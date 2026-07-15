Επίδομα παιδιού: Έρχεται αύξηση στο Α21 του ΟΠΕΚΑ – Τι εξετάζεται

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Αλλαγές στο επίδομα παιδιού Α21 του ΟΠΕΚΑ μελετά το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης στο πλαίσιο της μελέτης που εκπόνησε ο Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ) για τη στήριξη των οικογενειών με παιδιά.

Η πρόταση αποτελεί μία από τις εναλλακτικές παρεμβάσεις που έχουν τεθεί υπό αξιολόγηση και αποσκοπεί στην ενίσχυση των νοικοκυριών με εξαρτώμενα τέκνα, με ιδιαίτερη έμφαση στις οικογένειες χαμηλού εισοδήματος.

Το επίδομα παιδιού

Σύμφωνα με τη μελέτη, η παρέμβαση προβλέπει αύξηση κατά 30% των βασικών ποσών του επιδόματος τέκνων, χωρίς να μεταβάλλονται τα ισχύοντα εισοδηματικά κριτήρια ή ο τρόπος προσδιορισμού των δικαιούχων.

Η επιλεξιμότητα εξακολουθεί να καθορίζεται από το ισοδύναμο οικογενειακό εισόδημα και τον αριθμό των εξαρτώμενων παιδιών, όπως ισχύει σήμερα.

Η εφαρμογή του συγκεκριμένου σεναρίου εκτιμάται ότι θα επιβαρύνει τον κρατικό προϋπολογισμό κατά περίπου 200 εκατ. ευρώ σε ετήσια βάση.

Με τον τρόπο αυτό, η συνολική δημόσια δαπάνη για το επίδομα τέκνων θα αυξηθεί από περίπου 700 εκατ. ευρώ που ανέρχεται σήμερα σε περίπου 900 εκατ. ευρώ ετησίως.

Η μελέτη επισημαίνει ότι για ορισμένες οικογένειες που λαμβάνουν και Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα, η αύξηση του επιδόματος παιδιού ενδέχεται να οδηγήσει σε:

μείωση της συγκεκριμένης παροχής ή

ακόμη και απώλειά της,

καθώς το αυξημένο επίδομα θα υπολογίζεται στο συνολικό οικογενειακό εισόδημα.

Εκτιμάται ότι το διαθέσιμο εισόδημα των οικογενειών στο χαμηλότερο εισοδηματικό δεκατημόριο αυξάνεται κατά περίπου 1,4%, ενώ όσο αυξάνεται το εισόδημα των νοικοκυριών, το όφελος περιορίζεται σταδιακά.

Για τα υψηλότερα εισοδηματικά κλιμάκια η επίδραση χαρακτηρίζεται από τη μελέτη ως ιδιαίτερα περιορισμένη, γεγονός που αποτυπώνει τον έντονα αναδιανεμητικό χαρακτήρα του μέτρου.

Παράλληλα, ο ΟΟΣΑ εκτιμά ότι η αύξηση του επιδόματος τέκνων θα έχει σημαντική επίδραση στη μείωση της φτώχειας.

Συγκεκριμένα, προβλέπεται ότι το συνολικό ποσοστό φτώχειας μπορεί να μειωθεί κατά 0,45 ποσοστιαίες μονάδες, ενώ η παιδική φτώχεια κατά 1,42 ποσοστιαίες μονάδες. Αντίστοιχα, αναμένεται βελτίωση και στους δείκτες εισοδηματικής ανισότητας, καθώς η ενίσχυση κατευθύνεται κυρίως προς τα οικονομικά ασθενέστερα νοικοκυριά.