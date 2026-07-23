 
array(5) {
  ["ai_cats"]=>
  array(2) {
    [0]=>
    string(20) "Business and Finance"
    [1]=>
    string(17) "News and Politics"
  }
  ["ai_subcats"]=>
  array(2) {
    [0]=>
    string(7) "Economy"
    [1]=>
    string(18) "International News"
  }
  ["ai_tone"]=>
  string(8) "negative"
  ["ai_dv_cat1"]=>
  string(15) "Current Events1"
  ["ai_dv_cat2"]=>
  string(28) "Law Gov & Politics: Politics"
}

Ορμούζ: Η σκοτεινή πύλη που προκαλεί ασφυξία στην παγκόσμια οικονομία

Η ρίζα της νέας σύγκρουσης έγκειται πλέον στο ίδιο το Μνημόνιο Κατανόησης του Ιουνίου

Experts 23.07.2026, 07:00
Σχολιάστε
Ορμούζ: Η σκοτεινή πύλη που προκαλεί ασφυξία στην παγκόσμια οικονομία
Άποψη Λυκούργος Λιακάκος

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης

Προσθήκη του ot.gr στην Google

Οι Ηνωμένες Πολιτείες διαθέτουν συντριπτική στρατιωτική ισχύ, αλλά όχι καθαρή στρατηγική έξοδο. Οι συνεχόμενες νύκτες αμερικανικών πληγμάτων δεν «άνοιξαν» το Στενό του Ορμούζ, ενώ ούτε η οικονομική προσφορά προς την Τεχεράνη —εξαιρέσεις από τις πετρελαϊκές κυρώσεις, αποδέσμευση παγωμένων κεφαλαίων και σχέδιο ανοικοδόμησης, όπως τα παρουσίασε η ιρανική πλευρά— εξασφάλισε συναίνεση. Το Ιράν απέκτησε ανάσα, δίχως να εγκαταλείψει το ισχυρότερο διαπραγματευτικό του όπλο: την απειλή ελέγχου της σημαντικότερης ενεργειακής διόδου του πλανήτη.

Η ρίζα της νέας σύγκρουσης έγκειται πλέον στο ίδιο το Μνημόνιο Κατανόησης του Ιουνίου. Το θολό του πλαίσιο διευκόλυνε την υπογραφή, υπονόμευσε όμως την εφαρμογή. Η επίμαχη ρήτρα προβλέπει ότι το Ιράν θα καταβάλει τη μέγιστη δυνατή προσπάθεια για ασφαλή διέλευση εμπορικών πλοίων, χωρίς χρέωση, επί εξήντα ημέρες. Η Ουάσιγκτον την ερμηνεύει ως υποχρέωση απρόσκοπτης ναυσιπλοΐας. Η Τεχεράνη ως έμμεση αναγνώριση δικαιώματος ρυθμίσεως της κυκλοφορίας σε συντονισμό με το Ομάν. Μια ασάφεια μετατράπηκε έτσι σε πολεμική θρυαλλίδα.

H Σύμβαση για το Δίκαιο της Θάλασσας (εφεξής ΣΔΘ), στην οποία αποκρυσταλλώνονται κανόνες εθιμικού δικαίου, δεν αφήνει τέτοιο περιθώριο.

Όλα τα πλοία και αεροσκάφη απολαμβάνουν δικαίωμα συνεχούς και ταχείας διελεύσεως από Στενά Διεθνούς Ναυσιπλοΐας (άρθρο 38). Τα παράκτια κράτη —εν προκειμένω το Ιράν και το Ομάν— έχουν την δυνατότητα να θεσπίζουν κανόνες ασφάλειας, κυκλοφορίας και περιβαλλοντικής προστασίας, όχι όμως ρυθμίσεις που εισάγουν διακρίσεις ή ακυρώνουν τη διέλευση (άρθρο 42). Οφείλουν να γνωστοποιούν κάθε κίνδυνο, να μην παρεμποδίζουν τη ναυσιπλοΐα και δεν δικαιούνται να αναστέλλουν το καθεστώς του Transit Passage (άρθρο 44).

Το άρθρο 26 της ΣΔΘ, μολονότι αφορά την αβλαβή διέλευση επι χωρικών υδάτων, ενισχύει την αρχή ότι δεν επιβάλλονται τέλη μόνο επειδή ξένο πλοίο διασχίζει την εδαφική θάλασσα τρίτης χώρας. Χρέωση δικαιολογείται αποκλειστικά για συγκεκριμένη υπηρεσία. Οι θαλάσσιες λωρίδες και τα συστήματα διαχωρισμού κυκλοφορίας δεν χαράσσονται αυθαίρετα· πρέπει να συνάδουν με τους διεθνείς κανόνες και να παραπέμπονται στον αρμόδιο οργανισμό προς υιοθέτηση (άρθρο 41). Το ισχύον σύστημα του Ορμούζ, το οποίο προτάθηκε από το Ιράν και το Ομάν, υιοθετήθηκε από τον Διεθνή Ναυτιλιακό Οργανισμό (εφεξής IMO) το 1968.

Η αποδοχή διοδίου, γενικού τέλους ή πολιτικής άδειας θα δημιουργούσε καταστροφικό προηγούμενο. Κάθε παράκτιο κράτος με γεωγραφικό πλεονέκτημα θα μπορούσε να μετατρέψει ένα Διεθνές Στενό σε ιδιωτικό δρόμο, να τιμολογεί τη γεωγραφία του και να επιλέγει ποιες σημαίες θα διέρχονται. Η Ελευθερία της Ναυσιπλοΐας θα αντικαθίστατο από παγκόσμιο σύστημα θαλάσσιων εκβιασμών. Για αυτό τον λόγο ο IMO επαναβεβαίωσε ότι η διέλευση από το Ορμούζ επιβάλλεται να παραμένει απρόσκοπτη, δίχως διόδια ή άλλες χρεώσεις.

Η κρίση όμως δεν περιορίζεται πλέον μόνο εκεί. Οι Χούθι απειλούν πλοία που χρησιμοποιούν λιμάνια της Σαουδικής Αραβίας, ενώ δεξαμενόπλοια με σαουδαραβικό αργό προς Κίνα και Ινδία άλλαξαν πορεία στην Ερυθρά Θάλασσα. Το Bab el-Mandeb, που συνδέει την Ερυθρά Θάλασσα με τον Κόλπο του Άντεν και την Αραβική Θάλασσα, εισέρχεται στο ίδιο κάδρο, υπονομεύοντας την εναλλακτική ενεργειακή όδευση του Ριάντ μέσω του παρακαμπτήριου αγωγού (Petroline) που καταλήγει στο Yanbu (Γιανμπού).

Το Brent ξεπέρασε τα 95 δολάρια, μετατρέποντας τον πόλεμο σε φόρο επί της παγκόσμιας οικονομίας. Για τις ΗΠΑ σημαίνει ακριβότερη βενζίνη και πολιτική φθορά πριν από τις ενδιάμεσες εκλογές. Για την Ευρώπη, εισαγόμενο πληθωρισμό, πίεση στη βιομηχανία και δυσκολότερες μειώσεις επιτοκίων. Για την Ελλάδα, με σχεδόν 5.800 ελληνόκτητα πλοία και το 61% του στόλου που ελέγχεται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, αντανακλά σε υψηλότερα ασφάλιστρα πολεμικού κινδύνου, απειλή για τα πληρώματα και αυξημένο ενεργειακό κόστος.

Η Αθήνα συνεπώς οφείλει να συμμετέχει στην διαμόρφωση των κανόνων, απαιτώντας κοινή ευρωπαϊκή πρωτοβουλία σε ΟΗΕ και IMO, μόνιμο μηχανισμό προστασίας πλοίων και πληρωμάτων, συντονισμό ασφαλιστικής καλύψεως και ενίσχυση ενεργειακών αποθεμάτων.

Ο Αμερικανός Πρόεδρος Τραμπ παρότι βομβαρδίζει το Ορμούζ, αποτυγχάνει να το ανοίξει. Ρισκάρει εξάλλου το πολιτικό του κεφάλαιο, την προσωπική του εικόνα και την αξιοπιστία της Αμερικής. Το Ιράν από την άλλη δεν δύναται να κερδίσει από ένα στενό που το ίδιο καθιστά μη ασφαλές. Η λιγότερο κακή λύση αποτελεί μια νέα, στενότερη και νομικά καθαρή συμφωνία. Όλα τα υπόλοιπα παρουσιάζονται ως διαχείριση φθοράς — και στη φθορά τον λογαριασμό τον πληρώνουν όλοι.

Σχετικά άρθρα:
Προσθήκη του ΟΤ.gr στην Google
Ακολουθήστε τον στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Σχόλια
Γράψτε το σχόλιο σας
0 /50
0 /2000
Αποδέχεστε τους Όροι Χρήσης και την Πολιτικη Απορρήτου

Εγγραφείτε στο OT Newsletter για την καθημερινή σας ενημέρωση με ειδήσεις από την οικονομία, τις επιχειρήσεις, τις αγορές και τα διεθνή.

* indicates required
Stream
Oil Prices Surge as Red Sea and Hormuz Risks Mount
English Edition

Oil Prices Surge as Red Sea and Hormuz Risks Mount
OPEC: Πηγές αναφέρουν ότι θα αυξήσει την παραγωγή το Σεπτέμβριο
Commodities

Νέα αύξηση παραγωγής από το Σεπτέμβριο σχεδιάζει ο OPEC
Ομιλος Carrefour: Πάνω απο τις προβλέψεις οι πωλήσεις στο δεύτερο τρίμηνο
World

Πάνω απο τις προβλέψεις οι πωλήσεις στο δεύτερο τρίμηνο για τον Ομιλο Carrefour
Lockheed Martin – RTX αναθεωρούν προς τα πάνω τις προβλέψεις τους για το 2026
World

Lockheed Martin – RTX αναθεωρούν προς τα πάνω τις προβλέψεις τους για το 2026
EKT: Μπετόβεν ή πουλιά; – Τα νέα σχέδια τραπεζογραμματίων ευρώ
World

Μπετόβεν ή πουλιά; Η ΕΚΤ αποκάλυψε τα νέα ευρώ
Περιστέρης: Πώς κρατήσαμε ζωντανό το έργο του Ε65
Κατασκευές

Περιστέρης: Πώς κρατήσαμε ζωντανό το έργο του Ε65

ΑΓΟΡΕΣ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ ΤΑΜΠΛΟ ATHEX
OT Originals
E65: Εγκαίνια για τον αυτοκινητόδρομο της Κεντρικής Ελλάδας
Κατασκευές

Εγκαίνια για τον «Ε65» - Η στρατηγική σημασία του οδικού άξονα

Τα τελευταία 46 χλμ. του «Ε65» παραδίδονται στην κυκλοφορία - Ποιος είναι ο αυτοκινητόδρομος των 182,1 χλμ. - Ο 3ος κάθετος οδικός άξονας της χώρας

Χρήστος Κολώνας
Έρευνα και Ανάπτυξη: Γιατί η Ελλάδα μένει πίσω στην κούρσα της καινοτομίας
Economy

Γιατί η Ελλάδα μένει πίσω στην κούρσα της καινοτομίας

Καμπανάκι από το ΙΟΒΕ: Η Ελλάδα επενδύει πολύ λιγότερο στην έρευνα και την ανάπτυξη σε σύγκριση με την Ευρώπη

Γιάννης Αγουρίδης
Euroxx: «Βλέπει» ελκυστικό σημείο εισόδου στην μετοχή της Cenergy
Business

Euroxx: «Βλέπει» ελκυστικό σημείο εισόδου στην μετοχή της Cenergy

Σύσταση «αγοράς» με τιμή στόχο τα 26,5 ευρώ για την Cenergy - Οι αναλυτές της Euroxx αναθεώρησαν το μοντέλο αποτίμησής τους

Τάσος Μαντικίδης
Google: Πρόστιμο 1 δισ. δολ. βάσει των κανόνων αντιμονοπωλιακής νομοθεσίας της ΕΕ για την τεχνολογία
World

Βαρύς πέλεκυς στην Google - Πρόστιμο 1 δισ. από ΕΕ

Το πρόστιμο είναι η πρώτη ποινή που επιβάλλεται στην Google βάσει του Νόμου περί Ψηφιακών Αγορών της ΕΕ

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Καύσιμα: Στο τραπέζι η επαναφορά της κρατικής επιδότησης στο ντίζελ
Πετρέλαιο

«Πυροσβεστικά» μέτρα ξανά για τις αυξήσεις στα καύσιμα

Στην πεπατημένη των πυροσβεστικών μέτρων για τις αυξήσεις στα καύσιμα η κυβέρνηση - Τέλη Ιουλίου οι αποφάσεις - Συναγερμός στα 100 δολ. το βαρέλι

Χρήστος Κολώνας
Ναυτιλία: Διπλή απειλή σε Ορμούζ και Μπαμπ ελ Μαντέμπ
Ποντοπόρος

Διπλή απειλή για τη ναυτιλία σε Ορμούζ και Μπαμπ ελ Μαντέμπ

Η παράλληλη επιδείνωση της κατάστασης στον Περσικό Κόλπο και στην Ερυθρά Θάλασσα διευρύνει την αβεβαιότητα για τις ναυτιλιακές εταιρείες

Λάμπρος Καραγεώργος
Εργοδοτικές εισφορές: Έρχεται νέα μείωση το 2027
Εργασιακά – Ασφαλιστικά

Έρχεται νέα μείωση το 2027 στις εργοδοτικές εισφορές

Θα κυμαίνεται από μισή έως μια ποσοστιαία μονάδα η μείωση στις εργοδοτικές εισφορές και πιθανότατα θα προέλθει από εισφορές υπέρ ΕΟΠΥΥ και ΔΥΠΑ

Κώστας Παπαδής
Konva: Κέρδη «αλίευσε» η Trata παρά την οριακή μείωση πωλήσεων το 2025
Business

Τι… ψάρια έπιασε η «Trata» το 2025 - Τα σχέδια ανάπτυξης

H Konva βελτίωσε το μικτό της κέρδος επί των πωλήσεων και πέτυχε άνοδο καθαρών κερδών - Το στοίχημα των ready meals

Κωνσταντίνος Δημητρίου
Περισσότερα από Experts
Ορμούζ: Η σκοτεινή πύλη που προκαλεί ασφυξία στην παγκόσμια οικονομία
Experts

H σκοτεινή πύλη του Ορμούζ

Η ρίζα της νέας σύγκρουσης έγκειται πλέον στο ίδιο το Μνημόνιο Κατανόησης του Ιουνίου

Λυκούργος Λιακάκος
Η Ελλάδα αλλάζει παραγωγικό μοντέλο: τι δείχνουν τα στοιχεία
Experts

Παραγωγικό μοντέλο

Μετά το 2019, η χώρα βρίσκεται σε μια μετάβαση προς ένα πιο εξωστρεφές, επενδυτικό και παραγωγικό πρότυπο

Μιχάλης Αργυρού
Άδειες: Τι ισχύει με τα διευθυντικά στελέχη
Experts

Πώς παίρνουν άδεια τα διευθυντικά στελέχη - Τι ισχύει

Με το άρθρο 36 του Ν. 5316/2026 αποσαφηνίζεται το καθεστώς για τις ετήσιες κανονικές άδειες με αποδοχές για τα διευθυντικά στελέχη

Παλαιολόγος Ι. Λιάζος
Η Ελλάδα μπορεί να γίνει παραγωγός τεχνολογίας
Experts

Η Ελλάδα παραγωγός τεχνολογίας

Οι τομείς που θα μπορούσε η Ελλάδα να γίνει πρωταγωνιστής στην παραγωγή τεχνολογίας

Μιχάλης Σάλλας
Τροποποιητικές δηλώσεις ΑΑΔΕ για αδήλωτα εισοδήματα από βραχυχρόνια μίσθωση
Experts

Airbnb: Τι γράφει το email της ΑΑΔΕ σε ιδιοκτήτες ακινήτων

Διορία έως 31 Ιουλίου για διορθώσεις στις δηλώσεις βραχυχρόνιας μίσθωσης μετά από διασταυρώσεις

Απόστολος Αλωνιάτης
Ειδική παράταση της παραγραφής μετά την έκδοση απόφασης της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών [Μέρος 3ο]
Experts

Ειδική παράταση της παραγραφής μετά την έκδοση απόφασης της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών [Μέρος 3ο]

Η ερμηνεία της φράσης «μόνο για το ζήτημα, το οποίο αφορά»

Γιώργος Α. Κορομηλάς
Ορμούζ: Τα μαθήματα της πανδημίας και η πρώτη μεγάλη δοκιμασία του Γουόρς
Experts

Η δοκιμασία του Γουόρς

Καθώς το Ιράν και οι ΗΠΑ οδηγούνται σε νέα σύγκρουση, η παγκόσμια οικονομία βρίσκεται αντιμέτωπη με τον κίνδυνο μιας σοβαρής ενεργειακής κρίσης

Γιώργος Λαγαρίας
Latest News
Oil Prices Surge as Red Sea and Hormuz Risks Mount
English Edition

Oil Prices Surge as Red Sea and Hormuz Risks Mount

Oil prices surge to six-week highs as Houthi threats in the Red Sea and rising tensions in the Strait of Hormuz fuel fears of global supply disruptions.

OPEC: Πηγές αναφέρουν ότι θα αυξήσει την παραγωγή το Σεπτέμβριο
Commodities

Νέα αύξηση παραγωγής από το Σεπτέμβριο σχεδιάζει ο OPEC

Συνάντηση των επτά μελών του OPEC+ στις 2 Αυγούστου την ώρα που η συνέχιση του πολέμου στο Ιράν οδηγεί την τιμή του πετρελαίου ξανά στα 100 δολάρια

Ομιλος Carrefour: Πάνω απο τις προβλέψεις οι πωλήσεις στο δεύτερο τρίμηνο
World

Πάνω απο τις προβλέψεις οι πωλήσεις στο δεύτερο τρίμηνο για τον Ομιλο Carrefour

Ο πολυεθνικός Ομιλος Carrefour σημείωσε θετικές επιδόσεις στις βασικές αγορές Γαλλία, Ισπανία και Βραζιλία

Lockheed Martin – RTX αναθεωρούν προς τα πάνω τις προβλέψεις τους για το 2026
World

Lockheed Martin – RTX αναθεωρούν προς τα πάνω τις προβλέψεις τους για το 2026

Σύμφωνα με το Πεντάγωνο, οι ΗΠΑ έχουν χρησιμοποιήσει περισσότερους από 50.000 πυραύλους και βλήματα των Lockheed Martin - RTX

EKT: Μπετόβεν ή πουλιά; – Τα νέα σχέδια τραπεζογραμματίων ευρώ
World

Μπετόβεν ή πουλιά; Η ΕΚΤ αποκάλυψε τα νέα ευρώ

Τα 10 σχέδια που επιλέχθηκαν από την ΕΚΤ έχουν θέμα την «ευρωπαϊκή κουλτούρα» και τους «ποταμούς και τα πουλιά»

Περιστέρης: Πώς κρατήσαμε ζωντανό το έργο του Ε65
Κατασκευές

Περιστέρης: Πώς κρατήσαμε ζωντανό το έργο του Ε65

Ο Γιώργος Περιστέρης πρόεδρος και CEO του Ομίλου ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ τόνισε στα εγκαίνια του Ε65 την περιπέτεια του έργου – Σε κυκλοφορία αύριο 24 Ιουλίου ο αυτοκινητόδρομος

Χρήστος Κολώνας
Κινα: Στοχεύει σε αύξηση της παραγωγής απο ΑΠΕ κατά 53%
World

Aύξηση της παραγωγής ΑΠΕ κατά 53% σχεδιάζει η Κίνα

Μέχρι το 2030, η Κίνα επιδιώκει επίσης να προσθέσει πάνω από 300 γιγαβάτ (GW) ανανεώσιμης ισχύος αιχμής

Ρωσία: Εισάγει καύσιμα από Ινδία καθώς οι ουκρανικές επιθέσεις προκάλεσαν ζημιές σε διυλιστήρια
World

Η Ρωσία δεν έχει βενζίνη και εισάγει από Ινδία

Η αποστολή υπογραμμίζει την κρίση που αντιμετωπίζει η Ρωσία μετά τις επιθέσεις με μη επανδρωμένα αεροσκάφη που μείωσαν τις προμήθειες και οδήγησαν σε εκτεταμένες ελλείψεις

Τεχνητή νοημοσύνη: Βουτιά 13% για Tesla και 7% για Αlphabet – Aνησυχία επενδυτών για τις δαπάνες
Markets

Βουτιά στις μετοχές Tesla-Αphabet - Aνησυχία επενδυτών για τις δαπάνες

Προβληματισμός για το αν οι επενδύσεις στην τεχνητή νοημοσύνη μετατρέπονται ήδη σε σαφές ανταγωνιστικό πλεονέκτημα για τις εταιρείες τεχνολογίας

Εγκαίνια για τον Αυτοκινητόδρομο Ε65 – Δείτε Live
Κατασκευές

Εγκαίνια για τον Αυτοκινητόδρομο Ε65 – Δείτε Live

Ο κλειστός αυτοκινητόδρομος Ε65 μήκους 182,1 χλμ. κατασκευάστηκε από την ΤΕΡΝΑ, του Ομίλου ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, και τον διαχειρίζεται η Κεντρική Οδός

Wildberries: Η ρωσική… Amazon βρίσκεται πλέον στο στόχαστρο της Ουκρανίας
World

Η ρωσική... Amazon βρίσκεται πλέον στο στόχαστρο της Ουκρανίας

Η Ουκρανία έχει εντείνει τις επιθέσεις της εναντίον του ρωσικού γίγαντα λιανικής πώλησης Wildberries, σηματοδοτώντας μια νέα φάση στον πόλεμο

Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης: Θετική η εισήγηση της Κομισιόν για την πρόταση αναθεώρησης
Macro

«Πράσινο φώς» της ΕΕ για την αναθεώρηση του Σχεδίου Ανάκαμψης

Στο πλαίσιο της αναθεώρησης ενισχύονται δράσεις όπως η η συμμετοχή στην ΑΜΚ του ΑΔΜΗΕ για την υλοποίηση του Δεκαετούς Αναπτυξιακού Προγράμματος 2025-2034

Χρηματιστήριο Αθηνών: Βαριές απώλειες σε τράπεζες και blue chips
Xρηματιστήριο Αθηνών

Το πετρέλαιο «βύθισε» το Χρηματιστήριο Αθηνών

Ο Γενικός Δείκτης στο Χρηματιστήριο Αθηνών υποχώρησε κατά 2,02% στις 2.456,16 μονάδες, με τον τζίρο να εκτοξεύεται και τις ενεργειακές εντάσεις να πιέζουν τις διεθνείς αγορές

Ινδία: Άλμα στις εξαγωγές καυσίμων τον Ιούλιο, λόγω της κλιμάκωσης στο Ιράν
Πετρέλαιο

Ινδία: Άλμα στις εξαγωγές καυσίμων τον Ιούλιο, λόγω της κλιμάκωσης στο Ιράν

Εκτιμάται ότι η Ινδία θα εξάγει έως και 1,55 εκατομμύρια βαρέλια την ημέρα (bpd) ελαφρών και μεσαίων αποσταγμάτων τον Ιούλιο

Υπουργείο Ανάπτυξης: Φοροαπαλλαγές 134 εκατ. ευρώ για 90 επενδυτικά σχέδια
Economy

Φοροαπαλλαγές ρεκόρ για 90 επενδυτικά σχέδια

Οι φορολογικές απαλλαγές που εκδόθηκαν απο το υπουργείο Ανάπτυξης είναι πενταπλάσιες σε σχέση με το 2025

ΟΠΑ: Σταθερά στην πρώτη θέση στην προτίμηση των νεοεισερχόμενων φοιτητών – φοιτητριών
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Σταθερά στην πρώτη θέση στην προτίμηση των φοιτητών το ΟΠΑ

Το Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας (ΔΕΤ) του ΟΠΑ αποτελεί το πιο υψηλόβαθμο Τμήμα μεταξύ των αντίστοιχων Τμημάτων και ένα από τα πιο υψηλόβαθμα Τμήματα πανελληνίως,

ot.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθυντής Σύνταξης: Χρήστος Κολώνας

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ΟΝΕ DIGITAL SERVICES MONOΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ

Μέτοχος: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 801010853, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: [email protected], Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

aem

Μέλος

ened
ΜΗΤ

Aριθμός Πιστοποίησης
Μ.Η.Τ.232433

Ταυτότητα
Cookies