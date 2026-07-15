Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια: Επιφυλακτικότητα οι αγορές, μεγάλες απώλειες στον DAX

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη του ot.gr στην Google

Με απώλειες κινούνται σήμερα οι ευρωπαϊκές αγορές, με τους επενδυτές να επιχειρούν να ισορροπήσουν μεταξύ των ισχυρών αποτελεσμάτων της ASML και του αρνητικού κλίματος που προκάλεσε στη Wall Street η απογοητευτική επίδοση της IBM.

Ειδικότερα, ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 σημειώνει απώλειες 0,09% στις 641 μονάδες. Ο βρετανικός FTSE 100 υποχωρεί κατά 0,56% στις 10.470 μονάδες, ο γερμανικός DAX καταγράφει πτώση 0,88% στις 24.925 μονάδες, ενώ ο γαλλικός CAC 40 κινείται χαμηλότερα κατά 0,29% στις 8.342 μονάδες

Στήριγμα για τον ευρωπαϊκό τεχνολογικό κλάδο αποτελεί όμως σήμερα η ASML, η μεγαλύτερη εταιρεία τεχνολογίας στην Ευρώπη βάσει χρηματιστηριακής αξίας, με τη μετοχή της να ενισχύεται κατά 3,3%.

Ο ολλανδικός κολοσσός στην κατασκευή εξοπλισμού για την παραγωγή ημιαγωγών ανακοίνωσε πωλήσεις δεύτερου τριμήνου υψηλότερες των εκτιμήσεων των αναλυτών, καθώς η ισχυρή ζήτηση για τσιπ τεχνητής νοημοσύνης ενίσχυσε τα οικονομικά του μεγέθη.

Ωστόσο, η θετική εικόνα θολώνει από τις εξελίξεις στις ΗΠΑ, όπου η IBM προκάλεσε ισχυρούς κραδασμούς στον τεχνολογικό κλάδο μετά τη δημοσιοποίηση προκαταρκτικών αποτελεσμάτων δεύτερου τριμήνου που υστέρησαν των εκτιμήσεων της αγοράς.

Η εταιρεία προειδοποίησε ότι οι επιχειρηματικοί πελάτες ανακατευθύνουν τις επενδύσεις τους προς διακομιστές και υποδομές τεχνητής νοημοσύνης, περιορίζοντας τις δαπάνες για παραδοσιακό λογισμικό και υποδομές πληροφορικής. Η εξέλιξη αυτή επιβάρυνε το επενδυτικό κλίμα και στις ευρωπαϊκές εταιρείες λογισμικού.

Παράλληλα, οι επενδυτές εξακολουθούν να αξιολογούν τα στοιχεία για τον αμερικανικό πληθωρισμό, τα οποία, αν και ήταν καλύτερα των προσδοκιών, δεν άλλαξαν ουσιαστικά την εικόνα για τη νομισματική πολιτική.

Οι αγορές θεωρούν πιθανό ένα ακόμη βήμα αύξησης των επιτοκίων από τη Federal Reserve έως το τέλος του έτους, καθώς ο δομικός πληθωρισμός παραμένει επίμονος. Το ενδεχόμενο διατήρησης των επιτοκίων σε υψηλά επίπεδα για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα συνεχίζει να περιορίζει τη διάθεση για ανάληψη επενδυτικού ρίσκου.

Το ενδιαφέρον των επενδυτών στρέφεται πλέον στα στοιχεία για τη βιομηχανική παραγωγή της Ευρωζώνης, τα οποία αναμένεται να δώσουν μια πιο ξεκάθαρη εικόνα για την πορεία της οικονομικής δραστηριότητας μετά τα ασθενή στοιχεία των τελευταίων μηνών από τη μεταποίηση, κυρίως στη Γερμανία και τη Γαλλία.

Μια θετική έκπληξη θα μπορούσε να στηρίξει τις κυκλικές μετοχές, ενώ μια ασθενέστερη του αναμενομένου επίδοση ενδέχεται να εντείνει τις ανησυχίες για επιβράδυνση της οικονομίας, δυσκολεύοντας ακόμη περισσότερο τις αποφάσεις της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας.