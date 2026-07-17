Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια: Απώλειες λόγω Μέσης Ανατολής

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Με σημαντικές απώλειες κινούνται και σήμερα οι ευρωπαϊκές αγορές, καθώς η κλιμάκωση των στρατιωτικών συγκρούσεων στη Μέση Ανατολή οδηγεί σε άνοδο των τιμών του πετρελαίου, αυξάνοντας τις ανησυχίες για τον πληθωρισμό.

Οι δείκτες

Ειδικότερα, ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 σημειώνει απώλειες 0,39% στις 639 μονάδες. Ο βρετανικός FTSE 100 υποχωρεί κατά 0,12% στις 10.559 μονάδες, ο γερμανικός DAX καταγράφει πτώση 0,79% στις 24.719 μονάδες, ενώ ο γαλλικός CAC 40 κινείται χαμηλότερα κατά 0,71% στις 8.318 μονάδες.

Το κλίμα

Το κλίμα παραμένει επιβαρυμένο καθώς Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν συνέχισαν για έκτη διαδοχική ημέρα τις στρατιωτικές επιχειρήσεις, εξέλιξη που εκτόξευσε τις τιμές του αργού πετρελαίου. Οι επενδυτές ανησυχούν ότι η παρατεταμένη άνοδος του ενεργειακού κόστους θα μπορούσε να ανακόψει την αποκλιμάκωση του πληθωρισμού και να περιπλέξει τις αποφάσεις των μεγάλων κεντρικών τραπεζών για τα επιτόκια.

Εταιρείες τεχνολογίας

Παρά το αρνητικό κλίμα, οι απώλειες στην Ευρώπη είναι αισθητά μικρότερες σε σχέση με τη σημαντική διόρθωση που σημειώθηκε στις ασιατικές αγορές, καθώς τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια έχουν πολύ μικρότερη έκθεση στις μεγάλες εταιρείες τεχνολογίας.

Στο ταμπλό, η STMicroelectronics υποχωρεί κατά 5%, ενώ η ASML χάνει 3,5%, ακολουθώντας τις πιέσεις που δέχθηκε διεθνώς ο τεχνολογικός κλάδος.

Επίσης, η Danske Bank σημειώνει πτώση 2,5% μετά τη δημοσίευση των τριμηνιαίων οικονομικών αποτελεσμάτων της.

Εταιρικά αποτελέσματα

Παράλληλα, οι επενδυτές εξακολουθούν να εστιάζουν στα εταιρικά αποτελέσματα δεύτερου τριμήνου, τα οποία μέχρι στιγμής κρίνονται ενθαρρυντικά. Στήριξη στο κλίμα προσέφεραν και τα πρόσφατα στοιχεία για τον πληθωρισμό στις ΗΠΑ, τα οποία έδειξαν περαιτέρω αποκλιμάκωση των πιέσεων στις τιμές.

Η ΕΚΤ

Το ενδιαφέρον στρέφεται πλέον στη συνεδρίαση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας την επόμενη εβδομάδα. Η πλειονότητα των οικονομολόγων εκτιμά ότι η ΕΚΤ θα διατηρήσει αμετάβλητο το επιτόκιο καταθέσεων, ωστόσο η πρόσφατη άνοδος των τιμών του πετρελαίου έχει οδηγήσει τις αγορές να αυξήσουν τις πιθανότητες για μία νέα αύξηση των επιτοκίων σε μεταγενέστερο χρόνο. Οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής καλούνται να ισορροπήσουν ανάμεσα στην αναιμική οικονομική ανάπτυξη της Ευρωζώνης και στον κίνδυνο νέων πληθωριστικών πιέσεων από την πλευρά της προσφοράς.