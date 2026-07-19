FIFA: Κυνήγι για περισσότερα έσοδα ενώ πολλοί αμφισβητούν τις πρακτικές της

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Η διοργάνωση του Παγκοσμίου Κυπέλλου στις ΗΠΑ, τον Καναδά και το Μεξικό ωθεί τη FIFA να υιοθετήσει ακόμη πιο υψηλές τιμές, μορφές αγωνιστικών ημερών με επωνυμία και εμπορεύματα υψηλής ποιότητας.

Η προσέγγιση αυτή οδηγεί σε προβλεπόμενη αύξηση των εσόδων για τον τρέχοντα τετραετή κύκλο, αλλα οι σχεδιασμοί αυτοί συναντούν αντιδράσεις καθώς ομάδες οπαδών και ρυθμιστικές αρχές αμφισβητούν ορισμένες πρακτικές σχετικά με την πώληση εισιτηρίων και τις εμπορικές δραστηριότητες.

Οι τιμές των εισιτηρίων για τον τελικό μεταξύ Ισπανίας και Αργεντινής ξεκινούν από 4.185 δολάρια (3.658 ευρώ) !

Αύξηση των εσόδων χάρη στα εισιτήρια και τις χορηγίες

Όπως αναφέρουν η Financial Times, η FIFA προβλέπει ότι τα έσοδα από τον τρέχοντα τετραετή κύκλο θα φτάσουν τουλάχιστον τα 13 δισ. δολάρια, από 7,6 δισ. δολάρια στην προηγούμενη διοργάνωση, καθώς η διοργανώτρια αρχή επεκτείνει τη δυναμική τιμολόγηση των εισιτηρίων, τις υπηρεσίες φιλοξενίας και τις πωλήσεις προϊόντων υψηλής ποιότητας.

Οι διαφημίσεις της Luis Vuitton, της πανάκριβης γαλλικής μάρκας, είναι ενδεικτικές του…«χρηματιστηρίου» της FIFA.

The Louis Vuitton Trophy Trunk. Crafted to carry history. Football’s greatest prize awaits its next champion🏆✨#FIFAWorldCup #LouisVuitton @LouisVuitton pic.twitter.com/dE3dsjNW8W — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) July 19, 2026

Το τουρνουά πωλεί προϊόντα που ξεπερνούν κατά πολύ τα παραδοσιακά είδη για οπαδούς, όπως κομμάτια χλοοτάπητα από τον τελικό, διατηρημένα σε ακρυλικό, αξίας 3.000 δολαρίων, και νέα δαχτυλίδια πρωταθλήματος εμπνευσμένα από αμερικανικά αθλήματα. Οι τιμές των εισιτηρίων για τον τελικό μεταξύ Ισπανίας και Αργεντινής ξεκινούν από 4.185 δολάρια, σχεδόν επτά φορές υψηλότερες από το επίπεδο του προηγούμενου Παγκοσμίου Κυπέλλου στο Κατάρ.

Η FIFA προσθέτει επίσης χορηγούμενα διαλείμματα ενυδάτωσης που δημιουργούν επιπλέον διαφημιστικό χώρο για τους τηλεοπτικούς σταθμούς. Αναλυτές του κλάδου αναφέρουν ότι η Fox, η οποία πληρώνει 485 εκατ. δολάρια για τα δικαιώματα μετάδοσης στις ΗΠΑ στην αγγλική γλώσσα, ανακτά με το παραπάνω το ποσό αυτό μόνο από τις διαφημίσεις που πωλούνται κατά τη διάρκεια αυτών των διαλειμμάτων, ενισχύοντας τα επιχειρήματα υπέρ παρόμοιων μορφών στις μελλοντικές διαπραγματεύσεις για τα δικαιώματα μετάδοσης.

Οι χορηγίες επίσης αυξάνονται, χάρη στην είσοδο της Saudi Aramco ως μεγαλύτερου εμπορικού εταίρου της FIFA πριν από το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2034 στη Σαουδική Αραβία. Η FIFA αναμένει ότι ο επόμενος κύκλος θα αποφέρει συνολικά 14 δισ. δολάρια, ακόμη και με χαμηλότερα έσοδα από εισιτήρια και υπηρεσίες φιλοξενίας, καθώς τα δικαιώματα μετάδοσης και οι χορηγίες αναμένεται να συνεχίσουν να αυξάνονται.

Οι προκλήσεις για το επόμενο Μουντιάλ

Σύμβουλοι και εκπρόσωποι των φιλάθλων υποστηρίζουν ότι ορισμένοι από τους παράγοντες που συνέβαλαν στα έσοδα του τουρνουά του 2026 ενδέχεται να είναι δύσκολο να επαναληφθούν εκτός Βόρειας Αμερικής. Ο Ρικάρντο Φορτ, πρώην στέλεχος χορηγιών στις εταιρείες Visa και Coca-Cola, χαρακτηρίζει αυτό το Παγκόσμιο Κύπελλο ως μια «ακραία περίπτωση» που διαμορφώθηκε από τις ιδιαιτέρως αμερικανικές εμπορικές συνθήκες, ενώ ο Μάικλ Πέιν, πρώην εμπορικός διευθυντής της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής, αναφέρει ότι η διοργάνωση εξακολουθεί να θέτει ένα πρότυπο που είναι απίθανο να ανατραπεί πλήρως.

Ήδη εμφανίζονται ρυθμιστικοί κίνδυνοι. Τουλάχιστον τρεις πολιτείες των ΗΠΑ διερευνούν εάν οι πρακτικές της FIFA όσον αφορά την πώληση εισιτηρίων παραβιάζουν τους τοπικούς νόμους για την προστασία των καταναλωτών, ενώ η απαγόρευση του Οντάριο για τη μεταπώληση πάνω από την ονομαστική αξία περιορίζει δραστικά τη δραστηριότητα της δευτερογενούς αγοράς για τους αγώνες στο Τορόντο.

Η Ευρώπη ενδέχεται να αποδειχθεί ακόμη λιγότερο επιεικής στο επόμενο Παγκόσμιο Κύπελλο που θα διεξαχθεί στην Ισπανία, την Πορτογαλία και το Μαρόκο. Η οργάνωση «Football Supporters Europe» ασκεί πιέσεις για αυστηρότερους κανόνες στο πλαίσιο του «Digital Fairness Act» της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένης της απαγόρευσης της δυναμικής τιμολόγησης για ζωντανές εκδηλώσεις, ενώ οι ίδιες οι προβλέψεις της FIFA δείχνουν ότι τα έσοδα από την πώληση εισιτηρίων και τις υπηρεσίες φιλοξενίας θα μειωθούν κατά σχεδόν 1 δισ. δολάρια στον κύκλο του 2030.