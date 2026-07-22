Ιράν: Τι είναι το Pickaxe Mountain που ο Τραμπ απειλεί να βομβαρδίσει

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Η απειλή που εκτόξευσε ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ότι θα βομβαρδίσει την υπόγεια πυρηνική εγκατάσταση του Ιράν γνωστή ως «Pickaxe Mountain», έρχεται να οξύνει ακόμα περισσότερο τις εντάσεις μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν. Οι δηλώσεις του Τραμπ έφεραν εκ νέου στο προσκήνιο μία από τις πιο ασφαλείς και προστατευμένες εγκαταστάσεις του Ιράν, όπως επισημαίνει το CNBC.

Εάν οι ΗΠΑ επιτεθούν στο όρος Πικάξ, αυτό θα θεωρηθεί ως «έκρηξη πολέμου στην περιοχή», δήλωσε η ιρανική στρατιωτική διοίκηση «Khatam Al-Anbiya» σε μεταφρασμένα σχόλια που μετέδωσε ο κρατικός ραδιοτηλεοπτικός φορέας IRIB.

Κι όλα αυτά συμβαίνουν καθώς η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ έχει βομβαρδίσει ιρανικούς στόχους για 11 συνεχόμενες νύχτες, συμπεριλαμβανομένων κέντρων στρατιωτικών επιχειρήσεων, εγκαταστάσεων αποθήκευσης μη επανδρωμένων αεροσκαφών και στρατιωτικής υποδομής εφοδιαστικής, στο πλαίσιο της προσπάθειάς της να αποδυναμώσει την ικανότητα της χώρας να ελέγχει την εμπορική ναυτιλία στα Στενά του Ορμούζ.

Οι ΗΠΑ και το Ιράν είχαν υπογράψει στις 17 Ιουνίου ένα προσωρινό μνημόνιο κατανόησης που ανέστειλε τις στρατιωτικές επιχειρήσεις, ζητούσε την επαναλειτουργία του Ορμούζ και καθόριζε ένα χρονικό περιθώριο 60 ημερών για τη διαπραγμάτευση μίας μόνιμης συμφωνίας, συμπεριλαμβανομένων όρων που αφορούν το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν. Ωστόσο, το έγγραφο άφησε ανεπίλυτο το ζήτημα της μελλοντικής διαχείρισης των Στενών του Ορμούζ.

Τι είπε ο Τραμπ για το Pickaxe Mountain

Μιλώντας από την Ουάσινγκτον την Τρίτη, ο αμερικανός πρόεδρος δήλωσε ότι ο αμερικανικός στρατός θα στοχεύσει σύντομα το βουνό Πικάξ — μια κρίσιμη υπόγεια εγκατάσταση δίπλα σε ιρανική πυρηνική μονάδα.

«Πολύ πιθανόν να χτυπήσουμε εκείνη την περιοχή πολύ σύντομα, και δεν υπάρχει τίποτα που να μπορούν να κάνουν γι’ αυτό. Κανονικά δεν θα το έλεγα αυτό· αν πίστευα ότι μπορούσαν να κάνουν κάτι γι’ αυτό, δεν θα το έλεγα ποτέ, αλλά θα χτυπήσουμε εκείνη την περιοχή πολύ σύντομα, και με μεγάλη σφοδρότητα», δήλωσε ο Τραμπ στους δημοσιογράφους στο Λευκό Οίκο.

Ο Τραμπ είχε εκφράσει παρόμοιες απειλές νωρίτερα αυτό το μήνα υποστηρίζοντας: «Παρακολουθούμε στενά το [βουνό Πικάξ]. Δεν βλέπουμε καμία δραστηριότητα εκεί. Δεν τα πάνε καλά με το πυρηνικό τους ζήτημα. Κάθε φορά που ακούμε κάτι γι’ αυτό, το ανατινάζουμε. Γι’ αυτό δεν τους αρέσει να μιλάνε γι’ αυτό. Αλλά πιθανότατα θα επιτεθούμε στο Πικάξ σχετικά σύντομα».

Μετά τις προηγούμενες δηλώσεις του Τραμπ στις αρχές Ιουλίου, ο Ντέιβιντ Άλμπραϊτ, εμπειρογνώμονας σε θέματα πυρηνικών όπλων και ιδρυτής του μη κερδοσκοπικού Ινστιτούτου Επιστήμης και Διεθνούς Ασφάλειας με έδρα τις ΗΠΑ, δήλωσε ότι το βουνό είναι αρκετά μεγάλο για να φιλοξενήσει ένα εργοστάσιο εμπλουτισμού με φυγοκεντρωτές, καθώς και δραστηριότητες πυρηνικής οπλοποίησης.

«Πρόσφατα, μας είπαν ότι η εγκατάσταση δεν δέχτηκε επίθεση στους δύο προηγούμενους πολέμους επειδή δεν περιείχε τίποτα αρκετά σημαντικής αξίας. Ίσως αυτή η εκτίμηση να έχει αλλάξει», δήλωσε ο Άλμπραϊτ στο X.

«Αλλά είναι εξίσου πιθανό ο Τραμπ να μην θέλει να αφήσει το Ιράν με μια βαθιά θαμμένη εγκατάσταση σχετική με το πυρηνικό πρόγραμμα, καθώς το καθεστώς φαίνεται να στέλνει μηνύματα ότι αρχίζει να ανασυγκροτεί τις πυρηνικές του δυνατότητες με στόχο την κατασκευή πυρηνικών όπλων».

Εάν οι ΗΠΑ προχωρήσουν σε μια τέτοια επίθεση, αυτό θα θεωρηθεί ως «έκρηξη πολέμου στην περιοχή», δήλωσε η ιρανική στρατιωτική διοίκηση «Khatam Al-Anbiya» σε μεταφρασμένα σχόλια που μετέδωσε ο κρατικός ραδιοτηλεοπτικός φορέας IRIB. Πρόσθεσαν ότι «όλα τα συμφέροντα της Αμερικής, των συμμάχων και των υποστηρικτών της» θα αποτελέσουν τότε στόχο μιας «ισχυρής επίθεσης από τις ένοπλες δυνάμεις της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν».

Ο εκπρόσωπος του ιρανικού υπουργείου Εξωτερικών, Ισμαήλ Μπαγκαεΐ , δήλωσε ότι οι επαναλαμβανόμενες επιθέσεις των ΗΠΑ κατά των πυρηνικών εγκαταστάσεών του συνιστούν «κατάφωρη παραβίαση» του Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών και του διεθνούς δικαίου.

«Η εμμονική εστίαση της Ουάσιγκτον στο Kolang Kouh, όπου δεν πραγματοποιείται καμία πυρηνική δραστηριότητα, δεν είναι παρά ένα κατασκευασμένο πρόσχημα για επιθετικότητα, καταστροφή και σαμποτάζ», ανέφερε ο Μπαγκαεΐ σε ανάρτησή του στο X την Τετάρτη.

Τι δηλώνουν οι Αμερικανοί για την πυρηνική εγκατάσταση

Το βουνό Πικάξ, ή Kuh-e Kolang Gaz La όπως είναι γνωστό στο Ιράν, βρίσκεται νότια του εργοστασίου εμπλουτισμού του Νατάνζ στο Ιράν, και η κατασκευή του ξεκίνησε το 2020. Τότε, το Ιράν δήλωσε ότι η υπόγεια εγκατάσταση θα αντικαθιστούσε ένα εργοστάσιο φυγοκέντρησης στο Νατάνζ που είχε καταστραφεί, το οποίο, σύμφωνα με το Ινστιτούτο Επιστήμης και Διεθνούς Ασφάλειας (ISIS), θα παρήγαγε 6.000 πυρηνικούς φυγοκεντρωτές ετησίως.

Το βουνό έχει ύψος 1.608 μέτρα πάνω από τη στάθμη της θάλασσας, ενώ η εγκατάσταση εκτιμάται ότι βρίσκεται σε βάθος 100 μέτρων κάτω από το βουνό, σύμφωνα με το ISIS.

Από τότε που οι ΗΠΑ επιτέθηκαν σε τρεις ιρανικές πυρηνικές εγκαταστάσεις τον Ιούνιο του 2025, συμπεριλαμβανομένων των Νατάνζ, Φόρντο και Ισφαχάν, η κατασκευή στο «Pickaxe Mountain» έχει επιταχυνθεί, σύμφωνα με ανάλυση δορυφορικών εικόνων από το Κέντρο Στρατηγικών και Διεθνών Μελετών (CSIS).

Το CSIS διαπίστωσε ότι το Ιράν έχει κατασκευάσει τοίχους ασφαλείας γύρω από ολόκληρη την εγκατάσταση, με σήραγγες προς τα δυτικά, τα ανατολικά και τα νότια.

«Παραμένει ασαφές πότε θα μπορούσε να τεθεί σε λειτουργία το Pickaxe Mountain, με βάση αποκλειστικά τις εκτιμήσεις από δορυφορικές εικόνες», ανέφεραν ερευνητές του ISIS σε σημείωμα της 14ης Ιουλίου. «Επίσης, δεν είναι σαφές εάν το Ιράν εξακολουθεί να σχεδιάζει την εγκατάσταση μιας μονάδας συναρμολόγησης μεγάλης κλίμακας, δεδομένης της καταστροφής του ιρανικού προγράμματος φυγοκέντρησης, συμπεριλαμβανομένης της ικανότητας του Ιράν να κατασκευάζει εξαρτήματα φυγοκέντρησης που απαιτούνται για ένα εργοστάσιο συναρμολόγησης.»