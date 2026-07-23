ΟΠΑ: Σταθερά στην πρώτη θέση στην προτίμηση των νεοεισερχόμενων φοιτητών – φοιτητριών

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Την πρώτη ή μια από τις πρώτες επιλογές των υποψηφίων, αποτελούν τα οκτώ (8) Τμήματα του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΟΠΑ) όπως επιβεβαιώνει για άλλη μία χρονιά, η ανακοίνωση των βάσεων εισαγωγής στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση για τους υποψήφιους φοιτητές/-τριες που έλαβαν μέρος στις πανελλήνιες εξετάσεις. Το ΟΠΑ παραμένει σταθερά πρώτο συνολικά στην προτίμηση των υποψηφίων στα επιστημονικά πεδία που αυτό θεραπεύει και επιλέγεται από τις άριστες και τους άριστους μεταξύ των υποψηφίων που επιθυμούν να συνεχίσουν το ταξίδι της γνώσης σε ένα σύγχρονο και εξωστρεφές εκπαιδευτικό Ίδρυμα.

Πιο αναλυτικά:

Το Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας (ΔΕΤ) αποτελεί το πιο υψηλόβαθμο Τμήμα μεταξύ των αντίστοιχων Τμημάτων και ένα από τα πιο υψηλόβαθμα Τμήματα πανελληνίως, σημειώνοντας μικρή άνοδο στη βάση του.

Τα Τμήματα Οικονομικής Επιστήμης και Διεθνών & Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών (ΔΕΟΣ) καταλαμβάνουν τις 2 πρώτες θέσεις σε σχέση με τα αντίστοιχα Τμήματα οικονομικών σπουδών άλλων ΑΕΙ. Και τα 2 Τμήματα, σημείωσαν φέτος σημαντική άνοδο στις βάσεις τους.

Τα Τμήματα Οργάνωσης & Διοίκησης Επιχειρήσεων (ΟΔΕ) και Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής (ΛΟΧΡΗ) υπερέχουν έναντι των άλλων ομοειδών Τμημάτων και κατατάσσονται στην 1η θέση. Αξιοσημείωτη είναι η άνοδος της βάσης και του ΛΟΧΡΗ, ενώ αμετάβλητη παρέμεινε η βάση του ΟΔΕ.

Το Τμήμα Πληροφορικής κατακτά τη 2η θέση μεταξύ 15 αντίστοιχων Τμημάτων, σημειώνοντας και φέτος άνοδο στη βάση του.

Τα Τμήματα Μάρκετινγκ & Επικοινωνίας και Στατιστικής, που δεν αντιστοιχίζονται με άλλα Τμήματα, παραμένουν εξαιρετικά δημοφιλή στην προτίμηση των φοιτητών/-τριών. Ειδικά το Τμήμα Στατιστικής, σημείωσε φέτος σημαντική άνοδο στη βάση του.

Δήλωση του Πρύτανη του ΟΠΑ

Σε συνέχεια της ανακοίνωσης των Βάσεων εισαγωγής 2026, ο Πρύτανης του ΟΠΑ Καθηγητής Βασίλης Βασδέκης, δήλωσε: «Η ανακοίνωση των βάσεων εισαγωγής επιβεβαιώνει για άλλη μία χρονιά ότι το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών παραμένει σταθερά η πρώτη επιλογή στις προτιμήσεις των νεοεισερχόμενων φοιτητών και φοιτητριών. Και τα οκτώ Τμήματα του Ιδρύματος κατατάσσονται στις κορυφαίες θέσεις πανελλαδικά στα επιστημονικά πεδία που θεραπεύουν, προσελκύοντας τους αρίστους των υποψηφίων. Η εμπιστοσύνη αυτή της νέας γενιάς μας γεμίζει υπερηφάνεια και ευθύνη. Δεσμευόμαστε να συνεχίσουμε να προσφέρουμε σύγχρονη, υψηλού επιπέδου εκπαίδευση και ένα εξωστρεφές ακαδημαϊκό περιβάλλον που προετοιμάζει τους επιστήμονες του αύριο. Καλωσορίζουμε θερμά τις νέες και τους νέους φοιτητές/-τριές μας στην ακαδημαϊκή μας οικογένεια και τους ευχόμαστε καλή και δημιουργική αρχή στο ταξίδι της γνώσης.»

Παρακάτω απεικονίζονται οι βάσεις εισαγωγής στα Τμήματα του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, η σειρά αντιστοίχισης μεταξύ ομοειδών Τμημάτων, τα μόρια του πρώτου-ης εισαχθέντος και το ποσοστό των επιτυχόντων που δήλωσαν τα Τμήματα του ΟΠΑ ως πρώτη προτίμηση :