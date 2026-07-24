Τεχνητή νοημοσύνη: Τα κινεζικά μοντέλα ΑΙ θα μειώσουν δραστικά το κόστος υιοθέτησής τους

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Ένας από τους μεγαλύτερους επενδυτές στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης (AI) παγκοσμίως δήλωσε ότι η εμφάνιση των πιο πρόσφατων κινεζικών μοντέλων έχει εντείνει σημαντικά τον ανταγωνισμό με τους αμερικανούς αντιπάλους τους και θα μειώσει το κόστος υιοθέτησης της τεχνολογίας σε παγκόσμιο επίπεδο.

Το χάσμα μεταξύ των ΗΠΑ και της Κίνας στην ανάπτυξη τεχνητής νοημοσύνης αιχμής μειώνεται

Η GIC, το κρατικό επενδυτικό ταμείο της Σιγκαπούρης, έχει θέσει την τεχνητή νοημοσύνη στο επίκεντρο της επενδυτικής της στρατηγικής, επενδύοντας δισεκατομμύρια δολάρια στην αναδυόμενη αυτή τεχνολογία τα τελευταία χρόνια.

Τον Φεβρουάριο ηγήθηκε ενός γύρου χρηματοδότησης ύψους 30 δισ. δολαρίων για την Anthropic, τοποθετώντας τον εαυτό της σε θέση να αποκομίσει τεράστια κέρδη, εφόσον η εταιρεία πίσω από το «Claude» υλοποιήσει τα σχέδιά της για εισαγωγή στο χρηματιστήριο φέτος.

Ωστόσο, η πρόσφατη παρουσίαση μεγάλων γλωσσικών μοντέλων από κινεζικά εργαστήρια, όπως τα Moonshot και DeepSeek, έδειξε ότι το χάσμα μεταξύ των ΗΠΑ και της Κίνας στην ανάπτυξη τεχνητής νοημοσύνης αιχμής μειώνεται, και πυροδότησε εικασίες ότι οι αμερικανικές εταιρείες τεχνολογίας ενδέχεται να είναι υπερτιμημένες.

«Είναι κάτι που εξετάζουμε διεξοδικά», δήλωσε ο Μπράιαν Γιό, διευθυντής επενδύσεων της GIC, στη FT. «Παρατηρούμε την εμφάνιση όλο και περισσότερων τέτοιων μοντέλων ανοιχτού βάρους, μερικά από τα οποία προέρχονται από την Κίνα, και πιστεύουμε ότι αυτό αποτελεί στην πραγματικότητα θετικό στοιχείο για το παγκόσμιο οικοσύστημα της τεχνητής νοημοσύνης, καθώς θα οδηγήσει σε μείωση του κόστους.

«Η μείωση του κόστους [οδηγεί σε] ταχύτερη και ευρύτερη… υιοθέτηση της τεχνητής νοημοσύνης σε πολλές εταιρείες και κλάδους. Ως αποτέλεσμα, οι περιπτώσεις χρήσης θα αυξηθούν… εκθετικά.»

OpenAI, Anthropic και φθηνότερα κινεζικά μοντέλα ΑΙ

Οι εταιρείες OpenAI και Anthropic έχουν αποτιμηθεί φέτος από τους επενδυτές σε σχεδόν 1 τρισ. δολάρια, με βάση την πεποίθηση ότι μπορούν να συνεχίσουν να αναπτύσσουν μοντέλα παγκόσμιας κλάσης. Η διαθεσιμότητα φθηνότερων κινεζικών μοντέλων θα έθετε υπό αμφισβήτηση αυτές τις υψηλές αποτιμήσεις.

Ο Yeo δεν θέλησε να απαντήσει στο ερώτημα αν τα πιο πρόσφατα κινεζικά μοντέλα ανοιχτού τύπου — τα οποία είναι ελεύθερα διαθέσιμα για λήψη — θα αποτελούσαν απειλή για αμερικανικά εργαστήρια όπως η Anthropic και η OpenAI, των οποίων τα δαπανηρά πρωτοποριακά μοντέλα παραμένουν κλειστά.

Ο Λευκός Οίκος ισχυρίστηκε ότι οι πρόσφατες βελτιώσεις στην απόδοση των κινεζικών μοντέλων επιτεύχθηκαν μόνο χάρη στην αξιοποίηση αμερικανικών μοντέλων.

Την Τετάρτη, ο επιστημονικός σύμβουλος του αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, Μάικλ Κράτσιος, δήλωσε ότι το τελευταίο μοντέλο της Moonshot «αποστάχθηκε» από το κορυφαίο σύστημα της Anthropic. «Η μεγάλης κλίμακας, κρυφή βιομηχανική απόσταξη με στόχο την κλοπή αποκλειστικής αμερικανικής τεχνολογίας και την υπονόμευση της αμερικανικής έρευνας είναι απαράδεκτη», πρόσθεσε.

Η GIC δημοσίευσε την Παρασκευή την τελευταία ετήσια έκθεσή της για τη δωδεκάμηνη περίοδο έως τα τέλη Μαρτίου.

Ο επενδυτικός οργανισμός της Σιγκαπούρης θεωρείται ένας από τους μεγαλύτερους κρατικούς επενδυτές παγκοσμίως, αλλά δεν αποκαλύπτει το μέγεθος του χαρτοφυλακίου του. Ανέφερε ότι η ετήσια απόδοση, προσαρμοσμένη στον πληθωρισμό, κατά τις τελευταίες δύο δεκαετίες ανήλθε πέρυσι στο 3,4% — το χαμηλότερο ποσοστό από το 2020. Η GIC δεν αποκαλύπτει τις αποδόσεις για μεμονωμένα έτη.

Ο επενδυτής — ο οποίος έχει αποτελέσει αντικείμενο εντατικής εξέτασης στη Σιγκαπούρη λόγω των επενδυτικών αποδόσεών του — άλλαξε τη μεθοδολογία αναφοράς του φέτος. Τα προηγούμενα έτη δημοσίευε την επενδυτική απόδοση ενός χαρτοφυλακίου αναφοράς, βασισμένου στη διάθεση ανάληψης κινδύνου της κυβέρνησης της Σιγκαπούρης, για το οποίο όμως η GIC είχε δηλώσει ότι οι αποδόσεις της δεν πρέπει να αξιολογούνται σε σύγκριση με αυτό.

Από το επόμενο έτος, η GIC θα δημοσιεύει την απόδοση ενός νέου στρατηγικού χαρτοφυλακίου, βασισμένου στη διάθεση ανάληψης κινδύνου της κυβέρνησης και στις μακροπρόθεσμες προσδοκίες απόδοσης, το οποίο θα λειτουργεί ως δείκτης αναφοράς απόδοσης.

Η GIC — ή Government of Singapore Investment Corporation — ιδρύθηκε το 1981 και επενδύει τα αποθέματα της χώρας σε διεθνές επίπεδο, ενώ έχει ως αποστολή την επίτευξη αποδόσεων που ξεπερνούν τον πληθωρισμό.

Από το 2024, η έκθεση της GIC στην Αμερική έχει αυξηθεί από το 44% του χαρτοφυλακίου στο 53%, ενώ η έκθεσή της στην Ασία-Ειρηνικό έχει μειωθεί από το 28% στο 22%.

Ο Yeo ανέφερε ότι η GIC διαπίστωσε ισχυρή ανάπτυξη στις κινεζικές εταιρείες τεχνητής νοημοσύνης, αλλά διατηρεί επιφυλακτική στάση όσον αφορά τις επενδύσεις σε νεοφυείς επιχειρήσεις:

«Πρέπει να εξετάζουμε [τις νεοφυείς επιχειρήσεις] πολύ πιο προσεκτικά όσον αφορά την ικανότητά τους να επενδύουν στην έρευνα και ανάπτυξη για την εξέλιξη των μοντέλων τους.»

Η GIC ανέφερε επίσης ότι σκοπεύει να επενδύσει 30 δισ. δολάρια σε hedge funds τα επόμενα τρία χρόνια, έχοντας τριπλασιάσει τις επενδύσεις της στα εν λόγω κεφάλαια την τελευταία δεκαετία, αν και δεν αποκάλυψε το τρέχον ύψος της έκθεσής της.