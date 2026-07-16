Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια: Υπό πίεση οι αγορές, παραμένει η γεωπολιτική αβεβαιότητα

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Ήπια πτωτικά κινούνται σήμερα οι ευρωπαϊκές αγορές, οι οποίες και αυτές με τη σειρά τους παρακολουθούν τις ισορροπίες και τις εντάσεις μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης, οι οποίες διατηρούν τις τιμές του πετρελαίου στα υψηλότερα επίπεδα του τελευταίου μήνα.

Ειδικότερα, ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 σημειώνει απώλειες 0,17% στις 641 μονάδες. Ο βρετανικός FTSE 100 υποχωρεί κατά 0,44% στις 10.470 μονάδες, ο γερμανικός DAX καταγράφει πτώση 0,22% στις 24.945 μονάδες, ενώ ο γαλλικός CAC 40 κινείται χαμηλότερα κατά 0,25% στις 8.361 μονάδες.

Σε επίπεδο μετοχών, η Rotork σημειώνει άλμα κατά 65%, μετά την ανακοίνωση συμφωνίας εξαγοράς της από την ABB έναντι 5,5 δισ. δολαρίων.

Αντίθετα, η Partners Group υποχωρεί κατά 7% μετά τη δημοσίευση των τριμηνιαίων οικονομικών αποτελεσμάτων της, ενώ η Frasers χάνει 5%, καθώς τα ετήσια αποτελέσματά της κινήθηκαν χαμηλότερα από τις εκτιμήσεις της αγοράς ως προς την κερδοφορία.

Το επενδυτικό κλίμα εξακολουθεί να επηρεάζεται έντονα από τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή. Οι τιμές του αργού πετρελαίου διατηρούνται κοντά στα υψηλά ενός μήνα, μετά τη συνέχιση των αμερικανικών στρατιωτικών επιθέσεων στο Ιράν. Η Τεχεράνη, από την πλευρά της, προειδοποίησε για το ενδεχόμενο ενός «πολέμου» με τις Ηνωμένες Πολιτείες, εντείνοντας την επιφυλακτικότητα των επενδυτών.

Το ενδιαφέρον των επενδυτών στρέφεται πλέον στα οικονομικά αποτελέσματα της TSMC, της μεγαλύτερης εταιρείας παραγωγής ημιαγωγών παγκοσμίως, τα οποία αναμένονται αργότερα μέσα στην ημέρα. Η αγορά αναζητά ενδείξεις για τη βιωσιμότητα της ισχυρής ανόδου που καταγράφει ο κλάδος της τεχνητής νοημοσύνης και των σχετικών τεχνολογικών υποδομών.

Παράλληλα, αρχίζει η περίοδος ανακοίνωσης αποτελεσμάτων δεύτερου τριμήνου στην Ευρώπη. Οι αναλυτές προβλέπουν αύξηση περίπου 14,5% στα κέρδη των εταιρειών του δείκτη Stoxx 600 σε ετήσια βάση, που θα αποτελέσει τον υψηλότερο ρυθμό αύξησης εταιρικής κερδοφορίας των τελευταίων τριών και πλέον ετών.

Ωστόσο, επισημαίνουν ότι η εικόνα αυτή επηρεάζεται σε μεγάλο βαθμό από την εκρηκτική άνοδο κατά 109% των κερδών του ενεργειακού κλάδου, ως αποτέλεσμα των γεωπολιτικών εξελίξεων στη Μέση Ανατολή και των πιέσεων στην προσφορά πετρελαίου.

Εξαιρουμένων των εταιρειών πετρελαίου και φυσικού αερίου, η αύξηση των εταιρικών κερδών στην Ευρώπη εκτιμάται ότι περιορίζεται στο 5,5%. Παράλληλα, τα υψηλά επιτόκια εξακολουθούν να επιβαρύνουν κλάδους που εξαρτώνται από την καταναλωτική δαπάνη, όπως η αυτοκινητοβιομηχανία.