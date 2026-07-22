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Wall Street: Κλείσιμο στα «κόκκινα» ελέω Μέσης Ανατολής και οικονομικών αποτελεσμάτων

Η Wall Street είχε μεικτή πορεία την Τετάρτη λόγω προσμονής για τα εταιρικά οικονομικά αποτελέσματα, δασμών και ανόδου των τιμών του πετρελαίου

Wall Street 22.07.2026, 23:10
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Wall Street: Κλείσιμο στα «κόκκινα» ελέω Μέσης Ανατολής και οικονομικών αποτελεσμάτων
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Οι μετοχές στη Wall Street παρουσίασαν μεικτή πορεία την Τετάρτη, καθώς οι επενδυτές προσβλέπουν στα αποτελέσματα της Alphabet και της Tesla μετά το κλείσιμο της συνεδρίασης, ενώ στο επίκεντρο παρέμειναν οι νέοι δασμοί και η άνοδος των τιμών του πετρελαίου.

Ο Dow Jones Industrial Average κατέγραψε οριακή πτώση κατά 0,1% κλείνοντας στις 52.218,58 μονάδες, ενώ ο S&P 500 έκλεισε με οριακή πτώση κατά 0,14% κλείνοντας στις 7.498,96 μονάδες. Ο Nasdaq Composite, στον οποίο κυριαρχούν οι μετοχές τεχνολογικών εταιρειών, υποχώρησε κατά 0,57%, κλείνοντας στις 25.690,903 μονάδες, οδηγώντας την πτώση μετά από μια θετική συνεδρίαση στη Wall Street την προηγούμενη ημέρα.

Τα αποτελέσματα βρίσκονται και πάλι στο επίκεντρο την Τετάρτη, με αναμενόμενες ανακοινώσεις οικονομικών αποτελεσμάτων από τις ServiceNow, International Business Machines, Tesla, Texas Instruments και Alphabet. Οι επενδυτές θα παρακολουθούν στενά τις εξελίξεις σχετικά με τις δαπάνες για την τεχνητή νοημοσύνη, τη ζήτηση για υπηρεσίες cloud, τους εταιρικούς προϋπολογισμούς για τεχνολογία και τις προοπτικές για το δεύτερο εξάμηνο του έτους.

Οι επενδυτές εξακολουθούν να εστιάζουν στο κατά πόσον η ισχυρή ζήτηση για υποδομές και λογισμικό τεχνητής νοημοσύνης θα συνεχίσει να δικαιολογεί τις υψηλές αποτιμήσεις σε ολόκληρο τον τεχνολογικό τομέα, καθώς η περίοδος ανακοίνωσης των αποτελεσμάτων επιταχύνεται.

Η IBM επίσης αναμένεται να ανακοινώσει τα αποτελέσματα του δεύτερου τριμήνου, μετά από μια προειδοποίηση πριν την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων που προκάλεσε απότομη πτώση της μετοχής την περασμένη εβδομάδα.

«Στην ουσία, όλα εξαρτώνται από τις παραγγελίες», είπε ο Τόμας Μάρτιν, ανώτερος διαχειριστής χαρτοφυλακίου στην Globalt Investments. «Τα αποτελέσματα είναι σημαντικά, η αύξηση των κερδών είναι σημαντική, αλλά αυτό που τα καθορίζει δεν είναι απαραίτητα τα κέρδη του επόμενου τριμήνου ή της τρέχουσας χρήσης, αλλά η πρόβλεψη για το πόσο θα διαρκέσει ο κύκλος και πόση ανάπτυξη μπορούμε να αναμένουμε σε ένα, δύο ή τρία χρόνια από τώρα».

«Όλοι θα έχουν τα μάτια τους στραμμένα στους hyperscalers», πρόσθεσε.

Οι μετοχές της Super Micro Computer σημείωσαν άνοδο 21% αμέσως μετά την πρόβλεψη του κατασκευαστή διακομιστών για υψηλότερα περιθώρια κέρδους από τα αναμενόμενα για το τέταρτο οικονομικό τρίμηνο, με την εταιρεία να δηλώνει ότι έλαβε νέες παραγγελίες αξίας άνω των 60 δισεκατομμυρίων δολαρίων κατά τη διάρκεια της περιόδου.

Οι μετοχές της AT&T σημείωσαν επίσης άνοδο, ανεβαίνοντας κατά 2% μετά τα καλύτερα από τα αναμενόμενα αποτελέσματα της εταιρείας τηλεπικοινωνιών για το δεύτερο τρίμηνο. Αντίθετα, οι μετοχές της GE Vernova υποχώρησαν κατά 8% αφού τα αποτελέσματα της εταιρείας για το δεύτερο τρίμηνο δεν ανταποκρίθηκαν στις προσδοκίες.

Στον τομέα του εμπορίου, ο Αμερικανός πρόεδρος Τραμπ φαίνεται έτοιμος να αντικαταστήσει τους παγκόσμιους δασμούς 10% που λήγουν με πιο μόνιμους δασμούς, συμπεριλαμβανομένου ενός ενδεχόμενου δασμού 100% στα εισαγόμενα γενόσημα φάρμακα. Ένας νέος δασμός 25% που στοχεύει τη Βραζιλία τέθηκε σε ισχύ την Τετάρτη.

Οι τιμές του πετρελαίου συνέχισαν επίσης να αυξάνονται, καθώς οι ΗΠΑ ξεκίνησαν την 11η συνεχόμενη νύχτα αεροπορικών επιδρομών εναντίον του Ιράν. Την Τρίτη, ο Υπουργός Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ αποκάλυψε στο Κογκρέσο ότι οι ΗΠΑ έχουν δαπανήσει μέχρι στιγμής 37,5 δισεκατομμύρια δολάρια για τον πόλεμο, ο οποίος έχει κλιμακωθεί εκ νέου τις τελευταίες ημέρες.

Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του αργού πετρελαίου Brent αυξήθηκαν κατά 3% και διαπραγματεύονταν πάνω από τα 94 δολάρια ανά βαρέλι, φτάνοντας στα υψηλότερα επίπεδα τους σε διάστημα άνω του ενός μήνα και ξεπερνώντας για λίγο τα 95 δολάρια. Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του West Texas Intermediate αυξήθηκαν κατά περίπου 3% και διαπραγματεύονταν πάνω από τα 86 δολάρια ανά βαρέλι.

Οι επενδυτές παρακολουθούν στενά την πορεία του πετρελαίου, καθώς φοβούνται ότι θα μπορούσε να διατηρήσει τις τιμές των καταναλωτικών αγαθών σε υψηλά επίπεδα — κάτι που ενδέχεται να οδηγήσει την Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ (Fed) σε αύξηση των επιτοκίων.

«Ο πληθωρισμός είναι σίγουρα υψηλός και δεν νομίζω ότι η Fed μπορεί να κάνει και πολλά για να τον αντιμετωπίσει», δήλωσε ο Τόμας Μάρτιν, ανώτερος διαχειριστής χαρτοφυλακίου στην Globalt Investments. «Κάτι που σίγουρα επηρεάζει αρνητικά την αγορά είναι το ερώτημα: προς τα πού κατευθύνονται πραγματικά τα επιτόκια από εδώ και πέρα;».

Μέχρι το απόγευμα της Τετάρτης, οι επενδυτές στα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης των ομοσπονδιακών κεφαλαίων (fed funds) αποτιμούσαν την πιθανότητα αύξησης των επιτοκίων από τη Fed αυτό το μήνα στο 31%, από 10% που ήταν πριν από μία εβδομάδα. Σύμφωνα με το εργαλείο CME FedWatch, οι επενδυτές αποτιμούσαν επίσης την πιθανότητα αύξησης τουλάχιστον κατά ένα τέταρτο του ποσοστού τον Σεπτέμβριο στο 75%.

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