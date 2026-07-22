BofA: Πώς αλλάζουν οι ισορροπίες στην αγορά παραγώγων φυσικού αερίου

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Νέα δεδομένα διαμορφώνονται στην αγορά των υγρών παραγώγων φυσικού αερίου στις ΗΠΑ, καθώς η αυξημένη ζήτηση από τα διυλιστήρια και οι ισχυρές εξαγωγές μειώνουν γρήγορα τα αποθέματα.

Σύμφωνα με την έκθεση Global Energy Weekly, το βουτάνιο εμφανίζει τις ισχυρότερες προοπτικές, ενώ το αιθάνιο στηρίζεται από τις εξαγωγές και το προπάνιο εξακολουθεί να δέχεται πιέσεις από την υψηλή παραγωγή.

Από πλεόνασμα σε έλλειμμα

Πριν από την έναρξη του πολέμου με το Ιράν, σχεδόν το 25% του παγκόσμιου θαλάσσιου εμπορίου LPG περνούσε από τα Στενά του Ορμούζ. Οι ΗΠΑ, πάντως, είχαν ξεκινήσει τη χρονιά με αποθέματα σε εποχικά υψηλά επίπεδα, γεγονός που περιόρισε τις αυξήσεις στις εγχώριες τιμές σε σχέση με το Brent και το ασιατικό προπάνιο. Παράλληλα, όλα τα βασικά υγρά παράγωγα φυσικού αερίου πέρασαν από πλεόνασμα σε ετήσια βάση στην αρχή του έτους σε έλλειμμα σήμερα.

Το αιθάνιο στηρίζεται από τις εξαγωγές, οι οποίες κινούνται σε ιστορικά υψηλά επίπεδα και έχουν οδηγήσει τα αποθέματα κάτω από τα αντίστοιχα περυσινά επίπεδα.

Ωστόσο, η αναμενόμενη αύξηση της παραγωγής αποτελεί κίνδυνο για τις τιμές από τη σκοπιά των επενδυτών, καθώς ενισχύεται η αναλογία φυσικού αερίου προς πετρέλαιο στη λεκάνη Permian και προστίθεται νέα δυναμικότητα επεξεργασίας.

Το προπάνιο

Στο προπάνιο, οι αμερικανικές εξαγωγές προς την Ασία και την Ευρώπη αυξήθηκαν έντονα μετά την έναρξη της σύγκρουσης, καθώς οι διεθνείς αγορές αναζητούσαν εναλλακτικές ποσότητες έναντι των φορτίων από τη Μέση Ανατολή.

Παρότι το πλεόνασμα αποθεμάτων έχει περιοριστεί, τα επίπεδα παραμένουν εποχικά υψηλά. Η συνεχιζόμενη αύξηση της παραγωγής εκτιμάται ότι θα κρατήσει τις αμερικανικές τιμές υπό πίεση σε σχέση με τους διεθνείς δείκτες.

Το βουτάνιο

Αντίθετα, το βουτάνιο ενδέχεται να καταγράψει ισχυρότερη άνοδο. Η αμερικανική Υπηρεσία Προστασίας Περιβάλλοντος διεύρυνε τη δυνατότητα ανάμειξής του στη βενζίνη κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, λόγω των ανησυχιών για την επάρκεια καυσίμων.

Οι σχετικές εξαιρέσεις, σε συνδυασμό με τις αυξημένες εξαγωγές, έχουν οδηγήσει σε ταχεία μείωση των αποθεμάτων.

Καθώς οι γεωπολιτικές εντάσεις στη Μέση Ανατολή και τη Ρωσία επηρεάζουν τις ροές πετρελαίου και καυσίμων, αρκετές αγορές βρίσκονται αντιμέτωπες με περιορισμένα αποθέματα διυλισμένων προϊόντων.

Η εξέλιξη αυτή μπορεί να οδηγήσει σε υψηλότερες τιμές βενζίνης και να ενισχύσει ακόμη περισσότερο τη ζήτηση για βουτάνιο, συνδέοντας στενότερα την πορεία της τιμής του με την αγορά βενζίνης ενόψει του χειμώνα.