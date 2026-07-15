Ασιατικά χρηματιστήρια: Άνοδος στις αγορές

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Ανοδικά κινήθηκαν σήμερα τα περισσότερα χρηματιστήρια της Ασίας, καθώς τα στοιχεία για τον πληθωρισμό στις ΗΠΑ ενίσχυσαν τις προσδοκίες ότι η Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ (Fed) θα κινηθεί πιο συγκρατημένα ως προς τις αυξήσεις των επιτοκίων.

Στη Νότια Κορέα, ο δείκτης Kospi κατέγραψε άνοδο 6,24%, ενώ ο δείκτης μικρής κεφαλαιοποίησης Kosdaq ενισχύθηκε κατά 5,8%.

Στην Ιαπωνία, ο Nikkei 225 και ο Topix έκλεισαν με κέρδη 1,49% και 1,2% αντίστοιχα, ενώ στην Αυστραλία ο δείκτης S&P/ASX 200 κινήθηκε υψηλότερα κατά 0,4%.

Καταλύτης για το θετικό κλίμα αποτέλεσαν τα στοιχεία για τον αμερικανικό πληθωρισμό. Ο δείκτης τιμών καταναλωτή υποχώρησε κατά 0,4% τον Ιούνιο σε μηνιαία βάση, με τον ετήσιο πληθωρισμό να διαμορφώνεται στο 3,5%.

Τα στοιχεία ήταν καλύτερα από τις εκτιμήσεις των οικονομολόγων που συμμετείχαν σε έρευνα του Dow Jones, οι οποίοι ανέμεναν μηνιαία υποχώρηση 0,2% και ετήσιο πληθωρισμό 3,8%.

Η εξέλιξη αυτή οδήγησε τις αγορές να αναθεωρήσουν προς τα κάτω τις προσδοκίες για άμεση περαιτέρω σύσφιγξη της νομισματικής πολιτικής από τη Fed. Σύμφωνα με το εργαλείο FedWatch της CME, η πιθανότητα αύξησης των επιτοκίων στη συνεδρίαση του Ιουλίου υποχώρησε στο 17%, από 42% μία ημέρα νωρίτερα.

Ωστόσο, οι επενδυτές εξακολουθούν να θεωρούν πιθανή μία νέα αύξηση αργότερα μέσα στο έτος. Οι αγορές αποτιμούν πιθανότητα 63% τα επιτόκια να αυξηθούν κατά 0,25 ή 0,50 ποσοστιαίες μονάδες έως τη συνεδρίαση του Σεπτεμβρίου.

Την ίδια ώρα, τα στοιχεία από την Κίνα ενίσχυσαν τις ανησυχίες για την πορεία της δεύτερης μεγαλύτερης οικονομίας του κόσμου.

Το Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (ΑΕΠ) αυξήθηκε κατά 4,3% το δεύτερο τρίμηνο του έτους, έναντι ανάπτυξης 5% το πρώτο τρίμηνο, επίδοση χαμηλότερη τόσο από τις προβλέψεις των αναλυτών για 4,5% όσο και από τον ετήσιο στόχο ανάπτυξης του Πεκίνου, που κυμαίνεται μεταξύ 4,5% και 5%.

Η κινεζική οικονομία εξακολουθεί να αντιμετωπίζει σοβαρές προκλήσεις, καθώς η υποχώρηση των ιδιωτικών επενδύσεων και η παρατεταμένη κρίση στην αγορά ακινήτων περιορίζουν την εγχώρια ζήτηση. Αν και η ισχυρή βιομηχανική παραγωγή και οι εξαγωγές, που ενισχύονται από τη διεθνή έκρηξη των επενδύσεων στην τεχνητή νοημοσύνη, εξακολουθούν να στηρίζουν την ανάπτυξη, η κατανάλωση παραμένει υποτονική, ενώ οι διακυμάνσεις στις τιμές της ενέργειας προσθέτουν νέες αβεβαιότητες για τις προοπτικές της οικονομίας.