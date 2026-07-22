 
array(5) {
  ["ai_cats"]=>
  array(1) {
    [0]=>
    string(17) "News and Politics"
  }
  ["ai_subcats"]=>
  array(2) {
    [0]=>
    string(8) "Politics"
    [1]=>
    string(16) "Political Issues"
  }
  ["ai_tone"]=>
  string(7) "neutral"
  ["ai_dv_cat1"]=>
  string(28) "Law Gov & Politics: Politics"
  ["ai_dv_cat2"]=>
  string(15) "Current Events1"
}

Ανεξαρτητοποιήθηκε ο Σωκράτης Φάμελλος

Ανεξάρτητος βουλευτής είναι από σήμερα ο πρώην πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτης Φάμελλος

Πολιτική 22.07.2026, 14:01
Σχολιάστε
Ανεξαρτητοποιήθηκε ο Σωκράτης Φάμελλος
Newsroom

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης

Προσθήκη του ot.gr στην Google

Ανεξαρτητοποιήθηκε από τον ΣΥΡΙΖΑ ο Σωκράτης Φάμελλος. Όπως δείχνουν τα πράγματα, ο ΣΥΡΙΖΑ συνεχίζει να φυλλορροεί.

Όπως ανέφερε σε ανάρτησή του στα social media, πρόκειται για «μία πολύ δύσκολη απόφαση», καθώς, όπως είπε, «όλη μου η ζωή είναι συνδεδεμένη με την οργανωμένη δράση στην Αριστερά, στον Συνασπισμό και στον ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ, από την ίδρυσή τους».

Αιτιολογώντας την επιλογή του, υποστήριξε ότι «όσα συμβαίνουν τις τελευταίες μέρες δεν αντιστοιχούν στις αξίες της Αριστεράς», τονίζοντας πως «δεν μπορώ να υποστηρίξω την περιχαράκωση, η οποία δεν απαντά στην ανάγκη των πολιτών να φύγει η Δεξιά και να πάρει τη θέση της μια προοδευτική κυβέρνηση».

Παράλληλα, εξέφρασε τη λύπη του για τις εξελίξεις, σημειώνοντας ότι «λυπάμαι πολύ για αυτό το αδιέξοδο», ενώ ευχαρίστησε «όλους τους συντρόφους μου και όλες τις συντρόφισσές μου για αυτή την κοινή πορεία ζωής, η οποία δεν σταματά εδώ».

Ο κ. Φάμελλος διαβεβαίωσε ότι παραμένει προσηλωμένος στις πολιτικές του αρχές, δηλώνοντας πως «παραμένω πιστός στις ιδέες και στις αξίες της Αριστεράς και στον αγώνα για μία δίκαιη κοινωνία».

Αναφερόμενος στη συνέχεια της κοινοβουλευτικής του πορείας, υπογράμμισε ότι «θα τιμήσω την εντολή των πολιτών, με αξιοπρέπεια, με σοβαρότητα, με συνέπεια», προσθέτοντας ότι θα κάνει «ό,τι μπορώ για να υπάρξει μία ευρεία προοδευτική σύγκλιση και συνεργασία».

Όπως είπε, «και εδώ υπάρχουν σοβαρές καθυστερήσεις και πολλά πράγματα που πρέπει να γίνουν», εκτιμώντας ότι «μόνο έτσι θα ηττηθεί η Δεξιά που γεννά φτώχεια, σκάνδαλα, αδικία και ανισότητες».

Κλείνοντας τη δήλωσή του, υποστήριξε ότι «η κοινωνία υποφέρει και ζητά από εμάς ενότητα, λύσεις και όχι διχασμούς», διαμηνύοντας ότι «αυτόν τον όρκο θα υπηρετήσω μέσα και έξω από τη Βουλή» και καταλήγοντας πως «για αυτή την ενότητα θα δουλέψω».

Σχετικά άρθρα:
Προσθήκη του ΟΤ.gr στην Google
Ακολουθήστε τον στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Σχόλια
Γράψτε το σχόλιο σας
0 /50
0 /2000
Αποδέχεστε τους Όροι Χρήσης και την Πολιτικη Απορρήτου

Εγγραφείτε στο OT Newsletter για την καθημερινή σας ενημέρωση με ειδήσεις από την οικονομία, τις επιχειρήσεις, τις αγορές και τα διεθνή.

* indicates required
Stream
Ιράν: Τι είναι το Pickaxe Mountain που ο Τραμπ απειλεί να βομβαρδίσει
Κόσμος

Τι είναι το Pickaxe Mountain στο Ιράν που ο Τραμπ απειλεί να βομβαρδίσει
ΑΑΔΕ: Ψηφιακή υποβολή και επιτάχυνση της διαδικασίας επίλυσης των τελωνειακών αμφισβητήσεων
Φορολογικά Νέα & Eιδήσεις

ΑΑΔΕ: Ψηφιακή υποβολή και επιτάχυνση της διαδικασίας επίλυσης των τελωνειακών αμφισβητήσεων
Ιρλανδία: Σχεδιάζει μειώσεις φόρων ύψους 1,5 δισ. ευρώ
World

Ιρλανδία: Σχεδιάζει μειώσεις φόρων ύψους 1,5 δισ. ευρώ
Κωπηλατοδρόμιο Σχινιά: Μεταβίβαση από Υπερταμείο στο υπουργείο Παιδείας
Economy

Στο υπουργείο Παιδείας μεταβιβάστηκε το Κωπηλατοδρόμιο Σχινιά
Μνημόνιο Συνεννόησης μεταξύ του ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ «ΚΛΕΩΝ ΤΣΕΤΗΣ» και του NANOPOULOS FOUNDATION
Business

Μνημόνιο Συνεννόησης μεταξύ του ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ «ΚΛΕΩΝ ΤΣΕΤΗΣ» και του NANOPOULOS FOUNDATION
Alumil: Υπέγραψε τους βασικούς όρους για την έκδοση κοινοπρακτικού ομολογιακού δανείου
Business

Alumil: Ομολογιακό 135 εκατ. με τις 4 συστημικές τράπεζες

ΑΓΟΡΕΣ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ ΤΑΜΠΛΟ ATHEX
OT Originals
Βενεζουέλα: Μυστήριο γύρω από τα δισ. του πετρελαίου – Πού κατευθύνονται τα έσοδα που ελέγχουν οι ΗΠΑ;
World

Τραμπ: Πού πήγαν τα 13 δισ. από το πετρέλαιο της Βενεζουέλας;

Η Ουάσινγκτον έχει δώσει αποκλίνουσες εκδοχές για το πού πηγαίνουν τα κεφάλαια την ώρα που η Βενεζουέλα έχει πληγεί από τον σεισμό

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Hinitsa Bay: Πώς χρηματοδοτείται το επενδυτικό σχέδιο στο Πόρτο Χέλι
Τουρισμός

Πώς χρηματοδοτεί ο Κόλσον την επένδυση στο Πόρτο Χέλι

Ποιο είναι το χρηματοδοτικό σχήμα σύμφωνα με την ετήσια χρηματοοικονομική έκθεση της εταιρείας Hinitsa Bay

Λάμπρος Καραγεώργος
Μέλισσα Κίκιζας: Ποντάρει στον «υγρό χρυσό» – Τα μεγέθη του 2025 και τα σχέδια εξωστρέφειας
Business

Πώς η Μέλισσα Κίκιζας χτίζει το διεθνές story

Με στοχευμένες κινήσεις η Μέλισσα Κίκιζας συνέχισε την πορεία μετασχηματισμού της σε έναν διεθνή όμιλο ελληνικής και μεσογειακής διατροφής

Κωνσταντίνος Δημητρίου
Πετρέλαιο: Το μεγάλο μυστήριο του πολέμου του Ιράν – Γιατί κανείς δεν το θέλει
Πετρέλαιο

Το μυστήριο του Ορμούζ: Γιατί δεν αγοράζει ο κόσμος πετρέλαιο

Η παγκόσμια ζήτηση πετρελαίου παραμένει περίπου 4 εκατ. βαρέλια την ημέρα χαμηλότερη τώρα από ό,τι στην αρχή του πολέμου

Τζούλη Καλημέρη
Καύσωνας: Έκτατα μέτρα για την αντιμετώπιση της θερμικής καταπόνησης των εργαζομένων – Ποιους αφορά
Experts

Τι ισχύει για τα μέτρα κατά της θερμικής καταπόνησης

Αφορούν τους εργαζόμενους επιχειρήσεων που βρίσκονται σε περιοχές, στις οποίες αναμένεται να επικρατήσουν ιδιαίτερα υψηλές θερμοκρασίες

Παλαιολόγος Ι. Λιάζος
Αγάπη Σμπώκου: Η φετινή χρονιά προμηνύεται ιδιαίτερα ισχυρή για τον ελληνικό τουρισμό
Τουρισμός

Κόντρα στις κρίσεις, ο τουρισμός κυνηγά νέο ρεκόρ

Η πρόεδρος του ΣΕΤΕ, Αγάπη Σμπώκου υπογράμμισε ότι τα έως τώρα δεδομένα δημιουργούν βάσιμες προσδοκίες για θετική εξέλιξη

Λάμπρος Καραγεώργος
Zakcret: Εισέρχεται στην κυπριακή αγορά – Τα πλάνα για περαιτέρω επέκταση
Business

Η Zakcret βγαίνει εκτός Ελλάδας με πρώτο σταθμό την Κύπρο

Σε νέα φάση ανάπτυξης μπαίνει η Zakcret μέσω εισόδου στην Κύπρο - Η πορεία της επιχείρησης από το 1975 και τα επόμενα βήματα

Κωνσταντίνος Δημητρίου
Πιερρακάκης: Τηλεπικοινωνιακή πολιτική à la Draghi για την Ευρώπη
Τηλεπικοινωνίες

Η πρόταση Πιερρακάκη για να γεμίσουν τα ταμεία της Ευρώπης

Ο πρόεδρος του Eurogroup προτείνει μέρος των εσόδων από τις δημοπρασίες συχνοτήτων να κατευθύνεται στον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό

Γιώργος Πολύζος
Περισσότερα από Πολιτική
Ιράν: Τι είναι το Pickaxe Mountain που ο Τραμπ απειλεί να βομβαρδίσει
Κόσμος

Τι είναι το Pickaxe Mountain στο Ιράν που ο Τραμπ απειλεί να βομβαρδίσει

Ο Ντόναλντ Τραμπ απείλησε να βομβαρδίσει μια υπόγεια πυρηνική εγκατάσταση του Ιράν, γνωστή ως «Pickaxe Mountain»

ΔΕΔΔΗΕ: Πράσινο φως από Κομισιόν για 6 ερευνητικά έργα στα οποία οποία συμμετέχει ο διαχειριστής
Επικαιρότητα

Ισχυρη παρουσία του ΔΕΔΔΗΕ στην R&D μέσω 6 έρων του Horizon Europe

Τα έργα στα οποία συμμετέχει ο ΔΕΔΔΗΕ βρίσκονται στο στάδιο της συμβασιοποίησης, με την έναρξή τους να αναμένεται το δ’ τρίμηνο του 2026

Πειραιάς: Διαρροή αερίου σε βενζινάδικο στην οδό Ομηρίδου Σκυλίτση
Επικαιρότητα

Διαρροή αερίου σε βενζινάδικο στον Πειραιά

Συναγερμός έχει σημάνει στο κέντρο του Πειραιά μετά από διαρροή αερίου - Στην περιοχή έχουν σπεύσει ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας

Πέθανε η Μαίρη Λίντα – Σίγησε η σπουδαία φωνή του ελληνικού τραγουδιού
Επικαιρότητα

Πέθανε η Μαίρη Λίντα – Σίγησε η σπουδαία φωνή του ελληνικού τραγουδιού

Η Μαίρη Λίντα πέθανε τα ξημερώματα, αφήνοντας πίσω της μια σπουδαία παρακαταθήκη στο ελληνικό τραγούδι και μια πορεία άρρηκτα δεμένη με τον Μανώλη Χιώτη

Πανελλαδικές 2026: Αύριο ανακοινώνονται οι βάσεις εισαγωγής
Κοινωνία

Αυριο Τετάρτη ανακοινώνονται οι βάσεις εισαγωγής στα ΑΕΙ

Η υπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων, Σοφία Ζαχαράκη ανακοίνωσε πως οι Βάσεις Εισαγωγής 2026 θα ανακοινωθούν την Πέμπτη 23/7.

Καύσωνας: Έκτακτα μέτρα σε 4 περιφέρειες με υποχρεωτική παύση υπαίθριων εργασιών – Ποιους αφορά
Κοινωνία

Έκτακτα μέτρα για τον καύσωνα σε 4 περιφέρειες

Ο καύσωνας οδήγησε στη λήψη έκτακτων μέτρων - Ποιες δραστηριότητες εξαιρούνται

ΗΠΑ: «Ολοκληρώθηκε επιτυχώς» νέο κύμα πληγμάτων εναντίον του Ιράν
Κόσμος

ΗΠΑ: «Ολοκληρώθηκε επιτυχώς» νέο κύμα πληγμάτων εναντίον του Ιράν

Σύμφωνα με την ανακοίνωση των ΗΠΑ, στοχοποιήθηκαν «κέντρα στρατιωτικών επιχειρήσεων, ναυτικές δυνατότητες, υπόστεγα αεροσκαφών, εγκαταστάσεις αποθήκευσης drones και υποδομές στρατιωτικού ανεφοδιασμού»

Latest News
Ιράν: Τι είναι το Pickaxe Mountain που ο Τραμπ απειλεί να βομβαρδίσει
Κόσμος

Τι είναι το Pickaxe Mountain στο Ιράν που ο Τραμπ απειλεί να βομβαρδίσει

Ο Ντόναλντ Τραμπ απείλησε να βομβαρδίσει μια υπόγεια πυρηνική εγκατάσταση του Ιράν, γνωστή ως «Pickaxe Mountain»

ΑΑΔΕ: Ψηφιακή υποβολή και επιτάχυνση της διαδικασίας επίλυσης των τελωνειακών αμφισβητήσεων
Φορολογικά Νέα & Eιδήσεις

ΑΑΔΕ: Ψηφιακή υποβολή και επιτάχυνση της διαδικασίας επίλυσης των τελωνειακών αμφισβητήσεων

Η αίτηση αμφισβήτησης υποβάλλεται μέσω της ψηφιακής πύλης myAADE

Ιρλανδία: Σχεδιάζει μειώσεις φόρων ύψους 1,5 δισ. ευρώ
World

Ιρλανδία: Σχεδιάζει μειώσεις φόρων ύψους 1,5 δισ. ευρώ

Τα φορολογικά μέτρα θα αποτελέσουν μέρος του φορολογικού σχεδίου ύψους 8,5 δισ. ευρώ

Κωπηλατοδρόμιο Σχινιά: Μεταβίβαση από Υπερταμείο στο υπουργείο Παιδείας
Economy

Στο υπουργείο Παιδείας μεταβιβάστηκε το Κωπηλατοδρόμιο Σχινιά

Εκκίνηση ενός νέου κεφαλαίου στο Κωπηλατοδρόμιο Σχινιά για τη στήριξη της αθλητικής δραστηριότητας

Μνημόνιο Συνεννόησης μεταξύ του ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ «ΚΛΕΩΝ ΤΣΕΤΗΣ» και του NANOPOULOS FOUNDATION
Business

Μνημόνιο Συνεννόησης μεταξύ του ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ «ΚΛΕΩΝ ΤΣΕΤΗΣ» και του NANOPOULOS FOUNDATION

Η συνεργασία των δύο Ιδρυμάτων έχει ήδη ξεκινήσει στο πλαίσιο ιδίως των επί μέρους προγραμμάτων του Ιδρύματος Νανόπουλου, BioMedAi Summer School και Health Nexus Forum

Alumil: Υπέγραψε τους βασικούς όρους για την έκδοση κοινοπρακτικού ομολογιακού δανείου
Business

Alumil: Ομολογιακό 135 εκατ. με τις 4 συστημικές τράπεζες

Η Alymil με τις τέσσερις πιστώτριες τράπεζες για δάνειο 135 εκατ. ευρώ

ΥΠΕΝ – ΕΤΕπ: Συμφωνία για τη θωράκιση κρίσιμων υποδομών
Κατασκευές

Συμφωνία μεταξύ ΥΠΕΝ και ΕΤΕπ για τη θωράκιση κρίσιμων υποδομών

Στο πλαίσιο της συνεργασίας, η ΕΤΕπ θα υποστηρίξει τις ελληνικές αρχές στον καθορισμό επενδυτικών προτεραιοτήτων

Μυτιληναίος: Οι υποδομές δημιουργούν τις προϋποθέσεις για τη μελλοντική ευημερία
Business

Μήνυμα Μυτιληναίου: Η Ευρώπη πρέπει να επενδύσει στις υποδομές

Η Ευρώπη χρειάζεται να ανανεώσει τη δέσμευσή της σε βιομηχανικές επενδύσεις, ενεργειακή ασφάλεια και ανάπτυξη υποδομών, ανέφερε ο Ευάγγελος Μυτιληναίος

Παγκόσμια Τράπεζα: Η κλιμάκωση του πολέμου στo Iράν ίσως φρενάρει την παγκόσμια ανάπτυξη στο 1,3% το 2026
World

Σενάριο σοκ για τη διεθνή οικονομία από την παγκόσμια τράπεζα

Τι προβλέπει το χειρότερο σενάριο των μοντέλων που έχει εκπονήσει η Παγκόσμια Τράπεζα

Δημήτρης Σταμούλης
Καύσιμα: Άνοδος 13,7% στις τιμές τον Ιούνιο στην Ευρώπη
World

Eurostat: Άνοδος 13,7% στις τιμές καυσίμων τον Ιούνιο

Η αύξηση των τιμών στα καύσιμα ήταν κοινό φαινόμενο σε όλα τα κράτη-μέλη της ΕΕ, σύμφωνα με τη Eurostat

Τανζανία: Εξετάζει την έκδοση ομολόγων σε ευρώ
Markets

Τανζανία: Εξετάζει την έκδοση ομολόγων σε ευρώ

Η Τανζανία έχει πάνω από μια δεκαετία να εκδώσει ομόλογο σε σκληρό νόμισμα

Ελληνικός τουρισμός: Άλμα 25,8% στις εισπράξεις και 20,9% στις αφίξεις στο πεντάμηνο
Τουρισμός

Τουρισμός: Άλμα 25,8% στις εισπράξεις και 20,9% στις αφίξεις 5ηνο

Τα έσοδα ανήλθαν στα 5,32 δισ. ευρώ και οι ξένοι επισκέπτες έφθασαν τα 8,57 εκατ. στο διάστημα Ιανουαρίου-Μαΐου 2026, κάτι που αποτυπώνει τη σημαντική άνοδο που καταγράφει ο ελληνικός τουρισμός

ΕΚΤΕΡ: Θετική γνωμοδότηση ΣτΕ για τις Κολυμπήθρες
Business

ΕΚΤΕΡ: Θετική γνωμοδότηση ΣτΕ για τις Κολυμπήθρες

Το Ειδικό Πολεοδομικό Σχέδιο αφορά ακίνητο συνολικής έκτασης 327,84 στρεμμάτων ιδιοκτησίας της ΕΚΤΕΡ

Καύσωνας: Έκτατα μέτρα για την αντιμετώπιση της θερμικής καταπόνησης των εργαζομένων – Ποιους αφορά
Experts

Τι ισχύει για τα μέτρα κατά της θερμικής καταπόνησης

Αφορούν τους εργαζόμενους επιχειρήσεων που βρίσκονται σε περιοχές, στις οποίες αναμένεται να επικρατήσουν ιδιαίτερα υψηλές θερμοκρασίες

Παλαιολόγος Ι. Λιάζος
Ανεξαρτητοποιήθηκε ο Σωκράτης Φάμελλος
Πολιτική

Ανεξαρτητοποιήθηκε ο Σωκράτης Φάμελλος

Ανεξάρτητος βουλευτής είναι από σήμερα ο πρώην πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτης Φάμελλος

ΟΔΔΗΧ: Στο 2,32% «ανέβηκε» η απόδοση των εξάμηνων εντόκων γραμματίων
Economy

Στο 2,32% «ανέβηκε» η απόδοση των 6μηνων εντόκων γραμματίων

Υποβλήθηκαν συνολι­κές προ­­­σφο­ρές ύψους 1,160 δισ. ευρώ, που υπερκά­λυψαν το ζητούμενο ποσό κατά 2,90 φορές.

ot.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθυντής Σύνταξης: Χρήστος Κολώνας

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ΟΝΕ DIGITAL SERVICES MONOΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ

Μέτοχος: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 801010853, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: [email protected], Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

aem

Μέλος

ened
ΜΗΤ

Aριθμός Πιστοποίησης
Μ.Η.Τ.232433

Ταυτότητα
Cookies