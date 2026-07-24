ΣΒΕ: Open Office Day και θέσεις για τον κοινωνικό διάλογο

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Open Office Day διοργανώνει ο Σύνδεσμος Βιομηχανιών Ελλάδος την παραμονή της επίσημης έναρξης της 90ής Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, την Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου 2026, από τις 11:00 έως τις 13:00 και από τις 16:00 έως τις 18:00, στα γραφεία του ΣΒΕ (26ης Οκτωβρίου 21, Παλαιά Σφαγεία), στη Θεσσαλονίκη.

Οι επισκέπτες θα έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν από κοντά τους ανθρώπους και τις εγκαταστάσεις του ΣΒΕ

Με αφορμή τη ΔΕΘ, ο ΣΒΕ «ανοίγει τις πόρτες του στην επιχειρηματική και παραγωγική κοινότητα, στους εκπροσώπους των θεσμών, στους συνεργάτες και στους φίλους του, δημιουργώντας ένα ανοιχτό και φιλόξενο σημείο συνάντησης, επικοινωνίας και ανταλλαγής απόψεων».

Κατά τη διάρκεια της ημέρας, οι επισκέπτες θα έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν από κοντά τους ανθρώπους και τις εγκαταστάσεις του ΣΒΕ, να ενημερωθούν για τον ρόλο του ως εθνικού κοινωνικού εταίρου και ως θεσμικής φωνής της βιομηχανίας και της περιφερειακής οικονομίας, καθώς και για τη σημασία του κοινωνικού διαλόγου στα ζητήματα που αφορούν την παραγωγή, την απασχόληση, την ανταγωνιστικότητα και την ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας.

ΣΒΕ: Ζωντανό σημείο συνάντησης

Το Open Office Day σηματοδοτεί την έναρξη της φετινής παρουσίας του ΣΒΕ στη ΔΕΘ και φιλοδοξεί να αποτελέσει ένα ζωντανό σημείο συνάντησης για όλους όσοι συμβάλλουν στην ανάπτυξη, στην επιχειρηματικότητα και στην παραγωγική προοπτική της χώρας.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επιβεβαιώσουν τη συμμετοχή τους, στο email: [email protected] / τηλ.: 2310 539817, εσωτ. 112, προκειμένου να διευκολυνθεί η καλύτερη δυνατή υποδοχή τους από τους ανθρώπους του ΣΒΕ.