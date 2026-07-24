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Χρηματιστήριο Αθηνών: Ανοδική κίνηση με οδηγό τις τράπεζες

Ανοδος με ποσοστό 1,49% για το Γενικό Δείκτη Τιμών στο Χρηματιστήριο Αθηνών που έκλεισε στις 2.492,71 μονάδες,

Xρηματιστήριο Αθηνών 24.07.2026, 18:07
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Χρηματιστήριο Αθηνών: Ανοδική κίνηση με οδηγό τις τράπεζες
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Ανοδική αντίδραση σήμερα στο Χρηματιστήριο Αθηνών καθώς οι τιμές των μετοχών κατέγραψαν κέρδη στην τελευταία συνεδρίαση της εβδομάδος, με την αγορά να καλύπτει σημαντικό μέρος της χθεσινής ισχυρής υποχώρησης. Μοχλός της ανοδου της αγοράς ήταν οι τραπεζικές μετοχές που βρέθηκαν στο επίκεντρο του επενδυτικού ενδιαφέροντος.

O Γενικός Δείκτης Τιμών έκλεισε στις 2.492,71 μονάδες, σημειώνοντας άνοδο 1,49%. Ενδοσυνεδριακά κατέγραψε υψηλότερη τιμή στις 2.499,00 μονάδες (+1,74%).

Σε εβδομαδιαία βάση, ο βασικός χρηματιστηριακός δείκτης κατέγραψε άνοδο 1,85%, από τις αρχές Ιουνίου ενισχύεται κατά 1,34 %, ενώ από τις αρχές του έτους σημειώνει κέρδη σε ποσοστό 17,54%.

Η αξία των συναλλαγών ανήλθε στα 263,07 εκατ. ευρώ, ενώ διακινήθηκαν 37.377.187 μετοχές.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημείωσε άνοδο σε ποσοστό 1,50%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης ενισχύθηκε σε ποσοστό 1,04%.

Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης, τη μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψαν οι μετοχές της Εθνικής (+3,26%), της CrediaBank (+3,08%), της Eurobank (+2,61%), του ΟΤΕ (+2,61%), της Elvalhalcor (+2,49%), της ΕΥΔΑΠ (+2,38%) και της Κύπρου (+2,16%).

Αντιθέτως, τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν οι μετοχές της Viohlaco (-1,26%), του ΟΛΠ (-1,14%) και των ΕΛΠΕ (-0,72%).

Τον μεγαλύτερο όγκο συναλλαγών παρουσίασαν η Alpha Bank και η Πειραιώς διακινώντας 11.156.410 και 3.728.756 μετοχές, αντιστοίχως ενω τη μεγαλύτερη αξία συναλλαγών σημείωσαν η Εθνική με 47,81 εκατ. ευρώ και η Alpha Bank με 43,93 εκατ. ευρώ.

Οπως αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, ανοδικά κινήθηκαν 67 μετοχές, 34 πτωτικά και 22 παρέμειναν σταθερές. Τη μεγαλύτερη άνοδο σημείωσαν οι μετοχές: Παΐρης (+9,78%) και Safe Bulkers (+5,18%).

Τη μεγαλύτερη πτώση κατέγραψαν οι μετοχές: Σπύρου (-20,77%) και Πλαστικά Κρήτης (-3,33%),

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