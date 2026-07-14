ElvalHalcor: Υπερκαλύφθηκε μέσα σε λίγες ώρες η ΑΜΚ 

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Ισχυρό επενδυτικό ενδιαφέρον, τόσο από το εξωτερικό όσο και από την ελληνική αγορά, καταγράφεται για την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της ElvalHalcor, μέσω της οποίας η εταιρεία επιδιώκει να αντλήσει 250-300 εκατ. ευρώ για τη χρηματοδότηση του νέου επενδυτικού της προγράμματος.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το βιβλίο προσφορών, το οποίο άνοιξε σήμερα το πρωί, καλύφθηκε μέσα σε λίγες ώρες, επιβεβαιώνοντας τη σημαντική ζήτηση από θεσμικούς επενδυτές.

Οι προσφορές που έχουν κατατεθεί έως τώρα κινούνται στην περιοχή των 4,50-4,60 ευρώ ανά μετοχή, ενώ παράγοντες της αγοράς δεν αποκλείουν βελτίωση των προσφερόμενων τιμών, καθώς η διαδικασία θα παραμείνει ανοιχτή έως και την Τετάρτη 16 Ιουλίου, στις 16:00.

Υπενθυμίζεται ότι η ElvalHalcor προχωρά σε συνδυασμένη προσφορά έως 75 εκατ. νέων κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας 0,39 ευρώ η καθεμία, με ανώτατη τιμή διάθεσης τα 4,86 ευρώ. Με βάση τους όρους της έκδοσης, τα συνολικά ακαθάριστα έσοδα εκτιμάται ότι θα προσεγγίσουν τα 250 εκατ. ευρώ, με δυνατότητα άντλησης υψηλότερου ποσού, ανάλογα με την τελική διάρθρωση της έκδοσης.

Νέος επενδυτικός κύκλος 850 εκατ. ευρώ

Τα κεφάλαια της αύξησης θα αποτελέσουν βασικό πυλώνα χρηματοδότησης του νέου επενδυτικού προγράμματος της ElvalHalcor για την περίοδο 2026-2030, συνολικού ύψους 850 εκατ. ευρώ, ανοίγοντας έναν νέο αναπτυξιακό κύκλο μετά τις επενδύσεις του 1 δισ. ευρώ που υλοποίησε ο όμιλος την προηγούμενη δεκαετία.

Από το συνολικό επενδυτικό πρόγραμμα, 455 εκατ. ευρώ θα κατευθυνθούν σε έργα που αφορούν την ενίσχυση της παρουσίας της εταιρείας σε τομείς όπως η ανακύκλωση αλουμινίου και χαλκού, οι μεταφορές, η αμυντική βιομηχανία και τα data centers.

Στον κλάδο του αλουμινίου, οι σημαντικότερες επενδύσεις αφορούν την εγκατάσταση νέου ψυχρού ελάστρου, ύψους 222 εκατ. ευρώ έως το 2030, καθώς και τη δημιουργία νέας μονάδας επεξεργασίας ανακυκλώσιμων πρώτων υλών, προϋπολογισμού 150 εκατ. ευρώ, με ορίζοντα ολοκλήρωσης το 2029.

Στον χαλκό, ξεχωρίζει η επένδυση 59 εκατ. ευρώ για νέα μονάδα αξιοποίησης ανακυκλώσιμων υλικών έως το 2027, ενώ προβλέπονται και πρόσθετες επενδύσεις 24 εκατ. ευρώ στις εγκαταστάσεις της εταιρείας στα Οινόφυτα.

Οι στόχοι της ElvalHalcor έως το 2030

Μέσω του νέου επενδυτικού προγράμματος, η ElvalHalcor επιδιώκει την αύξηση τόσο των όγκων παραγωγής όσο και της λειτουργικής της κερδοφορίας.

Σε μεσοπρόθεσμο ορίζοντα, στόχος είναι οι πωλήσεις αλουμινίου να διαμορφωθούν μεταξύ 470.000 και 490.000 τόνων, ενώ στον χαλκό να φθάσουν τους 200.000 τόνους. Παράλληλα, τα προσαρμοσμένα EBITDA (a-EBITDA) εκτιμάται ότι θα ανέλθουν στα 400 εκατ. ευρώ.

Σε μακροπρόθεσμο επίπεδο, η εταιρεία στοχεύει σε πωλήσεις 630.000 τόνων στον κλάδο του αλουμινίου και 225.000 τόνων στον χαλκό, με τα προσαρμοσμένα EBITDA να διαμορφώνονται μεταξύ 425 και 475 εκατ. ευρώ.