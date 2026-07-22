Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς: Δύο άδειες λειτουργίας υπηρεσιών κρυπτοστοιχείων

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Σε σειρά αποφάσεων που αφορούν την αγορά επενδυτικών υπηρεσιών και των κρυπτοστοιχείων, προχώρησε η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, εγκρίνοντας νέες άδειες λειτουργίας και τροποποιήσεις υφιστάμενων αδειών εταιρειών.

Ειδικότερα, έκανε δεκτό το αίτημα της Noval Property ΑΕΕΑΠ για ανάκληση της συμπληρωματικής άδειας λειτουργίας της ως Οργανισμού Εναλλακτικών Επενδύσεων (ΟΕΕ) με εσωτερική διαχείριση, σε συνέχεια της πρόσφατης τροποποίησης της σχετικής νομοθεσίας.

Παράλληλα, ενέκρινε την επέκταση της άδειας λειτουργίας της Alpha Finance για την παροχή πρόσθετης επενδυτικής υπηρεσίας σε χρηματοπιστωτικά μέσα, σύμφωνα με τις προβλέψεις του ν. 4514/2018.

Στον τομέα των κρυπτοστοιχείων, η Επιτροπή χορήγησε άδεια λειτουργίας στην XENIOS BLOCKCHAIN GROUP A.E. για την παροχή υπηρεσίας λήψης και διαβίβασης εντολών σχετικά με κρυπτοστοιχεία για λογαριασμό πελατών, βάσει του ευρωπαϊκού Κανονισμού MiCA.

Επιπλέον, αδειοδοτήθηκε η CAPITAL WALLET GREECE Μονοπρόσωπη Α.Ε., η οποία θα μπορεί να παρέχει ευρύ φάσμα υπηρεσιών κρυπτοστοιχείων, όπως φύλαξη και διαχείριση ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων, ανταλλαγές κρυπτοστοιχείων έναντι χρημάτων ή άλλων κρυπτοστοιχείων, εκτέλεση, λήψη και διαβίβαση εντολών, καθώς και υπηρεσίες μεταβίβασης κρυπτοστοιχείων για λογαριασμό πελατών.

Η ανακοίνωση

Η ανακοίνωση αναφέρει τα εξής:

• Σε συνέχεια της τροποποίησης της νομοθεσίας και ειδικότερα της παρ. 7 του άρθρου 63 του ν. 5193/2025, την ανάκληση της συμπληρωματικής άδειας λειτουργίας και ως οργανισμού εναλλακτικών επενδύσεων (ΟΕΕ) με εσωτερική διαχείριση της εταιρείας «NOVAL PROPERTY Α.Ε.Ε.Α.Π.» κατόπιν αιτήματός της.

• Την επέκταση της άδειας λειτουργίας της εταιρείας «ΑΛΦΑ FINANCE ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» ως προς την παροχή της παρεπόμενης υπηρεσίας υπ’ αρ. 3 του Τμήματος Β΄ του Παραρτήματος Ι του ν. 4514/2018 επί των χρηματοπιστωτικών μέσων υπ’ αρ. 1 – 10 του Τμήματος Γ΄ του Παραρτήματος Ι του ν. 4514/2018.

• Την χορήγηση άδειας λειτουργίας παρόχου υπηρεσιών κρυπτοστοιχείων στην εταιρεία με την επωνυμία «XENIOS BLOCKCHAIN GROUP A.E», για την παροχή της υπηρεσίας λήψης και διαβίβασης εντολών σχετικά με κρυπτοστοιχεία για λογαριασμό πελατών της περ. 23 της παρ.1 του άρθρου 3 του του Κανονισμού (ΕΕ) 2023/1114.

• Την χορήγηση άδειας λειτουργίας παρόχου υπηρεσιών κρυπτοστοιχείων στην εταιρεία με την επωνυμία CAPITAL WALLET GREECE ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ως παρόχου υπηρεσιών κρυπτοστοιχείων, για την παροχή

των κάτωθι υπηρεσιών του Κανονισμού (ΕΕ) 2023/1114:

-παροχής φύλαξης και διαχείρισης κρυπτοστοιχείων για λογαριασμό πελατών της περ. 17 της παρ.1 του άρθρου 3

-ανταλλαγής κρυπτοστοιχείων έναντι χρηματικών ποσών της περ. 19 της παρ.1 του άρθρου 3

-ανταλλαγής κρυπτοστοιχείων έναντι άλλων κρυπτοστοιχείων της περ. 20 της παρ.1 του άρθρου 3

– εκτέλεσης εντολών σχετικά με κρυπτοστοιχεία για λογαριασμό πελατών της περ. 21 της παρ.1 του άρθρου 3 -λήψης και διαβίβασης εντολών σχετικά με κρυπτοστοιχεία για λογαριασμό πελατών της περ. 23 της παρ.1 του άρθρου 3

– παροχής υπηρεσιών μεταβίβασης κρυπτοστοιχείων για λογαριασμό πελατών της περ. 26 της παρ.1 του άρθρου 3