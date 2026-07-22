Τεχνητή Νοημοσύνη: Η Ευρώπη επιταχύνει την κούρσα στην AI

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Οι μεγαλύτερες εταιρείες της Ευρώπης δείχνουν ότι μειώνουν το χάσμα ετοιμότητας για την ΤΝ (AI readiness) σε σχέση με τη Βόρεια Αμερική. Ωστόσο, ένα αυξανόμενο χάσμα μεταξύ μεγάλων και μικρότερων επιχειρήσεων ενδέχεται να ανακόψει την πρόοδο της περιοχής, σύμφωνα με την πρώτη έκδοση του Accenture AI Progress Barometer.

Η ετοιμότητα για την ΤΝ αναφέρεται στους βασικούς πυλώνες που χρειάζονται οι οργανισμοί ώστε να μεγιστοποιήσουν την αξία που αποκομίζουν από την ΤΝ, όπως η ύπαρξη ποιοτικών και εύκολα προσβάσιμων δεδομένων, ενός κατάλληλα καταρτισμένου ανθρώπινου δυναμικού και φυσικά των απαραίτητων διαδικασιών.

Το Accenture AI Progress Barometer παρακολουθεί την εξέλιξη της ετοιμότητας για ΤΝ σε ~3.000 από τις μεγαλύτερες εταιρείες παγκοσμίως, συγκρίνοντας κάθε εταιρεία με τους ομοειδείς οργανισμούς του κλάδου και της γεωγραφικής της περιοχής. Οι εταιρείες βαθμολογούνται σε μια κλίμακα από το 0 έως το 100, όπου το 100 αντιπροσωπεύει το υψηλότερο επίπεδο ετοιμότητας μεταξύ των εταιρειών που αξιολογήθηκαν.

Σύμφωνα με το Barometer, οι ευρωπαϊκές εταιρείες βελτίωσαν τη βαθμολογία κατά 1,6 μονάδες τους τελευταίους έξι μήνες, έναντι βελτίωσης 1,1 στη Βόρεια Αμερική. Αν και αυτά τα πρώτα σημάδια προόδου για την Ευρώπη θα πρέπει να επιβεβαιωθούν και στις επόμενες εκδόσεις του Barometer, οι εταιρείες της Βόρειας Αμερικής εξακολουθούν να διατηρούν υψηλότερο συνολικό επίπεδο ετοιμότητας, με μέση βαθμολογία 48,9/100 έναντι 43,1/100 των ευρωπαϊκών εταιρειών.

Τι δείχνουν τα στοιχεία για την Τεχνητή Νοημοσύνη

Τα στοιχεία αναδεικνύουν επίσης μια διευρυνόμενη απόκλιση στο εσωτερικό της ίδιας της Ευρώπης. Οι μεγαλύτερες ευρωπαϊκές επιχειρήσεις (με ετήσιο κύκλο εργασιών άνω των $10 δισ.) βρίσκονται πλέον μόλις 2,1 μονάδες πίσω από τους αντίστοιχους οργανισμούς της Βόρειας Αμερικής (47,4 έναντι 49,5). Αντίθετα, οι μικρότερες ευρωπαϊκές εταιρείες υπολείπονται των αντίστοιχων βορειοαμερικανικών κατά 7,6 μονάδες (40,5 έναντι 48,1), γεγονός που αποτυπώνει μια έντονη υστέρηση που ενδέχεται να επιβαρύνει τη μελλοντική ανταγωνιστικότητα της Ευρώπης.

Το χάσμα αυτό είναι σημαντικά μεγαλύτερο στην Ευρώπη απ’ ό,τι στη Βόρεια Αμερική, υπογραμμίζοντας τον κίνδυνο οι μικρότερες επιχειρήσεις να μείνουν εκτός του επόμενου κύματος παραγωγικότητας και ανάπτυξης που θα καθοδηγείται από την ΤΝ, εάν δεν επιταχύνουν τις επενδύσεις που απαιτούνται για την αξιοποίηση της ΤΝ σε μεγάλη κλίμακα.

Ο Mauro Macchi, CEO της Accenture για την Ευρώπη, τη Μέση Ανατολή και την Αφρική, δήλωσε: «Η Ευρώπη αποκτά ξεκάθαρα δυναμική στην τεχνητή νοημοσύνη, κυρίως χάρη στις μεγαλύτερες επιχειρήσεις της. Οι οργανισμοί αυτοί κατανοούν ότι για να αποδώσει η ΤΝ μεγαλύτερη αξία και μάλιστα ταχύτερα, απαιτείται συνολική επιχειρησιακή επανεφεύρεση και όχι απλώς η υιοθέτηση έτοιμων λύσεων. Αυτό σημαίνει επανεξέταση των λειτουργικών μοντέλων, ανασχεδιασμό του τρόπου εργασίας, ενίσχυση των υποδομών τεχνολογίας και δεδομένων, και κυρίως, έμπρακτη στήριξη της ηγεσίας, ισχυρή διακυβέρνηση και αποτελεσματική διαχείριση της αλλαγής. Η ταχύτητα υλοποίησης θα καθορίσει τη μελλοντική ανταγωνιστικότητα της Ευρώπης.»

Η πρόοδος

Ο ρυθμός προόδου διαφέρει επίσης σημαντικά μεταξύ χωρών αλλά και κλάδων. Συγκεκριμένα, οι επιχειρήσεις στη Γαλλία (+5 μονάδες, στις 43,1), στο Ηνωμένο Βασίλειο (+4,8 μονάδες, στις 44,5) και στην Ισπανία (+4,6 μονάδες, στις 39,9) κατέγραψαν τις μεγαλύτερες βελτιώσεις σε επίπεδο ετοιμότητας. Οι 10 από τους 18 κλάδους που παρακολουθεί το Barometer παρουσίασαν συνολική βελτίωση στην ετοιμότητα για ΤΝ. Οι ασφαλιστικές εταιρείες (+8 μονάδες, στις 48,6), οι επιχειρήσεις του ταξιδιωτικού και τουριστικού κλάδου (+5,7 μονάδες, στις 46,7) και οι εταιρείες καταναλωτικών αγαθών (+5,2 μονάδες, στις 43,7) σημείωσαν τις ταχύτερες βελτιώσεις σε παγκόσμιο επίπεδο. Ο ασφαλιστικός κλάδος βρέθηκε στην κορυφή της κατάταξης, αντανακλώντας τις σημαντικές επενδύσεις στον μετασχηματισμό διαδικασιών και στον εκσυγχρονισμό των υποδομών δεδομένων.

Ο Gavin Stephenson, επικεφαλής AI & Data της Accenture για την περιοχή EMEA, δήλωσε: «Η πρόοδος αυτή αντανακλά τη μετάβαση από τον πειραματισμό στην υλοποίηση λύσεων ΤΝ σε μεγάλη κλίμακα. Όλο και περισσότερες ευρωπαϊκές επιχειρήσεις αρχίζουν να επανασχεδιάζουν τις επιχειρησιακές τους διαδικασίες με τη βοήθεια της ΤΝ, ενώ παράλληλα βελτιώνουν τα δεδομένα τους και αναβαθμίζουν τις δεξιότητες των ανθρώπων τους. Για παράδειγμα, οι ασφαλιστικές εταιρείες δεν εφαρμόζουν απλώς λύσεις ΤΝ πάνω στις υφιστάμενες διαδικασίες τους, αλλά επανασχεδιάζουν συνολικά τον τρόπο λειτουργίας τους. Οι απλές αποζημιώσεις μπορούν πλέον να αυτοματοποιηθούν πλήρως, από την εκτίμηση της ζημιάς έως την αποζημίωση, ενώ οι πιο σύνθετες περιπτώσεις προωθούνται σε εξειδικευμένους εμπειρογνώμονες. Αυτός ο ανασχεδιασμός είναι εφικτός μόνο όταν υπάρχουν καθαρά, ενοποιημένα και προσβάσιμα δεδομένα, καθώς και κατάλληλα εκπαιδευμένο ανθρώπινο δυναμικό.»