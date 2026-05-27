Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς: Επιδόθηκε στον πρόεδρο της Βουλής Ν. Κακλαμάνη η ετήσια έκθεση

Διευρυμένη η συμβολή της ελληνικής κεφαλαιαγοράς στην ελληνική επιχειρηματικότητα σύμφωνα με την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς - Έμφαση στον χρηματοοικονομικό εγγραμματισμό

Xρηματιστήριο Αθηνών 27.05.2026, 15:39
Την ετήσια έκθεση από την Επιτροπή Κεφαλαιαγορά για το 2025 επέδωσε στον πρόεδρο της Βουλής Νικήτα Κακλαμάνη η πρόεδρος της Επιτροπής Βασιλική Λαζαράκου, η οποία συνοδευόταν από τον Α΄ αντιπρόεδρο Μιχαήλ Φέκκα.

Όπως σημειώνεται σε σχετική ανακοίνωση της Βουλής, η έκθεση για το 2025 καταγράφει «τη σημαντική ανθεκτικότητα και τη διευρυμένη συμβολή της ελληνικής κεφαλαιαγοράς στη χρηματοδότηση της ανάπτυξης και της επιχειρηματικότητας».

Ενδεικτικά επισημαίνεται ότι «αντλήθηκαν κεφάλαια ύψους περίπου 1,9 δισ. ευρώ από το Χρηματιστήριο Αθηνών, ενώ πραγματοποιήθηκαν 9 νέες εισαγωγές εταιρειών στην αγορά και η συνολική χρηματιστηριακή αξία των εισηγμένων εταιρειών σημείωσε σημαντική αύξηση κατά περίπου 41,8%, επιβεβαιώνοντας τη δυναμική της αγοράς».

Τι έργο έκανε η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς

Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, όπως σημειώνεται στην έκθεση, «ενίσχυσε περαιτέρω το έργο της μέσω αυξημένων ελέγχων, εντατικοποίησης της προληπτικής εποπτείας και επιβολής σημαντικού αριθμού κυρώσεων, με στόχο την προστασία των επενδυτών και τη διασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας της αγοράς».

Παράλληλα, «διατήρησε μηδενικές εκκρεμότητες υποθέσεων πέραν της πενταετίας, συνέβαλε ενεργά στη θεσμική αναβάθμιση της ελληνικής κεφαλαιαγοράς μέσω προτάσεων που ενσωματώθηκαν στον ν. 5193/2025 και προώθησε δράσεις ψηφιακού μετασχηματισμού, αναβάθμισης των πληροφοριακών συστημάτων και ενίσχυσης των εποπτικών της εργαλείων».

Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς

Στην έκθεση τονίζεται ότι η Επιτροπή έδωσε «ιδιαίτερη έμφαση και στις πρωτοβουλίες για την ενίσχυση του χρηματοοικονομικού εγγραμματισμού και της προστασίας των επενδυτών, με δράσεις ενημέρωσης, εκπαιδευτικά προγράμματα και συνεργασίες με ακαδημαϊκά ιδρύματα και φορείς της αγοράς».

Τέλος, επισημαίνεται «η αναβάθμιση του Χρηματιστηρίου Αθηνών στην κατηγορία των ανεπτυγμένων αγορών, εξέλιξη που ενισχύει τη διεθνή του θέση και αναμένεται να διευρύνει τη βάση των θεσμικών επενδυτών».

Σταθερή η ελληνική κεφαλαιαγορά

«Όλες αυτές οι θετικές εξελίξεις επιβεβαιώνουν τη σταθερή πορεία της ελληνικής κεφαλαιαγοράς, η οποία ενισχύει τον ρόλο της ως βασικού πυλώνα χρηματοδότησης της ανάπτυξης και της παραγωγικής ανασυγκρότησης της οικονομίας», ανέφερε χαρακτηριστικά η πρόεδρος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.

Από την πλευρά του ο πρόεδρος της Βουλής, Ν. Κακλαμάνης, αφού εξήρε τον σημαντικό ρόλο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς στην αδειοδότηση, παρακολούθηση, εποπτεία και έλεγχο των φορέων της κεφαλαιαγοράς, ανέφερε πως θα διαβιβάσει την έκθεση στη Διαρκή Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων και στην Ειδική Μόνιμη Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής για την περαιτέρω ενημέρωση και συζήτηση.

