Τραμπ: Το Ιράν επιθυμεί διακαώς συμφωνία

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Ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε χθες Τετάρτη ότι το Ιράν επιθυμεί διακαώς να καταλήξει σε συμφωνία με τις ΗΠΑ, καθώς οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις εξαπολύουν διαδοχικά κύματα επιθέσεων εναντίον της Ισλαμικής Δημοκρατίας.

Μιλώντας σε δημοσιογράφο του Fox Business, στο περιθώριο εκδήλωσης στην Πενσιλβάνια (φωτογραφία, επάνω, από το Reuters/Kylie Cooper), ο Τραμπ ανέφερε πως η Τεχεράνη εξέφρασε βούληση για συνάντηση.

Η Τεχεράνη εξέφρασε βούληση για συνάντηση, δήλωσε ο Τραμπ, εν μέσω των συνεχιζόμενων αμερικανικών βομβαρδισμών

«Λάβαμε ένα τηλεφώνημα καθώς ερχόμουν εδώ. Θέλουν συνάντηση», είπε ο Τραμπ.

Κατά την ομιλία του αργότερα στην εκδήλωση, ο πρόεδρος των ΗΠΑ επανέλαβε πως το Ιράν επιθυμεί διακαώς συμφωνία, εν μέσω των συνεχιζόμενων αμερικανικών βομβαρδισμών.

«Δεν τους αρέσουν αυτά που κάνουμε και θέλουν να τα βρούμε. Θα δούμε εάν θα τα βρούμε ή απλώς θα το τελειώσουμε», είπε ο Τραμπ.

“They don’t like what we’re doing and they do want to settle.” US President Donald Trump says Iran wants to reach an agreement with Washington as the bombing campaign against Tehran expands. pic.twitter.com/JNtFDwoClJ — The National (@TheNationalNews) July 15, 2026

Οι… προθεσμίες

Νωρίτερα, ο πρόεδρος των ΗΠΑ είχε δηλώσει πως δεν του αρέσει να δίνει προθεσμίες, όταν ρωτήθηκε από δημοσιογράφους για τα χρονικά περιθώρια προτού οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις αρχίσουν να βομβαρδίζουν γέφυρες.

«Δεν μου αρέσει να δίνω προθεσμίες, αλλά ξέρουν καλά, ξέρουν πώς πάει… Καλύτερα να φερθούν σωστά», απάντησε ο Τραμπ.

Προχθές, ο αμερικανός πρόεδρος είχε διαμηνύσει μέσω συνέντευξης που παραχώρησε στο Fox News ότι θα διατάξει να βομβαρδιστούν ηλεκτροπαραγωγικοί σταθμοί και γέφυρες στο Ιράν από την επόμενη εβδομάδα εάν η Τεχεράνη δεν καταλήξει σε «συμφωνία».