύνολο των μετοχών της η Αγροτικός Οίκος Σπύρου
CrediaBank: Σε εξέλιξη βρίσκεται το placement για τη διάθεση ποσοστού 10% του μετοχικού κεφαλαίου
Τράπεζες

Υπερκαλύφθηκε 3 φορές το placement της CrediaBank
Seanergy Maritime: Αντλησε 100 εκατ. ευρώ μέσω εταιρικού ομολόγου
Business

Η Seanergy άντλησε 100 εκατ. ευρώ μέσω εταιρικού ομολόγου
Kώτσηρας: Σε πλήρη εξέλιξη η ανανέωση του στόλου των λεωφορείων
Μεταφορές

Η ΟΣΥ ενισχύει τον στόλο της με 125 νέα ηλεκτρικά λεωφορεία
ElvalHalcor: Υπερκαλύφθηκε μέσα σε λίγες ώρες η ΑΜΚ 
Business

Υπερκαλύφθηκε μέσα σε λίγες ώρες η ΑΜΚ της ElvalHalcor

ΑΓΟΡΕΣ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ ΤΑΜΠΛΟ ATHEX
OT Originals
Το τελευταίο μίλι για τον Ε65 – Ο δρόμος γέφυρα για Ανατολική και Δυτική Ελλάδα
Κατασκευές

Το τελευταίο μίλι για τον Ε65 – Σε 4 ώρες «Αθήνα - Εγνατία Οδός»

Παραδίδονται τα τελευταία 46 χλμ. του Ε65 - Ο αυτοκινητόδρομος των 182 χλμ. που φέρνει πιο κοντά τα λιμάνια Πειραιά, Ηγουμενίτσας και Βόλου

Χρήστος Κολώνας
Πετρέλαιο: Τα Στενά του Ορμούζ δεν θα γυρίσουν στην προπολεμική κατάσταση
Πετρέλαιο

Γιατί το Ορμούζ αλλάζει για πάντα

Το πετρέλαιο σημείωσε τη μεγαλύτερη ημερήσια άνοδο από την εποχή της πανδημίας

Τζούλη Καλημέρη
Wall Street: Έκρηξη κερδοφορίας για τις τράπεζες
World

«Τίναξαν την μπάνκα» οι τράπεζες της Wall Street

Τα κέρδη από χρηματιστηριακές συναλλαγές οδήγησαν σε έκρηξη κερδών

Τζούλη Καλημέρη
Νομίσματα: Τα ισχυρότερα νομίσματα των τελευταίων 20 ετών: Ποιοι κέρδισαν και γιατί
World

Τα ισχυρότερα νομίσματα των τελευταίων 20 ετών

Παρά τη διαχρονική μεταβλητότητα των συναλλαγματικών ισοτιμιών, ορισμένα νομίσματα κατάφεραν να ενισχύσουν σταθερά τη θέση τους

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Κρασί: Ουκρανοί οινοποιοί επιμένουν παρά τον πόλεμο
AGRO

Ουκρανοί οινοποιοί επιμένουν παρά τον πόλεμο

Το κρασί γίνεται για τους ουκρανούς αμπελουργούς και οινοποιούς σύμβολο αντοχής και ελπίδας

Ανθή Γεωργίου
JP Morgan: Ποιες μετοχές θα προσελκύσουν πάνω από 1 δισ.
Xρηματιστήριο Αθηνών

JP Morgan: Ποιες μετοχές θα προσελκύσουν πάνω από 1 δισ.

Οι εισροές άνω του 1 δισ. δολαρίων τον Σεπτέμβριο μπορούν να αποτελέσουν καταλύτη για το ελληνικό χρηματιστήριο

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Κόκκινα δάνεια: Τι αλλάζει στις διαταγές πληρωμής και στον εξωδικαστικό μηχανισμό
Τράπεζες

Μάχη με το χρόνο για τα κόκκινα δάνεια – Τι αλλάζει

Τα κόκκινα δάνεια και οι νέες δυνατότητες για την διαχείριση του ιδιωτικού χρέους  

Αγης Μάρκου
Γάζα: Η Παλαιστινιακή Αρχή σε κατάσταση οικονομικής ασφυξίας
World

Η Παλαιστινιακή Αρχή σε οικονομική ασφυξία

Οι οικονομικές, νομισματικές και δημοσιονομικές κυρώσεις που επιβάλλει το Τελ Αβίβ για να εμποδίσει τη δημιουργία παλαιστινιακού κράτους

Αλέξανδρος Καψύλης
Περισσότερα από Τράπεζες
CrediaBank: Με υπερκάλυψη 3 φορές το placement του 15%
Τράπεζες
Upd: 23:30

Με υπερκάλυψη τρεις φορές το placement του 15% της CrediaBank

Η τιμή διάθεσης διαμορφώθηκε στα 0,90 ευρώ ανά μετοχή με τα κεφάλαια που αναμένεται να αντληθούν να προσεγγίζουν τα 250 εκατ. ευρώ

Αλεξάνδρα Τόμπρα
CrediaBank: Σε εξέλιξη βρίσκεται το placement για τη διάθεση ποσοστού 10% του μετοχικού κεφαλαίου
Τράπεζες
Upd: 19:59

Υπερκαλύφθηκε 3 φορές το placement της CrediaBank

Σύμφωνα με πληροφορίες, πωλητής των μετόχων της CrediaBank είναι η Thrinvest και αγοραστές Έλληνες και ξένοι επενδυτές

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Seanergy Maritime: Αντλησε 100 εκατ. ευρώ μέσω εταιρικού ομολόγου
Business

Η Seanergy άντλησε 100 εκατ. ευρώ μέσω εταιρικού ομολόγου

Νέες προοπτικές για τη Seanergy Maritime - Η δημόσια προσφορά υπερκαλύφθηκε κατά 2,03 φορές, αντανακλώντας την ισχυρή ζήτηση από ιδιώτες και θεσμικούς επενδυτές

Kώτσηρας: Σε πλήρη εξέλιξη η ανανέωση του στόλου των λεωφορείων
Μεταφορές

Η ΟΣΥ ενισχύει τον στόλο της με 125 νέα ηλεκτρικά λεωφορεία

Ο Αναπληρωτής Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Γιώργος Κώτσηρας επιθεώρησε τα νέα ηλεκτρικά λεωφορεία

ElvalHalcor: Υπερκαλύφθηκε μέσα σε λίγες ώρες η ΑΜΚ 
Business

Υπερκαλύφθηκε μέσα σε λίγες ώρες η ΑΜΚ της ElvalHalcor

Ισχυρή ζήτηση από ξένους και Έλληνες επενδυτές - Οι προσφορές κινούνται στην περιοχή των 4,50-4,60 ευρώ ανά μετοχή

Αλεξάνδρα Τόμπρα
ΔΕΗ: Έριξε άγκυρα… το Capital Group με θέση άνω του 5%
Business

Έριξε άγκυρα… στη ΔΕΗ το Capital Group – Ποιο είναι το fund των 3,3 τρισ. δολ.

Η ΔΕΗ ανακοίνωσε ότι εταιρείες του Capital Group κατέχουν το 5,05% των μετοχών - Ποιο ειναι το αμερικανικό fund - Τι σηματοδοτεί η επενδυτική κίνηση

Χρήστος Κολώνας
SMERC: Δημιουργία πανελλαδικού δικτύου κτηνιατρικών κλινικών – Επένδυση 22 εκατ. ευρώ
Business

Το SMERC στήνει πανελλαδικό δίκτυο κτηνιατρικών κλινικών

O Όμιλος Πλακεντία, που δημιούργησε το SMERC αποτελεί ενα οργανωμένο δίκτυο κτηνιατρικών κλινικών με 9 μονάδες σε Αττική, Θεσσαλονίκη, Βόλο και Κυκλάδες, με 130 έμπειρους κτηνιάτρους

Latest News
Βρετανία: Πώς οι τηλεπικοινωνίες έγιναν πεδίο δράσης δισεκατομμυριούχων
World

Πεδίο δράσης κροίσων οι βρετανικές τηλεπικοινωνίες

Οι Ξαβιέ Νιέλ και Σουνίλ Μιτάλ είναι έτοιμοι να ανατρέψουν τη Vodafone και την BT, αφού έβαλαν μεγάλα στοιχήματα στους μεγάλους παρόχους στην Βρετανία

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
ΗΠΑ: CEO της MassMutual λέει ότι το μερίδιο των Αμερικανών στο χρέος αυξάνεται κατά 10 δολάρια την ημέρα
World

Το μερίδιο των Αμερικανών στο χρέος αυξάνεται κατά 10 δολάρια την ημέρα

Η κλιμάκωση του δημόσιου χρέους των ΗΠΑ μπορεί να επηρεάσει τα πάντα, από τις αποτιμήσεις των νομισμάτων έως το κόστος δανεισμού των επιχειρήσεων

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Κρασί: Ουκρανοί οινοποιοί επιμένουν παρά τον πόλεμο
AGRO

Ουκρανοί οινοποιοί επιμένουν παρά τον πόλεμο

Το κρασί γίνεται για τους ουκρανούς αμπελουργούς και οινοποιούς σύμβολο αντοχής και ελπίδας

Ανθή Γεωργίου
Μέση Ανατολή: Αναφορές για βύθιση φορτηγού πλοίου χύδην φορτίου στο Μπάνταρ Αμπάς του Ορμούζ
Κόσμος

Αναφορές για βύθιση bulker στο Μπάνταρ Αμπάς του Ορμούζ

Φωτογραφίες, βίντεο και πρώτες αναφορές, κάνουν λόγο για την βύθιση πλοίου από άγνωστη αιτία έξω από το λιμάνι του Μπάνταρ Αμπάς στο Ιράν

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Μπάφετ: Αποκλείει το Ίδρυμα Γκέιτς από τις ετήσιες δωρεές μετοχών της Berkshire
World

Τέλος οι ετήσιες δωρεές του Μπάφετ στο Ίδρυμα Γκέιτς

Η Berkshire Hathaway ανακοίνωσε ότι ο 95χρονος Γουόρεν Μπάφετ θα δωρίσει 9 εκατομμύρια μετοχές κατηγορίας Β της Berkshire σε τέσσερα ιδρύματα που συνδέονται με την οικογένεια.

Κριμαία: Το άλλοτε προπύργιο της Ρωσίας πλέον αποτελεί σημείο αδυναμίας
Κόσμος

Πώς η Κριμαία από προπύργιο της Ρωσίας εξελίχθηκε σε σημείο αδυναμίας

Η Κριμαία ήταν υποτίθεται το κορυφαίο επίτευγμα του Πούτιν, αλλά έχει μετατραπεί σε στρατιωτικό και προσωπικό πονοκέφαλο για τον Ρώσο ηγέτη

CrediaBank: Με υπερκάλυψη 3 φορές το placement του 15%
Τράπεζες
Upd: 23:30

Με υπερκάλυψη τρεις φορές το placement του 15% της CrediaBank

Η τιμή διάθεσης διαμορφώθηκε στα 0,90 ευρώ ανά μετοχή με τα κεφάλαια που αναμένεται να αντληθούν να προσεγγίζουν τα 250 εκατ. ευρώ

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Rothschild: Αύξησε τα μπόνους των στελεχών, αλλά τα κέρδη υποχώρησαν
World

Η Rothschild αύξησε τα μπόνους, αλλά τα κέρδη υποχώρησαν

Η πολυαναμενόμενη ανάκαμψη των συγχωνεύσεων και εξαγορών αυξάνει τα έσοδα αλλά αυξάνει και τους μισθούς στον βραχίονα επενδυτικής τραπεζικής της Rothschild στη Βρετανία

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Γάζα: Η Παλαιστινιακή Αρχή σε κατάσταση οικονομικής ασφυξίας
World

Η Παλαιστινιακή Αρχή σε οικονομική ασφυξία

Οι οικονομικές, νομισματικές και δημοσιονομικές κυρώσεις που επιβάλλει το Τελ Αβίβ για να εμποδίσει τη δημιουργία παλαιστινιακού κράτους

Αλέξανδρος Καψύλης
Κέντρα δεδομένων: Οι κατασκευαστές αγωνίζονται να ξεφορτωθούν μερίδια αξίας δισεκατομμυρίων
World

Ποιοι θέλουν να κεφαλαιοποιήσουν την έκρηξη ΑΙ

Η αδιάκοπη ζήτηση για υπολογιστική ισχύ ωθεί τους επενδυτές να αναζητούν ευκαιρίες να αποκτήσουν τα κέντρα δεδομένων πίσω από την Τεχνητή Νοημοσύνη

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Ρωσία: Απειλείται με ενεργειακή και τραπεζική κρίση καθώς διογκώνεται το χρέος [γράφημα]
World

Ενεργειακή και τραπεζική κρίση απειλεί την Ρωσία [γράφημα]

Η οικονομία στη Ρωσία είναι «ψευδαίσθηση» χτισμένη πάνω σε χρέος και πλανάται τραπεζική κρίση, αναφέρει έκθεση των μυστικών υπηρεσιών, ενώ το Κρεμλίνο μπορεί να κατασχέσει συντάξεις.

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
xAI: Πολίτες και οργανώσεις εναντίον της εταιρείας του Ιλον Μάσκ
Tεχνητή νοημοσύνη

Γιατί μια εγκατάσταση της xAI του Ιλον Μασκ, προκαλεί αναστάτωση στο Τενεσί

Οι παράνομες εγκαταστάσεις της xAI στο Τενεσί επηρεάζουν τις κοινότητες αφροαμερικανών - Είναι παράνομες και χωρίς άδειες, λένε οι πολίτες

Paramount: Προς ολοκλήρωση συγχώνευσης με Warner Bros, παρά την αγωγή
World

Paramount: Προς ολοκλήρωση συγχώνευσης με Warner Bros, παρά την αγωγή

Η προτεινόμενη εξαγορά αναμένεται να ενώσει τα δύο ιστορικά κινηματογραφικά στούντιο της Warner Bros. και της Paramount

Νομίσματα: Τα ισχυρότερα νομίσματα των τελευταίων 20 ετών: Ποιοι κέρδισαν και γιατί
World

Τα ισχυρότερα νομίσματα των τελευταίων 20 ετών

Παρά τη διαχρονική μεταβλητότητα των συναλλαγματικών ισοτιμιών, ορισμένα νομίσματα κατάφεραν να ενισχύσουν σταθερά τη θέση τους

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Μέση Ανατολή: Επιθέσεις με drone σε Μπαχρέιν και Κουβέιτ – Συνεχείς εκρήξεις πάνω από την Μανάμα
Κοινωνία

Επιθέσεις με drone σε Μπαχρέιν και Κουβέιτ

Λίγα λεπτά μετά τις 20:00 ώρα Ελλάδας ξεκίνησαν επιθέσεις στο Μπαχρέιν και το Κουβέιτ σύμφωνα με το υπουργείο Εσωτερικών και τον στρατό αντίστοιχα των αμυνόμενων χωρών

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Delivery Hero: Σε προχωρημένες συζητήσεις για την εξαγορά της από την Uber
World

Πλησιάζει το mega deal για την εξαγορά της μητρικής του efood

Mια ενδεχόμενη συμφωνία θα αποτιμούσε πιθανότατα την Delivery Hero σε επίπεδο σημαντικά υψηλότερο από την πρόσφατη τιμή διαπραγμάτευσής της

ot.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθυντής Σύνταξης: Χρήστος Κολώνας

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ΟΝΕ DIGITAL SERVICES MONOΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ

Μέτοχος: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 801010853, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: [email protected], Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

aem

Μέλος

ened
ΜΗΤ

Aριθμός Πιστοποίησης
Μ.Η.Τ.232433

Ταυτότητα
Cookies