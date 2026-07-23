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Αεροπορικά εισιτήρια: Στις 3 χώρες της ΕΕ με τις πιο μεγάλες αυξήσεις η Ελλάδα

Οι ετήσιοι ρυθμοί μεταβολής των τιμών σε υπηρεσίες αερομεταφορών και αεροπορικά εισιτήρια παρουσίασαν μεγάλες διακυμάνσεις στις χώρες της ΕΕ

Μεταφορές 23.07.2026, 17:09
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Αεροπορικά εισιτήρια: Στις 3 χώρες της ΕΕ με τις πιο μεγάλες αυξήσεις η Ελλάδα
Επιμέλεια Δημήτρης Σταμούλης

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Στους… πρωταθλητές των μεγαλύτερων αυξήσεων στις τιμές των αεροπορικών εισιτηρίων ανάμεσα στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης συγκαταλέγεται η Ελλάδα καθώς τον Ιούνιο του 2026, κατέγραψε τον τρίτο μεγαλύτερο ετήσιο ρυθιμό μεταβολής (+15,1 %) πίσω από το Βέλγιο (+28,7%) και την Αυστρία (22,3%). Ανάλογη πορεία είχαν οι τιμές των αεροπορικών εισιτηρίων και στους προηγούμενους μήνες στη χώρα μας, καθώς τον Μάιο αυξήθηκαν κατά 18,6% (πίσω μόνο από το Βέλγιο +33,8%), τον Απρίλιο κατά 17,3% (πίσω από το Βέλγιο +41,5%) και τον Μάρτιο κατά 21,8% (Βέλγιο +43,2%).

Oι τιμές των αεροπορικών μεταφορών επηρεάστηκαν κυρίως από τις διακυμάνσεις στις διεθνείς αεροπορικές μεταφορές.

Η μέση τιμή των υπηρεσιών αεροπορικών μεταφορών, συμπεριλαμβανομένων των αεροπορικών εισιτηρίων, στην ΕΕ παρουσίασε σημαντικές διακυμάνσεις από τον Ιανουάριο του 2025. Αυτή η μεταβλητότητα αντανακλά τη ζήτηση για ταξίδια, την εποχικότητα και τα πρόσφατα γεωπολιτικά γεγονότα, όπως υπογραμμίζει η Eurostat που παρουσίασε και τα σχετικά στατιστικά στοιχεία.

Μεταξύ Ιανουαρίου 2025 και Ιουνίου 2026, η μεγαλύτερη αύξηση στις τιμές των υπηρεσιών αεροπορικών μεταφορών καταγράφηκε τον Απρίλιο του 2025, +13,7%, σε σύγκριση με τον Απρίλιο του 2024. Αυτή η αύξηση του ετήσιου ρυθμού μεταβολής ακολουθήθηκε από διακυμάνσεις με μέτριες αυξήσεις τους καλοκαιρινούς μήνες. Το 2026 ξεκίνησε με ετήσια μείωση, η οποία ακολουθήθηκε από αυξήσεις τον Φεβρουάριο και τον Μάρτιο και από απότομη πτώση (-4,7 %) τον Απρίλιο. Τον Μάιο, οι τιμές των υπηρεσιών αεροπορικών μεταφορών αυξήθηκαν κατά 8,1 % σε σύγκριση με τον Μάιο του 2025, ενώ τον Ιούνιο παρατηρήθηκε η ίδια τάση και καταγράφηκε αύξηση 3,1 %.

Συνολικά, οι τιμές των αεροπορικών μεταφορών επηρεάστηκαν κυρίως από τις διακυμάνσεις στις διεθνείς αεροπορικές μεταφορές. Οι ετήσιες μεταβολές των τιμών για τα διεθνή ταξίδια παρουσίασαν απότομη πτώση σε σύγκριση με τις πτήσεις εσωτερικού κατά τους μήνες χαμηλής κίνησης, αλλά κατέγραψαν επίσης ισχυρές αυξήσεις, μεταξύ των οποίων 14,1% τον Απρίλιο του 2025 και 8,7% τον Μάιο του 2026.

Τον Ιούνιο του 2026, οι τιμές των διεθνών αεροπορικών ταξιδιών αυξήθηκαν κατά 4,5% και των αεροπορικών ταξιδιών εσωτερικού κατά 2,0%.

Μεγάλες διακυμάνσεις μεταξύ των χωρών της ΕΕ

Μεταξύ Απριλίου και Ιουνίου 2026, οι ετήσιοι ρυθμοί μεταβολής των τιμών των υπηρεσιών αεροπορικών μεταφορών παρουσίασαν μεγάλες διακυμάνσεις μεταξύ των χωρών της ΕΕ.

Στο Βέλγιο, οι τιμές αυξήθηκαν και στους τρεις μήνες, αν και με επιβραδυνόμενο ρυθμό: κατά 41,5 % τον Απρίλιο του 2026, 33,8 % τον Μάιο και 28,7 % τον Ιούνιο, σε σύγκριση με τους αντίστοιχους μήνες του 2025. Αντίθετα, στη Σλοβακία, οι τιμές των υπηρεσιών αεροπορικών μεταφορών μειώθηκαν, ιδίως τον Απρίλιο του 2026 (-53,0%), τον Μάιο (-48,2%) και τον Ιούνιο (-45,1%).

Στις περισσότερες χώρες της ΕΕ, ωστόσο, οι τιμές των υπηρεσιών αεροπορικών μεταφορών μειώθηκαν τον Απρίλιο του 2026, ενώ τον Μάιο του 2026 σημειώθηκαν αυξήσεις. Τον Ιούνιο του 2026, η Αυστρία (+22,3 %) και η Ελλάδα (+15,1 %) κατέγραψαν επίσης ετήσιους ρυθμούς μεταβολής άνω του 15 %. Αντίθετα, η Ουγγαρία (-13,6 %) και η Πολωνία (-13,1 %) συγκαταλέχθηκαν μεταξύ των χωρών με τις μεγαλύτερες μειώσεις.

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