Delivery: Στάση εργασίας από Wolt και efood την Κυριακή – Αφορμή ο θάνατος 20χρονου διανομέα

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Σε πεντάωρη στάση εργασίας προχωρούν αύριο το απόγευμα, Κυριακή, οι εργαζόμενοι στη Wolt και στην efood, διαμαρτυρόμενοι για τις συνθήκες εργασίας με αφορμή τον θάνατο 20χρονου διανομέα τα ξημερώματα της περασμένης Τετάρτης, σε τροχαίο στη λεωφόρο Μεσογείων.

«Τα εργατικά ατυχήματα στις ψηφιακές πλατφόρμες αποτελούν πλέον καθημερινό φαινόμενο, κάποια καταλήγουν σε δυστυχήματα, τα περισσότερα δεν γίνονται ποτέ γνωστά. Είναι βέβαιο πώς δεν καταγράφονται ως εργατικά ατυχήματα, ενώ δεν υπάρχει καμία επίσημη ουσιαστική ενημέρωση για τον πραγματικό αριθμό των τραυματισμών και των νεκρών. Να μην συνηθίσουμε να μετράμε νεκρούς συναδέλφους. Όλοι και όλες στη στάση εργασίας την ημέρα του τελικού του Μουντιάλ» αναφέρει στην ανακοίνωσή του το Σωματείο Εργαζομένων στην efood.

Και προσθέτει: «Εργαζόμαστε μέσα στον καύσωνα, με αυξημένους κινδύνους για την υγεία και την ασφάλειά μας. Απαιτούμε να μπαίνει πάνω από τα κέρδη η ανθρώπινη ζωή. Να διακόπτεται η λειτουργία της εφαρμογής σε ακραίες συνθήκες καύσωνα με πλήρη καταβολή των αμοιβών των προκαθορισμένων slots, να υπάρχουν επαρκή διαλείμματα, χώροι ξεκούρασης και διάθεση νερών στα Efood Market».

Στην ίδια ανακοίνωση, οι διανομείς τονίζουν ότι η κλιμάκωση των κινητοποιήσεών τους δεν είναι αποσπασματική: «Μέχρι το τέλος του έτους, οπότε αναμένεται να ενσωματωθεί στο εθνικό δίκαιο η ευρωπαϊκή οδηγία για την εργασία στις ψηφιακές πλατφόρμες, θα αξιοποιήσουμε κάθε διαθέσιμο μέσο ώστε να αποτυπωθούν οι διεκδικήσεις μας. Θα παρέμβουμε θεσμικά, με την κατάθεση υπομνήματος και συγκεκριμένων προτάσεων προς το Υπουργείο Εργασίας, αλλά και κινηματικά, με συντονισμένες δράσεις και αγωνιστικές πρωτοβουλίες».

Η αυριανή στάση εργασίας θα ξεκινήσει από τις 19:00 και θα διαρκέσει έως τις 00:00. «Επιλέγουμε συνειδητά μια ημέρα με αυξημένη εμπορική κίνηση. Γιατί όταν η εταιρεία σχεδιάζει να αυξήσει τα κέρδη της, εμείς υπενθυμίζουμε ότι τίποτα δεν κινείται χωρίς εμάς, από τον δρόμο, τα γραφεία, τις αποθήκες μέχρι και τα efood market. Στόχος μας είναι οι κινητοποιήσεις να αποκτήσουν πανελλαδικό χαρακτήρα και να συντονιστούν με τα υπόλοιπα σωματεία του κλάδου» σημειώνουν οι διανομείς της efood.

Και η Wolt στην κινητοποίηση

Στην κινητοποίηση της Κυριακής θα συμμετέχει και η Wolt, με τους εργαζομένους να καταγγέλλουν σε αντίστοιχη ανακοίνωση «τα εργοδοτικά εγκλήματα ‘ατυχήματα’ στο βωμό των κερδών της εταιρείας». Αναφερόμενοι στο τραγικό τροχαίο, τονίζουν ότι «οι ζωές μας δεν είναι κόστος» και εκφράζουν την οργή τους για το ότι ένας ακόμα συνάδελφος τους δεν γύρισε στο σπίτι του μετά τη δουλειά.

«Πόσοι ακόμα συνάδελφοι χρειάζεται να χάσουν την ζωή τους για να πάρει επιτέλους εταιρεία και κράτος τα απαραίτητα μέτρα ώστε να μην είμαστε βαθύτατα εκτεθειμένοι στον δρόμο; Γιατί να παίζουμε την ζωή μας κορώνα γράμματα ξημερώματα; Η απάντηση είναι μία, για εργοδοσία και κράτος οι ζωές μας μπροστά στα δικά τους σχέδια και στρατηγικές είναι ένα κόστος! Αρκεί να σκεφτούμε πως το χθεσινό έγκλημα θα καταγραφεί ως ‘τροχαίο’ και όχι ως ‘εργατικό’», τονίζουν μεταξύ άλλων.

«Η εταιρεία μας έχει κάνει λάστιχο, δεν παρέχει κανένα μέτρο προστασίας πέρα από τα βασικά που και για αυτά πρέπει να δώσουμε εγγυήσεις, μας έχει μόνιμα πάνω από την εφαρμογή μήπως προκηρύξει bonus απολαβές ή αποστολές για έξτρα εισόδημα την ώρα βροχών ή αυτήν την εποχή μεσημέρια καλοκαιριού να διδάσκει και πώς να μετακινούμαστε υπεύθυνα» καταγγέλλουν στην ίδια ανακοίνωση.

Ωστόσο, όπως λένε, η ασφάλεια δεν εξασφαλίζεται με επικοινωνιακές καμπάνιες, αλλά με σταθερή εργασία, ουσιαστικά μέτρα προστασίας, ανθρώπινους ρυθμούς δουλειάς, επαρκή εισοδήματα και πλήρη ευθύνη του εργοδότη για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων.

Πηγή: in.gr