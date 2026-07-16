ΕΖΑ: Νέα προϊόντα, συνεργασίες με San Miguel και Πιλαβά και σχέδια επέκτασης

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Πέρα από τα στενά… σύνορα της μπίρας αρχίζει και κοιτάει η ΕΖΑ, προκειμένου να διευρύνει το αποτύπωμά της και να τονώσει τις πωλήσεις της. Η συνεργασία με τη San Miguel, η εμπορική συμφωνία με την οικογένεια Πιλαβά για ούζο και τσίπουρο και η ενίσχυση της CRETAN KINGS δείχνουν προς ποια κατεύθυνση θέλει να κινηθεί τα επόμενα χρόνια η ελληνική ζυθοποιία.

Οι καταναλωτικές συνήθειες αλλάζουν και οι μπύρες χωρίς αλκοόλ κερδίζουν χώρο στα ράφια και στην κατανάλωση

Ο διευθύνων σύμβουλος της ΕΖΑ, Νικήτηας Ασπιώτης μιλώντας χθες σε δημοσιογράφους, δεν έκρυψε ότι εξετάζει και άλλες κατηγορίες ποτών για την περίοδο 2027-2028. Οι καταναλωτικές συνήθειες, όπως ειπώθηκε, αλλάζουν και οι μπύρες χωρίς αλκοόλ κερδίζουν χώρο στα ράφια και στην κατανάλωση.

Η κατηγορία αναπτύσσεται με ρυθμό περίπου 20%, ενώ οι πωλήσεις των προϊόντων της ΕΖΑ χωρίς αλκοόλ είχαν αυξηθεί κατά 65% και φέτος καταγράφουν άνοδο 110% σε όγκο. Θετική πορεία εμφανίζει και η κατηγορία Radler.

Η San Miguel και το χαρτί της Κρήτης

Στο μέτωπο των νέων συνεργασιών, η San Miguel αποτελεί ένα από τα ισχυρότερα χαρτιά της εταιρείας. Η διεθνής premium μάρκα προστίθεται στις Mahou, Menabrea και Gulden Draak και διευρύνει τις επιλογές της ΕΖΑ τόσο στην εστίαση όσο και στο οργανωμένο λιανεμπόριο. Παράλληλα, η εταιρεία επενδύει στην ανάπτυξη της Creta Kings, η οποία, σύμφωνα με τη διοίκηση, εμφανίζει θετική πορεία, με βασικό πεδίο ανάπτυξης την εστίαση.

Η παραγωγή πραγματοποιείται πλέον στις εγκαταστάσεις της ΕΖΑ με διαδικασία παστερίωσης, ενώ η διάθεση ξεκίνησε τόσο στην αγορά της εστίασης όσο και στο οργανωμένο λιανεμπόριο, αρχικά στην Κρήτη. Στο χαρτοφυλάκιο έχει ήδη ενταχθεί και η Πειραϊκή Μικροζυθοποιία.

Ούζο και τσίπουρο στο δίκτυο της ΕΖΑ

Από τον Ιούλιο του 2026, στο δίκτυο της ΕΖΑ μπήκαν και τα προϊόντα της οικογένειας Πιλαβά. Η συμφωνία προβλέπει αποκλειστική εμπορική συνεργασία για ούζο και τσίπουρο, με τις πρώτες κινήσεις να επικεντρώνονται στην εστίαση. Στα σχέδια βρίσκεται και νέα συνταγή με αναφορά στη Χίο.

Με την κίνηση αυτή, η ΕΖΑ δοκιμάζει για πρώτη φορά τις δυνάμεις της στα ελληνικά αποστάγματα, αξιοποιώντας ένα δίκτυο που μέχρι σήμερα είχε ως βασικό αντικείμενο την μπύρα.

Παράλληλα, η εταιρεία εξετάζει την είσοδό της στην κατηγορία των hot beverages, ενώ διερευνά την ανάληψη παραγωγής προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας στα μη αλκοολούχα ποτά, όπου σήμερα δεν διαθέτει παρουσία. Για τον λόγο αυτό συμμετείχε και στη διεθνή έκθεση PLMA 2026. Η διοίκηση αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο να ακολουθήσουν και άλλες κατηγορίες το 2027 και το 2028, χωρίς προς το παρόν να αποκαλύπτει περισσότερες λεπτομέρειες.

Περισσότερο βάρος στην εστίαση

Προς το παρόν, το βάρος πέφτει στην εστίαση, όπου η εταιρεία βλέπει μεγαλύτερα περιθώρια ανάπτυξης, αλλά και στην καλύτερη αξιοποίηση του δικτύου διανομής που έχει δημιουργήσει σε ολόκληρη τη χώρα. Η στροφή προς το HoReCa έχει ήδη αρχίσει να αποδίδει. Το 2025 οι πωλήσεις μπύρας στην εστίαση αυξήθηκαν κατά 8%, με τις φιάλες και τα βαρέλια να εμφανίζουν τη μεγαλύτερη δυναμική.

Στο οργανωμένο λιανεμπόριο η άνοδος έφθασε το 19%, με βασικούς μοχλούς την ΕΖΑ και την PILS HELLAS, ενώ χαμηλότερες ήταν οι επιδόσεις στα μικρά σημεία λιανικής και στα καταστήματα convenience. Η εταιρεία δεν επιδιώκει, πάντως, να αυξήσει τον όγκο με κάθε κόστος. Όπως εξήγησε η διοίκηση, στις μπύρες αργής ωρίμανσης η έμφαση δίνεται στη συνταγή και στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του προϊόντος, με στόχο τη δημιουργία μεγαλύτερης αξίας.

Τα σενάρια πώλησης που επανέρχονται

Όσο για τα σενάρια πώλησης που επανέρχονται κατά καιρούς στην αγορά, η απάντηση της διοίκησης ήταν σύντομη και χωρίς περιστροφές: «Όπως βλέπετε, δεν έχουμε πουληθεί».

Η εταιρεία έχει καταφέρει σύμφωνα με την διοίκηση να… γυρίσει το παιχνίδι και να επιστρέψει σε κερδοφόρα τροχιά. Ο κύκλος εργασιών παρότι μειώθηκε από τα 28,7 εκατ. ευρώ στα 25,7 εκατ. ευρώ η λειτουργική εικόνα της εταιρείας βελτιώθηκε. Το EBITDA διατηρήθηκε στα 2,43 εκατ. ευρώ και το λειτουργικό αποτέλεσμα επέστρεψε σε θετικό έδαφος, ενώ οι προ φόρων ζημιές περιορίστηκαν κατά 54%.

Η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ύψους 7 εκατ. ευρώ ενίσχυσε τα ίδια κεφάλαια και τη ρευστότητα, ενώ μέσα στο 2026 ολοκληρώθηκε η αναχρηματοδότηση του δανεισμού, προσθέτοντας ακόμη 5 εκατ. ευρώ στο κεφάλαιο κίνησης. Με παραγωγική δυνατότητα 80 εκατ. λίτρων, περισσότερους από 140 εργαζομένους και επενδύσεις 31,9 εκατ. ευρώ την τελευταία δεκαετία, η ΕΖΑ επιχειρεί πλέον να αξιοποιήσει περισσότερο το δίκτυο και τις υποδομές της.