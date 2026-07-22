 
array(5) {
  ["ai_cats"]=>
  array(2) {
    [0]=>
    string(20) "Business and Finance"
    [1]=>
    string(22) "Technology & Computing"
  }
  ["ai_subcats"]=>
  array(2) {
    [0]=>
    string(19) "Technology Industry"
    [1]=>
    string(23) "Artificial Intelligence"
  }
  ["ai_tone"]=>
  string(8) "positive"
  ["ai_dv_cat1"]=>
  string(8) "Business"
  ["ai_dv_cat2"]=>
  string(22) "Technology & Computing"
}

AMD και Anthropic σε μία από τις μεγαλύτερες κυκλικές συμφωνίες του κλάδου

Η AMD επενδύει έως 5 δισ. δολάρια στην εταιρεία του Claude, ενισχύοντας τη θέση της στην κούρσα της τεχνητής νοημοσύνης - Η Anthropic θα αγοράσει chips αξίας δεκάδων δισ. δολαρίων

Tεχνητή νοημοσύνη 22.07.2026, 20:30
Σχολιάστε
AMD και Anthropic σε μία από τις μεγαλύτερες κυκλικές συμφωνίες του κλάδου
Newsroom

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης

Προσθήκη του ot.gr στην Google

Η Advanced Micro Devices (AMD) προχωρά σε μια συμφωνία-μαμούθ με την Anthropic, καθώς θα της διαθέσει servers τεχνητής νοημοσύνης αξίας δεκάδων δισεκατομμυρίων δολαρίων και θα επενδύσει έως 5 δισ. δολάρια στην εταιρεία που αναπτύσσει το Claude.

Η κίνηση αυτή ενισχύει τη θέση της AMD στην αγορά AI, όπου κυριαρχεί η Nvidia, και σηματοδοτεί μία από τις μεγαλύτερες «κυκλικές» συμφωνίες του κλάδου.

Η συμφωνία AMD-Anthropic

Η Anthropic θα αγοράσει έως και δύο γιγαβάτ από τα τελευταίας γενιάς chips Instinct MI450 της AMD, με τις παραδόσεις να ξεκινούν στο πρώτο εξάμηνο του 2027. Η επένδυση της AMD στην Anthropic θα συνδέεται με συγκεκριμένα ορόσημα ανάπτυξης και υλοποίησης.

Η συμφωνία έρχεται σε μια περίοδο έντονης αναμέτρησης για την πρόσβαση σε υπολογιστική ισχύ, η οποία αποτελεί κρίσιμο παράγοντα για την εκπαίδευση και λειτουργία των σύγχρονων μοντέλων τεχνητής νοημοσύνης. Για την Anthropic, η πρόσβαση σε επιπλέον υπολογιστική ισχύ θεωρείται καθοριστική για να διατηρήσει το Claude στην πρώτη γραμμή της αγοράς.

Αντίβαρο στην Nvidia

Η κίνηση της AMD επιχειρεί να ενισχύσει το αποτύπωμά της σε μια αγορά που εξακολουθεί να κυριαρχείται από την Nvidia. Όπως σημειώνεται σε δημοσίευμα της Wall Street Journal, κάθε νέα συμφωνία με σημαντικό πελάτη ενισχύει την αξιοπιστία της AMD ως δεύτερου ισχυρού παίκτη πίσω από τη Nvidia και στηρίζει τη σταδιακή αύξηση του μεριδίου της στην αγορά AI.

Η υπόθεση εντάσσεται σε ένα ευρύτερο κύμα «κυκλικών» συμφωνιών στον κλάδο, όπου κατασκευαστές μικροτσίπ επενδύουν σε εταιρείες τεχνητής νοημοσύνης που αποτελούν ταυτόχρονα βασικούς πελάτες τους. Ανάλογη κίνηση βρίσκεται, σύμφωνα με το ρεπορτάζ της WSJ, και σε εξέλιξη από τη Nvidia, η οποία φέρεται να συζητά επένδυση 30 δισ. δολαρίων στην OpenAI.

Οι ανάγκες της Anthropic

Η Anthropic πιέζεται έντονα από τις ανάγκες της για υπολογιστική ισχύ, καθώς επιδιώκει να καλύψει τη ζήτηση για τις enterprise λύσεις της, όπως το Claude Code. Ο Tom Brown, συνιδρυτής και επικεφαλής compute της εταιρείας, δήλωσε ότι η πρόσβαση σε υπολογιστικούς πόρους είναι κεντρικής σημασίας για να παραμείνει το Claude στην αιχμή της τεχνολογίας και να εξυπηρετεί την πελατειακή ζήτηση.

Το τελευταίο διάστημα η Anthropic κινείται επιθετικά για να ξεπεράσει τα προβλήματα χωρητικότητας. Τον Μάιο συμφώνησε να νοικιάσει όλη την υπολογιστική ισχύ της εγκατάστασης Colossus 1 της SpaceX στο Μέμφις, η οποία φιλοξενεί περισσότερους από 220.000 επεξεργαστές Nvidia και της πρόσθεσε 300 megawatts νέας δυναμικότητας. Παράλληλα, σύμφωνα με το ρεπορτάζ, και η Meta Platforms βρίσκεται σε συζητήσεις για να διαθέσει υπολογιστική ισχύ στην Anthropic σε συμφωνία που θα μπορούσε να φτάσει τα 10 δισ. δολάρια σε ορίζοντα διετίας.

Η χρηματιστηριακή εικόνα

Μετά την ανακοίνωση, η μετοχή της AMD σημείωσε άνοδο 2,4%. Το ράλι της μετοχής παραμένει εντυπωσιακό, καθώς η αξία της έχει υπερδιπλασιαστεί από τις αρχές του έτους.

Η AMD είχε ανακοινώσει ήδη από τον Οκτώβριο πολυετή συμφωνία με την OpenAI, η οποία θα μπορούσε να αποφέρει επίσης έσοδα δεκάδων δισ. δολαρίων ετησίως και να δώσει στον δημιουργό του ChatGPT τη δυνατότητα να αγοράσει έως περίπου το 10% της κατασκευάστριας επεξεργαστών. Η νέα συμφωνία με την Anthropic ενισχύει περαιτέρω το αφήγημα της AMD για δυναμική επέκταση στον χώρο της τεχνητής νοημοσύνης.

Η στρατηγική σημασία

Η συμφωνία δεν αφορά μόνο πωλήσεις hardware, αλλά και τη στρατηγική τοποθέτηση της AMD στην αλυσίδα αξίας της τεχνητής νοημοσύνης. Με μεγάλους πελάτες όπως η Anthropic και η OpenAI, η εταιρεία επιχειρεί να μετατρέψει την AI σε βασικό μοχλό ανάπτυξης των εσόδων της.

Παράλληλα, η εξέλιξη υπογραμμίζει ότι η μάχη για την τεχνητή νοημοσύνη δεν περιορίζεται στα μοντέλα ή στις εφαρμογές, αλλά επεκτείνεται στην κρίσιμη υποδομή που τα υποστηρίζει. Στο περιβάλλον αυτό, η πρόσβαση σε chips, data centers και υπολογιστική ισχύ εξελίσσεται σε απόλυτο στρατηγικό πλεονέκτημα.

Σχετικά άρθρα:
Προσθήκη του ΟΤ.gr στην Google
Ακολουθήστε τον στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Σχόλια
Γράψτε το σχόλιο σας
0 /50
0 /2000
Αποδέχεστε τους Όροι Χρήσης και την Πολιτικη Απορρήτου

Εγγραφείτε στο OT Newsletter για την καθημερινή σας ενημέρωση με ειδήσεις από την οικονομία, τις επιχειρήσεις, τις αγορές και τα διεθνή.

* indicates required
Stream
Στεγαστική κρίση, υπερτουρισμός και εξευγενισμός: Το Airbnb είναι το σύμπτωμα, όχι η ασθένεια
Τουρισμός

Στεγαστική κρίση και υπερτουρισμός: Σύμπτωμα και όχι ασθένει η βραχυχρόνια μίσθωση
Η Samsung μπαίνει στη μάχη των έξυπνων γυαλιών
Τεχνολογία

Η Samsung μπαίνει στη μάχη των έξυπνων γυαλιών
Amazon: Συμφωνία με ιταλικά συνδικάτα για τα δικαιώματα των εργαζομένων
World

Συμφωνία ιταλικών συνδικάτων-Αmazon για τα εργατικά δικαιώματα
AMD και Anthropic σε μία από τις μεγαλύτερες κυκλικές συμφωνίες του κλάδου
Tεχνητή νοημοσύνη

Συμφωνία-μαμούθ AMD με την Anthropic για servers AI
Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια: Άνοδος με ώθηση από τον ενεργειακό κλάδο
Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια

Ράλι στις ευρωαγορές λόγω γεωπολιτικών εξελίξεων και πετρελαίου
Dassault Aviation: Καταγράφει άλμα σε πωλήσεις και κέρδη στο α’ εξάμηνο
World

Απογείωση πωλήσεων και κερδών για τη Dassault Aviation

ΑΓΟΡΕΣ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ ΤΑΜΠΛΟ ATHEX
OT Originals
Παγκόσμια Τράπεζα: Η κλιμάκωση του πολέμου στo Iράν ίσως φρενάρει την παγκόσμια ανάπτυξη στο 1,3% το 2026
World

Σενάριο σοκ για τη διεθνή οικονομία από την Παγκόσμια Τράπεζα

Τι προβλέπει το χειρότερο σενάριο των μοντέλων που έχει εκπονήσει η Παγκόσμια Τράπεζα

Δημήτρης Σταμούλης
Βενεζουέλα: Μυστήριο γύρω από τα δισ. του πετρελαίου – Πού κατευθύνονται τα έσοδα που ελέγχουν οι ΗΠΑ;
World

Τραμπ: Πού πήγαν τα 13 δισ. από το πετρέλαιο της Βενεζουέλας;

Η Ουάσινγκτον έχει δώσει αποκλίνουσες εκδοχές για το πού πηγαίνουν τα κεφάλαια την ώρα που η Βενεζουέλα έχει πληγεί από τον σεισμό

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Κωνσταντίνος Κατσαρός: Νέο κεφάλαιο ανάπτυξης για την ElvalHalcor
Business

Κατσαρός: Νέο κεφάλαιο ανάπτυξης και προόδου για την ElvalHalcor

Ο Κωνσταντίνος Κατσαρός πρόεδρος της ElvalHalcor διαβεβαίωσε τους επενδυτές για την υλοποίηση του επενδυτικού προγράμματος

Χρήστος Κολώνας
Πετρέλαιο: Το μεγάλο μυστήριο του πολέμου του Ιράν – Γιατί κανείς δεν το θέλει
Πετρέλαιο

Το μυστήριο του Ορμούζ: Γιατί δεν αγοράζει ο κόσμος πετρέλαιο

Η παγκόσμια ζήτηση πετρελαίου παραμένει περίπου 4 εκατ. βαρέλια την ημέρα χαμηλότερη τώρα από ό,τι στην αρχή του πολέμου

Τζούλη Καλημέρη
Καύσωνας: Έκτατα μέτρα για την αντιμετώπιση της θερμικής καταπόνησης των εργαζομένων – Ποιους αφορά
Experts

Τι ισχύει για τα μέτρα κατά της θερμικής καταπόνησης

Αφορούν τους εργαζόμενους επιχειρήσεων που βρίσκονται σε περιοχές, στις οποίες αναμένεται να επικρατήσουν ιδιαίτερα υψηλές θερμοκρασίες

Παλαιολόγος Ι. Λιάζος
Αγάπη Σμπώκου: Η φετινή χρονιά προμηνύεται ιδιαίτερα ισχυρή για τον ελληνικό τουρισμό
Τουρισμός

Κόντρα στις κρίσεις, ο τουρισμός κυνηγά νέο ρεκόρ

Η πρόεδρος του ΣΕΤΕ, Αγάπη Σμπώκου υπογράμμισε ότι τα έως τώρα δεδομένα δημιουργούν βάσιμες προσδοκίες για θετική εξέλιξη

Λάμπρος Καραγεώργος
Zakcret: Εισέρχεται στην κυπριακή αγορά – Τα πλάνα για περαιτέρω επέκταση
Business

Η Zakcret βγαίνει εκτός Ελλάδας με πρώτο σταθμό την Κύπρο

Σε νέα φάση ανάπτυξης μπαίνει η Zakcret μέσω εισόδου στην Κύπρο - Η πορεία της επιχείρησης από το 1975 και τα επόμενα βήματα

Κωνσταντίνος Δημητρίου
Πιερρακάκης: Τηλεπικοινωνιακή πολιτική à la Draghi για την Ευρώπη
Τηλεπικοινωνίες

Η πρόταση Πιερρακάκη για να γεμίσουν τα ταμεία της Ευρώπης

Ο πρόεδρος του Eurogroup προτείνει μέρος των εσόδων από τις δημοπρασίες συχνοτήτων να κατευθύνεται στον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό

Γιώργος Πολύζος
Περισσότερα από Tεχνητή νοημοσύνη
AMD και Anthropic σε μία από τις μεγαλύτερες κυκλικές συμφωνίες του κλάδου
Tεχνητή νοημοσύνη

Συμφωνία-μαμούθ AMD με την Anthropic για servers AI

Η AMD επενδύει έως 5 δισ. δολάρια στην εταιρεία του Claude, ενισχύοντας τη θέση της στην κούρσα της τεχνητής νοημοσύνης - Η Anthropic θα αγοράσει chips αξίας δεκάδων δισ. δολαρίων

Τεχνητή Νοημοσύνη: Η Ευρώπη επιταχύνει την κούρσα στην AI
Tεχνητή νοημοσύνη

Η Ευρώπη επιταχύνει στην κούρσα της τεχνητής νοημοσύνης

Ένα αυξανόμενο χάσμα μεταξύ μεγάλων και μικρότερων επιχειρήσεων ενδέχεται να ανακόψει την πρόοδο της Τεχνητής Νοημοσύνης στην Ευρώπη, σύμφωνα με την πρώτη έκδοση του Accenture AI Progress Barometer

Κίνα: Προς αυστηροποίηση των εξαγωγών μοντέλων ΑΙ και τσιπ το Πεκίκο
Tεχνητή νοημοσύνη

Αυστηροποιεί το Πεκίνο τις εξαγωγές μοντέλων ΑΙ και τσιπ

Οι αρχές στην Κίνα επιδιώκουν να αποτρέψουν την εξαγορά προηγμένων τεχνολογιών και ηγετικών start-up της χώρα από τη Δύση

Τεχνητή Νοημοσύνη: Οι εταιρείες που γεννήθηκαν με την AI δείχνουν το μέλλον
Tεχνητή νοημοσύνη

Η ΑΙ... συρρικνώνει τις εταιρείες

Οι εταιρείες που έχουν χτιστεί εξαρχής γύρω από την Τεχνητή Νοημοσύνη λειτουργούν πολύ πιο λιτά και πιο επίπεδα από τις προηγούμενες startup

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Ρουμπινί: Με την AI οδεύουμε προς μια μορφή σοσιαλισμού
Tεχνητή νοημοσύνη

Ρουμπινί: Με την AI οδεύουμε προς μια μορφή σοσιαλισμού

Ο Ρουμπινί εκτιμά ότι η επανάσταση της Τεχνητής Νοημοσύνης είναι η σημαντικότερη στην ανθρώπινη ιστορία

Ψηφιακό Κράτος: Πώς η ψηφιοποίηση 1,2 δισ. σελίδων εξοικονομεί 180 εκατ. ευρώ ετησίως
Economy

Η ψηφιοποίηση 1,2 δισ. σελίδων αρχείων του Δημοσίου εξοικονομεί 180 εκατ. ετησίως

Τι αποκαλύπτει μελέτη για το ψηφιακό κράτος

AI Act: Το νέο θεσμικό πλαίσιο για την Τεχνητή Νοημοσύνη
Tεχνητή νοημοσύνη

AI Act: Το νέο θεσμικό πλαίσιο για την Τεχνητή Νοημοσύνη

Το νέο θεσμικό πλαίσιο για την AI και η επόμενη ημέρα του ψηφιακού μετασχηματισμού

Latest News
Στεγαστική κρίση, υπερτουρισμός και εξευγενισμός: Το Airbnb είναι το σύμπτωμα, όχι η ασθένεια
Τουρισμός

Στεγαστική κρίση και υπερτουρισμός: Σύμπτωμα και όχι ασθένει η βραχυχρόνια μίσθωση

Οι πλατφόρμες διαμονής όπως η Airbnb πολλαπλασιάζουν τα προϋπάρχοντα προβλήματα των προορισμών: έλλειψη στέγης, ανεπαρκής σχεδιασμός, ελλειπή δεδομένα και κατακερματισμένη διακυβέρνηση

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Η Samsung μπαίνει στη μάχη των έξυπνων γυαλιών
Τεχνολογία

Η Samsung μπαίνει στη μάχη των έξυπνων γυαλιών

Η νοτιοκορεατική εταιρεία παρουσιάζει νέα AI eyewear με χειρισμό μέσω χειρονομιών και στόχο να αμφισβητήσει τη Meta

Amazon: Συμφωνία με ιταλικά συνδικάτα για τα δικαιώματα των εργαζομένων
World

Συμφωνία ιταλικών συνδικάτων-Αmazon για τα εργατικά δικαιώματα

Τα συνδικάτα κάνουν λόγο για την πρώτη εθνική συλλογική σύμβαση αυτού του είδους που έχει επιτευχθεί με την Amazon σε οποιαδήποτε χώρα

AMD και Anthropic σε μία από τις μεγαλύτερες κυκλικές συμφωνίες του κλάδου
Tεχνητή νοημοσύνη

Συμφωνία-μαμούθ AMD με την Anthropic για servers AI

Η AMD επενδύει έως 5 δισ. δολάρια στην εταιρεία του Claude, ενισχύοντας τη θέση της στην κούρσα της τεχνητής νοημοσύνης - Η Anthropic θα αγοράσει chips αξίας δεκάδων δισ. δολαρίων

Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια: Άνοδος με ώθηση από τον ενεργειακό κλάδο
Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια

Ράλι στις ευρωαγορές λόγω γεωπολιτικών εξελίξεων και πετρελαίου

Το ράλι του πετρελαίου και η ισχυρή εικόνα των commodities οδήγησαν τους ευρωπαϊκούς δείκτες σε θετικό έδαφος

Dassault Aviation: Καταγράφει άλμα σε πωλήσεις και κέρδη στο α’ εξάμηνο
World

Απογείωση πωλήσεων και κερδών για τη Dassault Aviation

Οι καθαρές πωλήσεις της Dassault Aviation στο α΄ εξάμηνο ανήλθαν σε 4,2 δισ. ευρώ, αυξημένα κατά 46% σε ετήσια βάση

Greek Shipping Wins US Coast Guard Quality Recognition
English Edition

Greek Shipping Wins US Coast Guard Quality Recognition

Ships flying the Greek flag have maintained strong safety standards, earning renewed participation in a US Coast Guard quality initiative that rewards high-performing maritime administrations and vessels.

Lambros Karageorgos
Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς: Δύο άδειες λειτουργίας υπηρεσιών κρυπτοστοιχείων
Xρηματιστήριο Αθηνών

Πρώτες άδειες σε εταιρείες παροχής υπηρεσιών κρυπτοστοιχείων

Τις πρώτες άδειες λειτουργίας σε εταιρείες παροχής υπηρεσιών κρυπτοστοιχείων έδωσε η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς

Το ΤΕΠΙΧ ΙΙΙ χρηματοδοτεί τον επόμενο επενδυτικό κύκλο των ΜμΕ
Business

Ενισχύεται με νέους πόρους το ΤΕΠΙΧ ΙΙΙ

Πάνω από 330 εκατ. ευρώ σε νέα δάνεια αναμένεται να κατευθυνθούν σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις σε όλη τη χώρα

Middle East War Complicates New Price Cut Plan in Greece
English Edition

Middle East War Complicates New Price Cut Plan in Greece

Greek manufacturers are facing pressure over planned price reductions on essential goods as rising oil costs and energy uncertainty create new challenges ahead of the September measures

Dimitris Charontakis
Lamda Development: Πρόωρη εξόφληση ομολογιακού δανείου 320 εκατ. ευρώ
Business

Lamda: Πρόωρη εξόφληση ομολογιακού δανείου 320 εκατ.

Η διαδικασία ολοκληρώθηκε στις 21 Ιουλίου 2026 για τη Lamda Development

Χρηματιστήριο Αθηνών: Σε θετικό έδαφος κινήθηκε σήμερα
Xρηματιστήριο Αθηνών

Σε θετικό έδαφος κινήθηκε σήμερα το Χρηματιστήριο Αθηνών

O Γενικός Δείκτης Τιμών έκλεισε στις 2.506,79 μονάδες, σημειώνοντας άνοδο 0,24%

Η Wortheat λανσάρει τους πρώτους αυτόματους πωλητές με healthy meals στην Ελλάδα
Τρόφιμα – ποτά

Η Wortheat λανσάρει τους πρώτους αυτόματους πωλητές με healthy meals στην Ελλάδα

Νέα στρατηγική κίνηση της εταιρείας για την προώθηση της νεοελληνικής κουζίνας και της καθημερινής ευζωίας

AKTOR: Υπερκάλυψη πάνω από 3,5 φορές της ΑΜΚ των 650 εκατ. ευρώ
Business

Πάνω από 3,5 φορές η υπερκάλυψη της ΑΜΚ της AKTOR

Έκλεισε το βιβλίο προσφορών για την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ύψους 650 εκατ. της AKTOR - Στα 2,3 δισ. ευρώ οι προσφορές

Χρήστος Κολώνας
Wall Street: Dow, S&P 500 και Nasdaq υποχωρούν με τα αποτελέσματα Alphabet και Tesla να έρχονται
Wall Street

Άνοιγμα με πτώση για Dow, S&P 500 και Nasdaq στη Wall Street

Η Wall Street άνοιξε με τους βασικούς δείκτες να υποχωρούν την Τετάρτη καθώς οι επενδυτές περιμένουν τα αποτελέσματα της Alphabet και της Tesla μετά το κλείσιμο της αγοράς

Μπέζος: Φλερτάρει με άλλους υποψηφίους με την εξαγορά μετοχών της Λίβερπουλ
Business of Sport

Ο Μπέζος παίζει... μπάλα για εξαγορά μετοχών της Λίβερπουλ

Σύμφωνα με αγγλικά Μέσα, ο Τζεφ Μπέζος έχει δεχτεί πρόταση για να αγοράσει ένα μέρος των μετοχών της Λίβερπουλ.

ot.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθυντής Σύνταξης: Χρήστος Κολώνας

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ΟΝΕ DIGITAL SERVICES MONOΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ

Μέτοχος: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 801010853, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: [email protected], Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

aem

Μέλος

ened
ΜΗΤ

Aριθμός Πιστοποίησης
Μ.Η.Τ.232433

Ταυτότητα
Cookies