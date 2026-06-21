Λειψυδρία: Σε κατάσταση έκτακτης Αλόννησος, Τήνος και Μεγανήσι

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Ο Ιούνιος οδεύει προς το τέλος του και η τουριστική σεζόν προς την κορύφωσή της. Την ώρα που εκατοντάδες χιλιάδες τουρίστες αναμένεται να επισκεφθούν τη χώρα μας για τους καλοκαιρινές τους αποδράσεις, τρία άκρως τουριστικά νησιά, δεν έχουν επάρκεια στο πολυτιμότερο αγαθό, με το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας να τα κηρύσσει σε καθεστώς έκτακτης ανάγκης.

Τι συμβαίνει σε Αλόννησο και Τήνο; Γιατί το αρμόδιο υπουργείο αποφάσισε να κηρύξει το νησί των Σποράδων και το νησί των Κυκλάδων σε καθεστώς έκτακτης ανάγκης; Και ενώ οι δύο δημοφιλείς προορισμοί θα παραμείνουν στο ειδικό καθεστώς για τρεις μήνες, την ίδια στιγμή, το αντίστοιχο καθεστώς ανανεώθηκε και για ένα ακόμη νησί αυτή τη φορά στο Ιόνιο: το Μεγανήσι.

Οι δήμαρχοι των νησιωτικών περιοχών, εξηγούν στο in, τις συνθήκες που επικρατούν αυτή τη στιγμή με τη λειψυδρία.

Τήνος

Ο Δήμαρχος Τήνου, Παναγιώτης Κροντηράς, εξηγεί μιλώντας στο in, πως δεν είναι ο υπερτουρισμός που δημιουργεί το πρόβλημα, αλλά η νοοτροπία της υπερκατανάλωσης.

«Αυτή τη στιγμή έχουμε κανονική υδροδότηση χωρίς κανένα πρόβλημα, δεν έχουμε διακοπές και θα φροντίσουμε έτσι να συνεχίσει και το καλοκαίρι. Το καθεστώς έκτακτης ανάγκης είναι για εμάς ένα «εργαλείο», προκειμένου να μην δημιουργηθεί πρόβλημα από την λειψυδρία. Έτσι θα μπορέσουμε άμεσα να νοικιάσουμε αφαλατώσεις, που είναι και ο σκοπός μας και ήδη έχουμε ξεκινήσει τις διαδικασίες για να μην δημιουργηθεί αυτό το θέμα. Η χρηματοδότηση για να νοικιάσουμε αφαλατώσεις βγήκε πριν μια βδομάδα: αν πηγαίναμε με τις διαδικασίες τις κανονικές, θα τις παίρναμε σε 4- 5 μήνες, ενώ τώρα σε 15 μέρες θα μπορέσουν να λειτουργήσουν. Η λειψυδρία δεν λύνεται με λόγια και δεν αντιμετωπίζεται μόνο το καλοκαίρι. Υπάρχει εδώ και πέντε χρόνια και θα υπάρχει και τα επόμενα. Είναι το εργαλείο μας να οχυρωθούμε ώστε να ξεπεράσουμε τα προβλήματα που θα δημιουργηθούν, ώστε να μην φτάσουμε στο σημείο να πάρουμε έκτακτα μέτρα. Εδώ και καιρό η δημοτική αρχή προσπαθεί να περιορίσει τις πισίνες στην Τήνο. Αυτή τη στιγμή είναι ανεξέλεγκτες οι πισίνες, κάθε σπίτι εντός ή εκτός οικισμού μπορεί να αποκτήσει μια πισίνα. Πιστεύουμε ότι δεν χρειάζεται αυτό να γίνεται στην Τήνο, έχουμε υπέροχες παραλίες, με άμμο, με πέτρα, για κάθε γούστο, εύκολα προσβάσιμες. Πρέπει να περιοριστούν και οι ιδιωτικές γεωτρήσεις καθώς και η ανεξέλεγκτη χρήση του νερού για ποτίσματα μεγάλων κήπων κλπ. Πέρυσι η Τήνος ξεπέρασε τις 700.000 αφίξεις. Πρέπει να αλλάξει η νοοτροπία μας. Όλοι είναι ευπρόσδεκτοι στο νησί, θεωρούμε όμως υπερβολή να παίρνει κάποιος τέσσερα στρέμματα και μετά να κάνει πισίνα, ιδιωτική γεώτρηση για να έχει 3μιση στρέμματα γκαζόν. Η Τήνος δεν αντιμετωπίζει προβλήματα υπερτουρισμού. Δεχόμαστε μία πίεση περίπου 40 μέρες. Άρα δεν συνδέεται με τον υπερτουρισμό η λειψυδρία σε εμάς. Οι πιέσεις που δεχόμαστε το καλοκαίρι είναι διαχειρίσιμες. Πρέπει σε κάθε κίνηση και σε κάθε δράση μας, να σκεφτόμαστε ότι το νερό είναι πολύτιμο».

Μεγανήσι

Όπως αναφέρει στο in ο δήμαρχος Μεγανησίου Γεράσιμος Κατωπόδης, η ίδια η δημοτική αρχή στάθμισε τα δεδομένα και υπέβαλλε αίτημα στους αρμόδιους φορείς για να εισαχθεί το καθεστώς έκτακτης ανάγκης.

«Η λειψυδρία υπάρχει εδώ και αρκετά χρόνια. Το καλοκαίρι ο πληθυσμός του νησιού πενταπλασιάζεται. Είναι ένας συνδυασμός πραγμάτων, καθώς παίζει ρόλο και η κλιματική κρίση αλλά και ο υδροφόρος ορίζοντας που έχει μειωθεί. Το Μεγανήσι υδροδοτείται από τη Λευκάδα με υποθαλάσσιο αγωγό από γεώτρηση η οποία δεν είναι ικανή να καλύψει τις ανάγκες μας. Παραθέσαμε τα δεδομένα και τον προβληματισμό μας στις αρχές με αποτέλεσμα το νησί ν κηρυχθεί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης ώστε να μπορέσουν να τρέξουν οι διαδικασίες και να παρακάμψουμε κάποια γραφειοκρατικά θέματα και να υλοποιήσουμε τον σχεδιασμό μας όσον αφορά την αποκατάσταση της λειψυδρίας. Πριν λίγες μέρες εκπονήθηκε ένα μέρος του σχεδιασμού μας, με την τοποθέτηση μιας μονάδας αφαλάτωσης 600 κυβικών το 24ωρο. Πριν από τέσσερις μέρες τοποθετήθηκε και θα λειτουργήσει την Δευτέρα 22 Ιουνίου. Το πρόβλημα υπάρχει: πέρυσι οι διακοπές νερού ήταν μεταμεσονύχτιες, από τις 12 έως τις 6 το πρωί. Ευελπιστούμε ότι με την τοποθέτηση αυτής της μονάδας αυτό θα σταματήσει και θα μπορέσουμε να κοντρολάρουμε και να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα. Παράλληλα βέβαια καλό θα ήταν να υπάρχει μία φειδώ από επισκέπτες και ντόπιους στη χρήση του νερού. Ο σχεδιασμός μας προχωράει με μία δεξαμενή 1000 κυβικών που θα τοποθετηθεί σε λίγες ημέρες και επίσης προχωράμε στην εξεύρεση τρόπου για την τοποθέτηση και νέας μονάδας αφαλάτωσης».

Αλόννησος

Η Αλόννησος, θα βρίσκεται και αυτή για τους επόμενους τρεις μήνες σε καθεστώς έκτακτης ανάγκης, με τον Δήμαρχό της Παναγιώτη Αναγνώστου να δηλώνει στο in, πως η αιτία της λειψυδρίας δεν συνδέεται με την αύξηση του τουρισμού στο νησί η οποία είναι διαχειρίσιμη.

«Δεν πρόκειται ούτε για επικοινωνιακό τέχνασμα αλλά ούτε και για μικροπολιτική εκμετάλλευση. Αποτελεί την επίσημη αναγνώριση μιας πραγματικότητας που βιώνουμε καθημερινά και μιας μάχης που δίνουμε για να διασφαλίσουμε το πιο πολύτιμο κοινωνικό αγαθό. Με την πάροδο του χρόνου άνοιξαν επτά γεωτρήσεις παρότι παραλάβαμε μία όταν ξεκινήσαμε στο Δήμο. Οι περισσότερε υπολειτουργούν για τα υδάτινα αποθέματα έχουν πέσει πολύ. Δεσμευόμαστε ότι δε θα αφήσουμε τον κόσμο χωρίς νερό. Ο μόνιμος πληθυσμός του νησιού ανέρχεται στις 3.000, το καλοκαίρι φτάνουμε και τις 60.000 – 70.000 κόσμο. Εμείς δεν έχουμε κορεσμό στο τουριστικό κομμάτι. Δεν έχουμε πρόβλημα στο να δεχθούμε επισκέπτες. Υποσχόμαστε στον κόσμο ότι θα εξασφαλίσουμε τις απαραίτητες ποσότητες νερού για να μη λείψει από κανένα σπίτι και κατάλυμα και φυσικά θα προσπαθήσουμε να είναι και οικονομικότερο. Εμείς καταθέσαμε στοιχεία στην ρυθμιστική αρχή υδάτων και εκεί είδαν την πραγματικότητα ότι δηλαδή δεν έχουμε τα αποθέματα που χρειαζόμαστε».

Υπενθυμίζεται ότι λίγες ημέρες πριν (2 Ιουνίου) , κηρύχθηκε καθεστώς έκτακτης ανάγκης και στην Κάρπαθο, ενώ στα τέλη Μαΐου, παρατάθηκε το καθεστώς έκτακτης ανάγκης λόγω Λειψυδρίας για τη Λέρο.

Πηγή: in.gr