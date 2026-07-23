Ενοίκια: Σχέδιο για παράταση της τριετούς φοροαπαλλαγής – Ποιοι ωφελούνται

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Η συνεχιζόμενη εκτόξευση των ενοικίων και η ολοένα δυσκολότερη πρόσβαση των πολιτών σε προσιτή κατοικία οδηγούν την κυβέρνηση στην εξέταση αλλαγών στο καθεστώς των φορολογικών κινήτρων για τους ιδιοκτήτες ακινήτων. Στο τραπέζι βρίσκεται τόσο η παράταση του μέτρου των αφορολόγητων ενοικίων για τρία χρόνια, το οποίο λήγει στο τέλος του 2026, όσο και η διεύρυνση των δικαιούχων, με στόχο να αυξηθεί η προσφορά κατοικιών στη μακροχρόνια μίσθωση.

Ενοίκια: Παράταση και διεύρυνση του μέτρου

Σύμφωνα με τις προτάσεις που εξετάζονται, η ισχύς της φορολογικής απαλλαγής ενδέχεται να επεκταθεί τουλάχιστον έως το τέλος του 2027. Παράλληλα, σχεδιάζεται να μειωθεί από τρία σε δύο χρόνια ο απαιτούμενος χρόνος κατά τον οποίο ένα ακίνητο πρέπει να παραμένει κλειστό, ώστε να μπορεί να ενταχθεί στο ευνοϊκό φορολογικό καθεστώς. Με αυτόν τον τρόπο εκτιμάται ότι περισσότεροι ιδιοκτήτες θα έχουν κίνητρο να διαθέσουν τα ακίνητά τους στη μακροχρόνια αγορά ενοικίων.

Με το ισχύον πλαίσιο, όσοι εκμισθώνουν ως κύρια κατοικία ακίνητα που ήταν κλειστά, αλλά και όσοι μετατρέπουν κατοικίες από τη βραχυχρόνια στη μακροχρόνια μίσθωση, απαλλάσσονται πλήρως από τον φόρο εισοδήματος που αναλογεί στα μισθώματα για χρονικό διάστημα τριών ετών.

Τα οφέλη για τους ιδιοκτήτες

Ενδεικτικά, ιδιοκτήτης που εκμισθώνει ακίνητο έναντι 850 ευρώ τον μήνα αποκτά ετήσιο εισόδημα 10.200 ευρώ από ενοίκια. Με δεδομένο ότι για τα πρώτα 12.000 ευρώ ισχύει φορολογικός συντελεστής 15%, ο ετήσιος φόρος θα ανερχόταν σε 1.530 ευρώ. Η τριετής απαλλαγή μεταφράζεται σε συνολικό όφελος 4.590 ευρώ.

Αντίστοιχα, ιδιοκτήτης που μεταφέρει ακίνητο από τη βραχυχρόνια στη μακροχρόνια μίσθωση και εισπράττει 1.000 ευρώ τον μήνα αποκτά ετήσιο εισόδημα 12.000 ευρώ. Χωρίς την απαλλαγή θα κατέβαλλε φόρο 1.800 ευρώ ετησίως, ενώ με το ισχύον καθεστώς εξοικονομεί συνολικά 5.400 ευρώ μέσα στην τριετία.

Οι όροι για την απαλλαγή

Η ένταξη στο ευνοϊκό καθεστώς προϋποθέτει την πλήρωση συγκεκριμένων κριτηρίων. Η κατοικία πρέπει να παρέμενε κενή ή να χρησιμοποιούνταν αποκλειστικά για βραχυχρόνια μίσθωση επί τουλάχιστον τρία χρόνια πριν από τη νέα σύμβαση.

Παράλληλα, η επιφάνειά της δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 120 τετραγωνικά μέτρα, όριο που αυξάνεται κατά 20 τετραγωνικά για κάθε επιπλέον παιδί όταν ο μισθωτής έχει περισσότερα από δύο τέκνα. Επιπλέον, η διάρκεια της μίσθωσης πρέπει να είναι τουλάχιστον τριετής.

Σε περίπτωση που ο ενοικιαστής αποχωρήσει νωρίτερα, ο ιδιοκτήτης δεν χάνει αυτομάτως τη φοροαπαλλαγή, αρκεί μέσα σε τρεις μήνες να συνάψει νέα σύμβαση κύριας κατοικίας, επίσης τριετούς διάρκειας. Αν όμως και η δεύτερη μίσθωση διακοπεί πριν συμπληρωθεί η τριετία, τότε η φορολογική απαλλαγή ανακαλείται.