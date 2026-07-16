Ασιατικά χρηματιστήρια: Ισχυρές πιέσεις στις αγορές – Στο επίκεντρο οι τεχνολογικές μετοχές

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Μεγάλες απώλειες κατέγραψαν οι περισσότερες ασιατικές χρηματιστηριακές αγορές, με τον δείκτη Kospi της Νότιας Κορέας να υποχωρεί περισσότερο από 6%, ενώ ο δείκτης μικρής κεφαλαιοποίησης Kosdaq σημείωσε πτώση 5%.

Στην Ιαπωνία, ο βασικός δείκτης Nikkei 225 έχασε 2,8%, ενώ ο Topix υποχώρησε κατά 1,19%. Αντίθετα, στο Χονγκ Κονγκ ο δείκτης Hang Seng ενισχύθηκε κατά 1,3%, ενώ στην ηπειρωτική Κίνα ο CSI 300 έκλεισε με απώλειες 0,55%. Στην Αυστραλία, ο δείκτης S&P/ASX 200 υποχώρησε κατά 0,01%.

Την ίδια ώρα, οι μετοχές των κινεζικών τεχνολογικών κολοσσών Alibaba και Baidu κινήθηκαν ανοδικά, μετά την ανακοίνωση της συνεργασίας τους με την Apple για την ενσωμάτωση εργαλείων τεχνητής νοημοσύνης στις συσκευές της εταιρείας στην κινεζική αγορά.

Η μετοχή της Alibaba στο Χονγκ Κονγκ κατέγραψε άνοδο 5%, αφού η εταιρεία επιβεβαίωσε ότι το μοντέλο τεχνητής νοημοσύνης Qwen θα ενσωματωθεί στις υπηρεσίες της Apple στην Κίνα. Αντίστοιχα, οι αμερικανικές μετοχές της Alibaba είχαν κλείσει οριακά υψηλότερα την προηγούμενη συνεδρίαση, μετά τη δήλωση εκπροσώπου της εταιρείας στο CNBC ότι το Qwen θα αποτελέσει μέρος των λειτουργιών Apple Intelligence στα λειτουργικά συστήματα iOS, iPadOS, macOS και visionOS για τους χρήστες στην Κίνα.

Θετικά κινήθηκε και η Baidu, με τη μετοχή της στο Χονγκ Κονγκ να ενισχύεται κατά 1,4%, καθώς η εταιρεία επιβεβαίωσε ότι συνεργάζεται με την Apple για την ανάπτυξη των λειτουργιών Apple Intelligence στα iPhone που διατίθενται στην κινεζική αγορά.

Αντίθετα, σημαντικές πιέσεις δέχθηκαν οι ασιατικές μετοχές του κλάδου των ημιαγωγών, ακολουθώντας το κύμα ρευστοποιήσεων που καταγράφηκε στις αμερικανικές εταιρείες κατασκευής chips.

Η SK Hynix κατέγραψε πτώση άνω του 11% στη Σεούλ, ανατρέποντας την άνοδο 8% της προηγούμενης συνεδρίασης. Η μετοχή είχε ήδη σημειώσει τη μεγαλύτερη ημερήσια πτώση της τη Δευτέρα, καθώς οι επενδυτές προχώρησαν σε κατοχύρωση κερδών εν μέσω αυξανόμενων ανησυχιών για την πορεία των επενδύσεων στην τεχνητή νοημοσύνη.

Η ανταγωνίστρια Samsung Electronics υποχώρησε περισσότερο από 7%, ενώ η Seoul Semiconductor έχασε πάνω από 5%. Η LG Innotek σημείωσε πτώση περίπου 1% και η Samsung SDI υποχώρησε πάνω από 2%.

Το αρνητικό κλίμα επεκτάθηκε και στην Ιαπωνία, όπου η Advantest έχασε περισσότερο από 6%, η SoftBank Group υποχώρησε σχεδόν 7%, η Tokyo Electron κατέγραψε απώλειες άνω του 5%, ενώ η Renesas Electronics έκλεισε με πτώση 4%.

Παράλληλα, η Τράπεζα της Κορέας (Bank of Korea) προχώρησε σήμερα σε αύξηση του βασικού επιτοκίου κατά 25 μονάδες βάσης, στο 2,75%, πραγματοποιώντας την πρώτη αύξηση από τον Ιανουάριο του 2023.

Η απόφαση ήταν σύμφωνη με τις εκτιμήσεις των οικονομολόγων που συμμετείχαν σε δημοσκόπηση του Reuters και ελήφθη σε ένα περιβάλλον εντεινόμενων πληθωριστικών πιέσεων.

Ο ετήσιος πληθωρισμός στη Νότια Κορέα διαμορφώθηκε τον Ιούνιο στο 3,2%, το υψηλότερο επίπεδο από το 2023, ενισχύοντας τις ανησυχίες για την πορεία των τιμών.

Ήδη από τον προηγούμενο μήνα, η κεντρική τράπεζα είχε προειδοποιήσει ότι τα υψηλά μπόνους απόδοσης που καταβάλλονται σε μεγάλες εταιρείες του κλάδου της πληροφορικής ενδέχεται να οδηγήσουν σε ευρύτερες αυξήσεις μισθών, εντείνοντας περαιτέρω τις πληθωριστικές πιέσεις στην οικονομία.