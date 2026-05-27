ΕΥΑΘ: Νέα τιμολογιακή πολιτική – Τι ανακοίνωσε για οικιακά τιμολόγια και την απόφαση της ΡΑΑΕΥ

Τις αλλαγές της τιμολογιακής πολιτικής για τη Ρυθμιστική Περίοδο 2025-2029 ανακοίνωσε η Εταιρεία Ύδρευσης και Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης (ΕΥΑΘ Α.Ε.) αναφορικά με τα οικιακά και κοινωνικά τιμολόγια, την ενσωμάτωση του ΕΤΚΝ και τη συμβατότητα με την εισήγηση της εταιρείας.
Συγκεκριμένα:
- Αμετάβλητα τα Οικιακά και Κοινωνικά Τιμολόγια: Για τη συντριπτική πλειονότητα των καταναλωτών (Οικιακή Χρήση, Κοινωνικά Τιμολόγια ΚΟΤ Α’ και Β’), δεν επιβάλλεται καμία πραγματική αύξηση. Οι τελικές χρεώσεις παραμένουν σταθερές.
- Ρυθμιστική Ενσωμάτωση του ΕΤΚΝ: Η διαφοροποίηση στην τιμή του κυβικού μέτρου ανά κλίμακα οφείλεται αποκλειστικά στην ενσωμάτωση του ήδη υφιστάμενου «Ειδικού Τέλους Κύκλου Νερού» (ΕΤΚΝ), ύψους 0,07 €/m³. Το τέλος αυτό, το οποίο πληρωνόταν κανονικά από τους καταναλωτές από το 2012, πλέον παύει να εμφανίζεται διακριτά και ενσωματώνεται στη βασική τιμή για λόγους ρυθμιστικής διαφάνειας, σύμφωνα με τις υποδείξεις της Αρχής.
- Συμβατότητα με την Εισήγηση της Εταιρείας: Η απόφαση της ΡΑΑΕΥ υιοθέτησε πλήρως τη φιλοσοφία της τελικής εισήγησης της ΕΥΑΘ Α.Ε. για την προστασία των καταναλωτών και τη διασφάλιση της κοινωνικής σταθερότητας, εγκρίνοντας παράλληλα το αναπτυξιακό και επενδυτικό πλάνο της Εταιρείας ύψους 221,6 εκατ. € για τον ψηφιακό και ενεργειακό εκσυγχρονισμό των υποδομών της.