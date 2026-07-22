Ανεξαρτητοποιήθηκε ο Σωκράτης Φάμελλος

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη του ot.gr στην Google

Ανεξαρτητοποιήθηκε από τον ΣΥΡΙΖΑ ο Σωκράτης Φάμελλος. Όπως δείχνουν τα πράγματα, ο ΣΥΡΙΖΑ συνεχίζει να φυλλορροεί.

Όπως ανέφερε σε ανάρτησή του στα social media, πρόκειται για «μία πολύ δύσκολη απόφαση», καθώς, όπως είπε, «όλη μου η ζωή είναι συνδεδεμένη με την οργανωμένη δράση στην Αριστερά, στον Συνασπισμό και στον ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ, από την ίδρυσή τους».

Αιτιολογώντας την επιλογή του, υποστήριξε ότι «όσα συμβαίνουν τις τελευταίες μέρες δεν αντιστοιχούν στις αξίες της Αριστεράς», τονίζοντας πως «δεν μπορώ να υποστηρίξω την περιχαράκωση, η οποία δεν απαντά στην ανάγκη των πολιτών να φύγει η Δεξιά και να πάρει τη θέση της μια προοδευτική κυβέρνηση».

Παράλληλα, εξέφρασε τη λύπη του για τις εξελίξεις, σημειώνοντας ότι «λυπάμαι πολύ για αυτό το αδιέξοδο», ενώ ευχαρίστησε «όλους τους συντρόφους μου και όλες τις συντρόφισσές μου για αυτή την κοινή πορεία ζωής, η οποία δεν σταματά εδώ».

Ο κ. Φάμελλος διαβεβαίωσε ότι παραμένει προσηλωμένος στις πολιτικές του αρχές, δηλώνοντας πως «παραμένω πιστός στις ιδέες και στις αξίες της Αριστεράς και στον αγώνα για μία δίκαιη κοινωνία».

Αναφερόμενος στη συνέχεια της κοινοβουλευτικής του πορείας, υπογράμμισε ότι «θα τιμήσω την εντολή των πολιτών, με αξιοπρέπεια, με σοβαρότητα, με συνέπεια», προσθέτοντας ότι θα κάνει «ό,τι μπορώ για να υπάρξει μία ευρεία προοδευτική σύγκλιση και συνεργασία».

Όπως είπε, «και εδώ υπάρχουν σοβαρές καθυστερήσεις και πολλά πράγματα που πρέπει να γίνουν», εκτιμώντας ότι «μόνο έτσι θα ηττηθεί η Δεξιά που γεννά φτώχεια, σκάνδαλα, αδικία και ανισότητες».

Κλείνοντας τη δήλωσή του, υποστήριξε ότι «η κοινωνία υποφέρει και ζητά από εμάς ενότητα, λύσεις και όχι διχασμούς», διαμηνύοντας ότι «αυτόν τον όρκο θα υπηρετήσω μέσα και έξω από τη Βουλή» και καταλήγοντας πως «για αυτή την ενότητα θα δουλέψω».