Μουντιάλ 2026: Καλό ποδόσφαιρο και πακτωλός χρημάτων για τη FIFA

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Με την Ισπανία να κατακτά τον δεύτερο τίτλο της στο Παγκόσμιο Κύπελλο την Κυριακή, νικώντας την Αργεντινή με 1-0 στην παράταση, το πιο κερδοφόρο αθλητικό γεγονός όλων των εποχών ξεπέρασε κάθε εμπόδιο που βρέθηκε στον δρόμο του.

Η FIFA αύξησε τις προσδοκίες της για τα έσοδα της τετραετίας κατά περίπου 2 δισεκατομμύρια δολάρια σε ανακοίνωση που εξέδωσε στο τέλος της διοργάνωσης, επιπλέον των αρχικών εκτιμήσεων για το Παγκόσμιο Κύπελλο που ανέρχονταν σε περίπου 9 δισεκατομμύρια δολάρια.

Περισσότεροι από 15 εκατομμύρια φίλαθλοι γέμισαν τα στάδια, τα ξενοδοχεία και τα καταστήματα, καθιστώντας το τό μεγαλύτερο Παγκόσμιο Κύπελλο σε προσέλευση θεατών, παρά τις τιμές-ρέκορ των εισιτηρίων.

Οι φιλοξενούμενοι φίλαθλοι και οι ομάδες έπλεξαν το εγκώμιο των Αμερικανών διοργανωτών, μια ευπρόσδεκτη αλλαγή απέναντι στην αυξανόμενη δυσαρέσκεια προς τη χώρα λόγω των δασμών, του πολέμου με το Ιράν και των μεταναστευτικών πολιτικών που εμπόδισαν έναν Αφρικανό διαιτητή και ορισμένους κατόχους εισιτηρίων από το να παρευρεθούν στη διοργάνωση.

Η πολιτική στο Μουντιάλ 2026

Ωστόσο, η εμμονή της FIFA με το χρήμα και την εξουσία έγινε κάτι παραπάνω από εμφανής σε αυτό που κατά τα άλλα ήταν μια γιορτή του ποδοσφαίρου: με αιχμή την παρέμβαση του Τραμπ υπέρ του αμερικανού Φολάριν Μπαλόγκουν που πήρε κόκκινη κάρτα στη φάση των 16 και την ακόλουθη αδιαφανή διαδικασία λήψης αποφάσεων που τελικά ικανοποίησε τις επιθυμίες του αμερικανού προέδρου.

Αυτό δεν ήταν το μόνο πολιτικό περιστατικό που προκάλεσε αίσθηση κατά τη διάρκεια των αγώνων: Ο Λιονέλ Μέσι και άλλοι αργεντινοί παίκτες πανηγύρισαν τη νίκη τους στον ημιτελικό επί της Αγγλίας με πανό φιλάθλου που υποστήριζε τις διεκδικήσεις της χώρας για τα Νησιά Φόκλαντ, προκαλώντας την κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου να ζητήσει έρευνα από τη FIFA.

Ο προπονητής της Αιγύπτου εθεάθη να σηκώνει και να κυματίζει τη σημαία της Παλαιστίνης μετά τη νίκη στη φάση των «32» επί της Αυστραλίας, ενώ η ομάδα του Ιράν διαμαρτυρήθηκε έντονα καθώς έπρεπε να ταξιδεύει αεροπορικώς μέσα και έξω από τις ΗΠΑ κάθε ημέρα αγώνα από τη βάση της στο Μεξικό λόγω των αμερικανικών κυρώσεων.

Μεγάλα καράβια, μεγάλες φουρτούνες

Η FIFA αντιμετωπίζει πολλά ερωτήματα για το μέλλον παρά την τεράστια εμπορική επιτυχία της φετινής διοργάνωσης. Μετά τη νέα μορφή των 48 ομάδων, με επτά ομάδες να φτάνουν στη φάση των νοκ-άουτ για πρώτη φορά, ο Ινφαντίνο έχει ρίξει την ιδέα για περαιτέρω επέκταση του Παγκοσμίου Κυπέλλου σε 64 ομάδες το 2030.

Η διοργάνωση έχει ήδη γίνει τεράστια σε μέγεθος, με 104 αγώνες σε 39 ημέρες. Οι παίκτες γίνονται όλο και πιο επικριτικοί για τον τεράστιο αριθμό παιχνιδιών που η FIFA, τα πρωταθλήματα και οι περιφερειακοί ποδοσφαιρικοί φορείς τούς ζητούν να αγωνιστούν.

Η FIFA πουλάει κομμάτι-κομμάτι ακόμη και… τον χλοοτάπητα του τελικού

Οι φίλαθλοι επίσης κουράζονται όλο και περισσότερο από την εμμονή του αθλήματος με το οικονομικό κέρδος. Για πρώτη φορά στην ιστορία του Μουντιάλ, η FIFA εισήγαγε τη δυναμική τιμολόγηση για τα εισιτήρια του Παγκοσμίου Κυπέλλου, ένα σύστημα που τροποποιεί αυτόματα τις τιμές ανάλογα με τη ζήτηση σε πραγματικό χρόνο και τη διαθέσιμη προσφορά. Το αποτέλεσμα ήταν οι τιμές να εκτοξευτούν σε ύψη ρεκόρ.

Η FIFA κατάφερε να στύψει και το τελευταίο δολάριο από αυτό το Παγκόσμιο Κύπελλο. Εκτός από το ποσοστό που παίρνει από τις πωλήσεις φαγητού και ποτών την ημέρα του αγώνα και τη μεταπώληση εισιτηρίων, ο οργανισμός πουλάει ακόμη και κομμάτια από τον αγωνιστικό χώρο όπου διεξήχθη ο τελικός Αργεντινής-Ισπανίας: για 3.000 δολάρια, μπορείτε να αποκτήσετε ένα μικροσκοπικό τμήμα του χλοοτάπητα, διατηρημένο σε ρητίνη, μαζί με ένα μικρό, κρυστάλλινο κύπελλο του Παγκοσμίου Κυπέλλου!

Ο οργανισμός βρήκε μάλιστα τρόπους να εξασφαλίσει περισσότερα χρήματα για το μέλλον. Οι φίλαθλοι εξέφρασαν έντονη αντίδραση κατά τη διάρκεια των αμφιλεγόμενων «διαλειμμάτων ενυδάτωσης» ου διέκοπταν τους φετινούς αγώνες. Ενώ η FIFA ισχυρίστηκε ότι η απόφαση βασίστηκε αποκλειστικά στην ευημερία των παικτών κατά τη διάρκεια ενός τουρνουά που διεξήχθη υπό ανυπόφορη ζέστη, οι παύσεις παρείχαν βολικά χρόνο στους τηλεοπτικούς σταθμούς να πουλήσουν περισσότερες διαφημίσεις.

Μια διαφήμιση 30 δευτερολέπτων στο Παγκόσμιο Κύπελλο πωλείται συνήθως μεταξύ 250.000 και 750.000 δολαρίων, ανάλογα με τη φάση του τουρνουά, τις ομάδες που αγωνίζονται και την αναμενόμενη τηλεθέαση.

Αυτό θα μπορούσε να αποφέρει σχεδόν 500 εκατομμύρια δολάρια, περισσότερα από τα μισά από όσα λέγεται ότι πλήρωσε το Fox για τα τηλεοπτικά δικαιώματα της διοργάνωσης. Αυτό με τη σειρά του σημαίνει ότι η FIFA θα μπορούσε να εισπράξει ακόμα μεγαλύτερα ποσά στον επόμενο γύρο πωλήσεων τηλεοπτικών δικαιωμάτων: ο οργανισμός ήδη προωθεί αθόρυβα τα δικαιώματα για το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2030, σύμφωνα με το Bloomberg.

Τα κέρδη βάζουν στην άκρη τις αντιδράσεις

Τα αυξανόμενα έσοδα λειτουργούν ως αντικίνητρο για τον οργανισμό και τα μέλη του από το να αλλάξουν πορεία, παρά τη συσσωρευμένη δυσαρέσκεια μεταξύ φιλάθλων και παικτών. Μια επέκταση σε τουρνουά 64 ομάδων θα επιδείνωνε τις υλικοτεχνικές προκλήσεις για το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2030, το οποίο θα διεξαχθεί σε έξι διοργανώτριες χώρες. Αλλά αυτό σημαίνει επίσης περισσότερα χρήματα για όλους, γεγονός που τελικά ενισχύει τη θέση του Ινφαντίνο.

Κάθε ομοσπονδία-μέλος διαθέτει μία ψήφο όσον αφορά την απόφαση για το μέλλον του Ινφαντίνο, που παρά τα πυρά που δέχεται αναμένεται να θέσει υποψηφιότητα χωρίς αντίπαλο για την επανεκλογή του τον Μάρτιο του 2027. Υπάρχουν 211 ομοσπονδίες-μέλη σε όλο τον κόσμο που έχουν λάβει συνολικά 2,25 δισεκατομμύρια δολάρια από τη FIFA τα τελευταία τρία χρόνια, και τα έσοδα από την πρόκριση σε ένα Παγκόσμιο Κύπελλο θα μπορούσαν να αποτελέσουν οικονομική σανίδα σωτηρίας για τις μικρές χώρες.

Για παράδειγμα, το Πράσινο Ακρωτήριο κέρδισε περίπου 12 εκατομμύρια δολάρια από την πορεία του στο τουρνουά, μια ζωτικής σημασίας ενίσχυση για μια χώρα περίπου 530.000 κατοίκων που δεν διαθέτει ούτε ένα γήπεδο με φυσικό χόρτο.

Την παραμονή του τελικού του Παγκοσμίου Κυπέλλου, η FIFA ανακοίνωσε ότι «περισσότερες από 200 ομοσπονδίες-μέλη» είχαν δεσμευτεί να υποστηρίξουν τον Ινφαντίνο για την επικείμενη επανεκλογή του.

Στο βωμό του κέρδους

Ένας βασικός στόχος της FIFA είναι η εξάπλωση του ποδοσφαίρου και δαπανά δισεκατομμύρια για το σκοπό αυτό, αλλά οι φίλαθλοι είναι όλο και πιο υποψιασμένοι ότι τα οικονομικά συμφέροντα έχουν υπερισχύσει των αθλητικών, σε σημείο που ακόμη και αλλαγές στους κανόνες για να γίνει το παιχνίδι πιο δίκαιο όχι μόνο προκαλούν αντιδράσεις, αλλά έχουν και εμπορικό υπόβαθρο.

Το πλήθος στο Τορόντο ξεσπασε σε πανηγυρισμούς κατά τη διάρκεια των τελευταίων στιγμών ενός αγώνα νοκ-άουτ του Παγκοσμίου Κυπέλλου στις 2 Ιουλίου, όταν ο Κροάτης Γιόσκο Γκβάρντιολ έστειλε τη μπάλα στα δίχτυα ισοφαρίζοντας απέναντι στην Πορτογαλία.

Ωστόσο, ο ενθουσιασμός κόπηκε απότομα. Ενώ το γκολ φαινόταν απολύτως έγκυρο στους θεατές, ακυρώθηκε αφού ένας αισθητήρας μέσα στη μπάλα εντόπισε μια μικροσκοπική επαφή από το κεφάλι ή τα μαλλιά ενός συμπαίκτη του, οδηγώντας σε υπόδειξη οφσάιντ. Στον απόηχο του περιστατικού, η ομάδα της Κροατίας καταδίκασε την απόφαση ως «κατάχρηση της τεχνολογίας», ενώ οι επικριτές εξέφρασαν ανησυχίες ότι η τεχνολογία που προορίζεται να βοηθήσει το άθλημα κάνει περισσότερο κακό παρά καλό.

Για τη FIFA, αυτό το περιστατικό δεν ήταν πρόβλημα. Αντίθετα, αποτελεί μια ευκαιρία να αποκομίσει περισσότερα έσοδα από την αναμόρφωση του αθλήματος με την ενσωμάτωση της τεχνητής νοημοσύνης, της υπολογιστικής όρασης και άλλων τεχνολογιών. ες τεχνολογίες. Πάνω από 150 εκατομμύρια δεδομένα ανά αγώνα έχουν συλλεχθεί από τον οργανισμό, με τη FIFA να εξετάζει τώρα πώς να πουλήσει αυτά τα δεδομένα για να αποφέρει έσοδα. «Υπάρχουν σημαντικές εμπορικές δυνατότητες», δήλωσε σε συνέντευξή του ο Ρόμι Γκάι, γενικός εμπορικός διευθυντής της FIFA. Και αυτό τα λέει όλα…