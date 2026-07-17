Χρηματιστήριο Αθηνών: Μάχες κόντρα στους πωλητές

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Στο ίδιο μοτίβο, της άμυνας απέναντι στους πωλητές, κινείται και σήμερα το Χρηματιστήριο Αθηνών, προσπαθώντας να υπερασπιστεί τα επίπεδα μετά από τέσσερις ημέρες πτώσης, αλλά και να αποκαταστήσει την επαφή του με τις 2.500 μονάδες.

Ειδικότερα, ο Γενικός Δείκτης καταγράφει απώλειες 0,06% στις 2.474,27 μονάδες, ενώ ο τζίρος είναι στα 13,6 εκατ. ευρώ και ο όγκος στα 3 εκατ. τεμάχια. Πτώση 0,09% καταγράφει και ο FTSE 25, στις 6.288,21 μονάδες, ενώ ο τραπεζικός απώλειες 0,67% στις 2.739,28 μονάδες.

Νευρικότητα

Το αρνητικό κλίμα στις διεθνείς αγορές εξακολουθεί να επηρεάζει τη στάση των επενδυτών και στο Χρηματιστήριο Αθηνών, το οποίο έχει συμπληρώσει τέσσερις συνεχόμενες πτωτικές συνεδριάσεις. Μετά την πρόσφατη διόρθωση, η αγορά εκτιμάται ότι θα επιχειρήσει να σταθεροποιηθεί στα τρέχοντα επίπεδα, με τους επενδυτές να τηρούν στάση αναμονής.

Στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος αναμένεται να βρεθεί η Aktor, ενόψει της έναρξης της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου την επόμενη εβδομάδα. Παράλληλα, η ElvalHalcor θα βρεθεί στο μικροσκόπιο μετά την επιτυχημένη άντληση 250 εκατ. ευρώ από την έκδοση ομολογιακού δανείου, ενώ αυξημένο ενδιαφέρον συγκεντρώνει και η CrediaBank, καθώς από τη Δευτέρα τίθεται σε ισχύ η αυξημένη στάθμισή της στους δείκτες της FTSE Russell, στον απόηχο του πρόσφατου placement. Η συγκεκριμένη μεταβολή αναμένεται να οδηγήσει σε περιορισμένες κινήσεις αναδιάρθρωσης χαρτοφυλακίων κατά το κλείσιμο της σημερινής συνεδρίασης.

Από τεχνικής πλευράς, ο Γενικός Δείκτης εξακολουθεί να διατηρείται πάνω από τη ζώνη στήριξης των 2.465-2.470 μονάδων, γεγονός που αφήνει ανοικτό το ενδεχόμενο αντίδρασης, εφόσον βελτιωθεί το κλίμα. Η πρώτη περιοχή αντίστασης εντοπίζεται στις 2.495-2.500 μονάδες. Επιπλέον, η σημερινή λήξη των συμβολαίων Ιουλίου στην αγορά παραγώγων ενδέχεται να αυξήσει τον όγκο συναλλαγών και τη μεταβλητότητα, κυρίως προς το τέλος της συνεδρίασης.

Στο ταμπλό

Στο ταμπλό τώρα, η ΕΛΧΑ σημειώνει απώλειες 2,48%, με τις Alpha Bank, ΕΥΔΑΠ και Πειραιώς να χάνουν πάνω από 1%. Ήπια πτωτικά κινούνται οι Aktor, Eurobank, Motor Oil, OptimaBank, Βιοχάλκο, Aegean, ΔΕΗ, ΔΑΑ, Τιτάν, Εθνική και Κύπρου.

Στον αντίποδα, η Coca Cola κερδίζει 1,04%, ενώ ήπια ανοδικά κινούνται οι Credia Bank, Jumbo, ΟΤΕ, Helleniq Energy, Λάμδα, Metlen, Allwyn, Cenergy και ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ.