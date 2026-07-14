Λειψυδρία: Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης ο Πόρος με απόφαση Παπασταύρου

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Σε Καθεστώς Έκτακτης Ανάγκης λόγω Λειψυδρίας κηρύσσεται ο Πόρος για διάστημα τριών μηνών, με απόφαση του υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρου Παπασταύρου, κατόπιν σύμφωνης γνώμης της Ρυθμιστικής Αρχής Αποβλήτων Ενέργειας και Υδάτων (ΡΑΑΕΥ) και του Γενικού Γραμματέα Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής.

Το νέο πλαίσιο για την αντιμετώπιση της λειψυδρίας

Υπενθυμίζεται ότι τη Δευτέρα τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση του νομοσχεδίου για τα νερά, που εξειδικεύει το νέο πλαίσιο για την επιτάχυνση των έργων αντιμετώπισης της λειψυδρίας.

Ειδικότερα, οι προτεινόμενες ρυθμίσεις επικεντρώνονται στη γρηγορότερη υλοποίηση παρεμβάσεων για την ενίσχυση των διαθέσιμων υδατικών πόρων, την ανάπτυξη μονάδων αφαλάτωσης και την εκτέλεση κρίσιμων έργων σε περιοχές που αντιμετωπίζουν συνθήκες έκτακτης ανάγκης λειψυδρίας.

Έτσι, προωθείται απλοποίηση και επιτάχυνση συγκεκριμένων αδειοδοτικών διαδικασιών και αφετέρου δημιουργία ειδικού μηχανισμού ταχείας εκτέλεσης έργων όταν μια περιοχή κηρύσσεται σε καθεστώς έκτακτης ανάγκης από τη λειψυδρία.

Στο πλαίσιο αυτό, για τα κατεπείγοντα έργα προβλέπεται ειδική διαδικασία ανάθεσης, με δυνατότητα πρόσκλησης τουλάχιστον τριών εργοληπτικών επιχειρήσεων με εμπειρία σε αντίστοιχα έργα, οι οποίες θα καλούνται να υποβάλουν προσφορά εντός σύντομης προθεσμίας δέκα εργάσιμων ημερών.

Πιο συγκεκριμένα, εισάγεται ειδικότερη διαδικασία για την περιβαλλοντική αδειοδότηση μονάδων αφαλάτωσης, οι οποίες αποτελούν μία από τις βασικές επιλογές για την αύξηση των διαθέσιμων ποσοτήτων νερού, ιδιαίτερα σε νησιωτικές και παράκτιες περιοχές.