Ελληνικές τράπεζες: Προσέλκυσαν κεφάλαια 12,5 δισ. ευρώ μέσα σε 1,5 χρόνο

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Εντυπωσιακή παραμένει η ζήτηση για εγχώριους τραπεζικούς τίτλους, είτε πρόκειται για ομόλογα ή για μετοχές, μετά την επιστροφή του κλάδου στην κανονικότητα.

Η τελευταία διάθεση του 16,7% της CrediaBank από βασικούς της μετόχους μέσω βιβλίου προσφορών που υπερκαλύφθηκε με χαρακτηριστική άνεση μέσα σε μόλις 20 λεπτά, επιβεβαιώνει την περίοπτη θέση που έχουν πλέον τα ελληνικά assets στα χαρτοφυλάκια διεθνών επενδυτικών σχημάτων.

Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται κορυφαία ονόματα της σχετικής βιομηχανίας, που αποτελούν μακροπρόθεσμους ποιοτικούς επενδυτές, στοιχείο ενδεικτικό της μείωσης του ρίσκου χώρας που έχει συντελεστεί τα τελευταία χρόνια και των προοπτικών για το χρηματοπιστωτικό σύστημα.

Όπως επισημαίνουν αναλυτές, καθοριστικό ρόλο προς αυτήν την κατεύθυνση έχουν παίξει τόσο η άνευ προηγουμένου βελτίωση των δημοσιονομικών επιδόσεων μετά την πανδημία, όσο και η ενίσχυση της ανθεκτικότητας του τραπεζικού τομέα, που επιτυγχάνει σταθερά από το 2022 υψηλή κερδοφορία.

Οι εκδόσεις

Μόνο τον τελευταίο ενάμιση χρόνο τα κεφάλαια που έχουν τοποθετηθεί στις 6 μεγαλύτερες ελληνικές τράπεζες μέσω αυξήσεων κεφαλαίου, ιδιωτικών τοποθετήσεων σε μετοχές και εκδόσεων ομολόγων, κινούνται στη ζώνη των 12,5 δισ. ευρώ.

Αναλυτικότερα:

– Το 2025 αντλήθηκαν συνολικά 7,4 δισ. ευρώ μέσω συνολικά 17 ομολογιακών εκδόσεων.

Ο λόγος γίνεται για όλους τους τύπους τίτλων, όπως senior preferred, AT1 και Tier 2, με τα πράσινα ομόλογα να αυξάνονται όσο περνά ο καιρός.

Σε όλες τις περιπτώσεις τα κουπόνια σημείωσαν σημαντική πτώση σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια, εξέλιξη άμεσα συνδεδεμένη τόσο με τις αναβαθμίσεις της πιστοληπτικής αξιολόγησης των τραπεζών, όσο και με την υποχώρηση του κόστους χρήματος, μετά την εκκίνηση της διαδικασίας χαλάρωσης της νομισματικής πολιτικής από την ΕΚΤ.

Επιπλέον, η UniCredit κατά την περυσινή χρονιά αύξησε το ποσοστό της στην Alpha Bank από το 9% περίπου που είχε αποκτήσει το 2023 από το ΤΧΣ, στο 20%, με την αγορά πακέτου μετοχών 9,75% από τον ολλανδικό όμιλο Reggeborgh, που αποεπένδυσε οριστικά από την τράπεζα.

Το τίμημα της συναλλαγής υπολογίζεται στα 620 εκατ. ευρώ. Τους αμέσως επόμενους μήνες η ιταλική τράπεζα ενίσχυσε τη συμμετοχή της στην Alpha Bank στο 29,9% μέσω παραγώγων.

– Το 2026 έχουν συγκεντρωθεί μέχρι στιγμής 4,15 δισ. ευρώ μέσω πρωτογενούς διάθεσης ομολόγων.

Παρότι οι τράπεζες έχουν πετύχει τους τελικούς στόχους για τις ελάχιστες κεφαλαιακές απαιτήσεις (MREL), συνεχίζουν τις εκδόσεις τίτλων, στο πλαίσιο της διαδικασίας αναχρηματοδότησής τους.

Άλλωστε, στον τελευταίο χρόνο πριν την ωρίμανσή τους οι σχετικοί τίτλοι δεν συμμετέχουν στη διαμόρφωση των δεικτών MREL, οπότε έχει νόημα η πρόωρη αντικατάστασή τους με άλλους, ούτως ή αλλιώς.

Αν προστεθεί στα παραπάνω μεγέθη η τελευταία διάθεση μετοχών της CrediaBank μέσω ιδιωτικής τοποθέτησης ύψους 300 εκατ. ευρώ, η συνολική εισροή κεφαλαίων σε τραπεζικούς τίτλους εφέτος προσεγγίζει τα 4,5 δισ. ευρώ.

Η επόμενη ημέρα

Όπως τονίζουν αναλυτές, είναι ξεκάθαρο πως σήμερα οι ελληνικές τράπεζες μπορούν να σηκώσουν με άνεση και ευνοϊκούς όρους τα κεφάλαια που χρειάζονται για την ανάπτυξη των δραστηριοτήτων τους.

Δεν αποκλείουν δε τα επόμενα χρόνια, να βρεθούν στο στόχαστρο μεγάλων ευρωπαϊκών ομίλων, στο πλαίσιο της διαδικασίας συγκέντρωσης του χρηματοπιστωτικού συστήματος στη Γηραιά Ήπειρο, προς την κατεύθυνση δημιουργίας σχημάτων ικανών να ανταγωνιστούν τους αμερικανικούς ομίλους.

Σύμφωνα με τους ίδιους κύκλους, το μοντέλο που ακολουθεί η UniCredit θα μπορούσε να καταστεί κυρίαρχο κατά την αναδιαμόρφωση της αρχιτεκτονικής του τομέα.

Σημειώνουν επίσης, ότι και οι ελληνικές τράπεζες διαθέτουν σήμερα τα καύσιμα για την περαιτέρω γεωγραφική τους επέκταση στην ευρύτερη περιοχή της ΝΑ Ευρώπης, με την εξαγορά άλλων πιστωτικών ιδρυμάτων.

Το 2025 το ενεργητικό των εκτός συνόρων δραστηριοτήτων είχε διαμορφωθεί σε 65 δισ. ευρώ, αυξημένο κατά 20% περίπου σε ετήσια βάση.

Το μεγαλύτερο μέρος του, σε ποσοστό 57,9% προέρχεται από την Κύπρο και ακολουθεί η Βουλγαρία με 21,2%. Συνολικά, η Νοτιοανατολική Ευρώπη αντιπροσωπεύει το 83%.