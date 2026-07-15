Ελληνικό Μετρό: Εμπειρογνώμονες ερευνούν τις καθιζήσεις στα κτίρια

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Ειδικοί εμπειρογνώμονες από το εξωτερικό έχουν έρθει και διερευνούν το ζήτημα που ανέκυψε με τα έργα του Μετρό στην Κυψέλη, καθώς εμφανίστηκαν τριχοειδείς ρωγμές στην τοιχοποιία κτιρίων που βρίσκονται στους δρόμους όπου εργάζεται ο μετροπόντικας που κατασκευάζει τη Γραμμή 4 από το Γαλάτσι στον Ευαγγελισμό.

Ήδη ο μετροπόντικας έχει σταματήσει μόλις εμφανίστηκαν τα προβλήματα στα κτίρια εδώ και περίπου ένα μήνα και δεν θα ξεκινήσει την διάνοιξη της σήραγγας αν δεν ολοκληρωθούν τα συμπεράσματα των Ελλήνων και ξένων εμπειρογνωμόνων που έχουν ειδίκευση στα μηχανήματα TΒΜ.

Σύμφωνα με πληροφορίες από την Ελληνικό Μετρό, τα προβλήματα με τις τριχοειδείς ρωγμές δεν αφορούν τον φέροντα οργανισμό κτιρίων παρά μόνο τοιχοποιία και σοβάδες.

Οι ίδιες πηγές διευκρίνιζαν ότι σε κάθε περίπτωση οι ειδικοί της Ελληνικό Μετρό αλλά και της κατασκευάστριας κοινοπραξίας ερευνούν με προσοχή όλα τα δεδομένα πριν επανεκκινήσουν τα έργα.

Την ίδια στιγμή, δόθηκε εντολή για την διενέργεια κατεπείγουσας προκαταρκτικής εξέτασης από τον προιστάμενο της Εισαγγελίας Πρωτοδικών της Αθήνας, Αριστείδη Κορέα με αφορμή δημοσιεύματα σχετικά με ρωγμές που προκλήθηκαν σε κτίρια στην Κυψέλη από τις εργασίες για το Μετρό.

Στο πλαίσιο της προκαταρκτικής εξέτασης θα διαπιστωθεί εάν έχουν τελεστεί αξιόποινες πράξεις και εάν προκύπτει επικινδυνότητα από τις εργασίες που τελούνται.