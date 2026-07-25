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Καύσιμα: Μία ανάσα από τα 2 ευρώ και με επιδότηση

Η έκπτωση των διυλιστηρίων τρέναρε… τη μέση τιμή των 2 ευρώ στα καύσιμα – Επιστρέφουν «πυροσβεστικά» μέτρα

Πετρέλαιο 25.07.2026, 07:00
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Καύσιμα: Μία ανάσα από τα 2 ευρώ και με επιδότηση
Ρεπορτάζ Χρήστος Κολώνας

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Φρενήρης είναι η πορεία των τιμών στα καύσιμα με την κατάσταση στη Μέση Ανατολή αλλά και τις σφιχτές συνθήκες διακίνησης του ρωσικού πετρελαίου στη διεθνή αγορά να καίνε τους προϋπολογισμούς των νοικοκυριών και των επιχειρήσεων καθώς και τις οικονομίες.

Από το παρανάλωμα του πυρός… δεν ξεφεύγει ούτε η ελληνική οικονομία η οποία εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τα ορυκτά καύσιμα.

Τα καύσιμα στα 2 ευρώ ανά λίτρο

Η εκτόξευση του αργού πετρελαίου στα επίπεδα των 100 δολαρίων το βαρέλι αλλά και οι μεγάλες αυξήσεις στις τιμές Platts της βενζίνης και του ντίζελ έχουν σαν αποτέλεσμα κάθε εβδομάδα και ιδίως μετά την λήξη της εκεχειρίας ΗΠΑ – Ιράν στις 8 Ιουλίου οι ανατιμήσεις να πέφτουν βροχή.

Από τις 27 Φεβρουαρίου πριν το ξέσπασμα του πολέμου μέχρι και τις 23 Ιουλίου (τελευταίες τιμοληψίες του Παρατηρητηρίου Τιμών Υγρών Καυσίμων) η μέση τιμή της αμόλυβδης βενζίνης έχει αυξηθεί 0,245 ευρώ ανά λίτρο ή σχεδόν 14%. Διαμορφώνεται στα 1,996 ευρώ ανά λίτρο. Για το πετρέλαιο κίνησης η αύξηση το ίδιο διάστημα είναι 0,433 ευρώ ανά λίτρο ή 27,6%. Η μέση τιμή στο ντίζελ κίνησης είναι ξανά πιο πάνω από την αμόλυβδη και συγκεκριμένα στα 1,998 ευρώ ανά λίτρο.

Η έκπτωση των διυλιστηρίων στα καύσιμα

Από τις 14 Ιουλίου, όταν τον Ιούνιο έληξαν τα προηγούμενα μέτρα επιδότησης των καυσίμων της κυβέρνησης, τα διυλιστήρια της χώρας μετά και από παραίνεση του πρωθυπουργού ξεκίνησαν να χορηγούν στην εγχώρια αγορά εκπτώσεις 40 εκατ. ευρώ και αυτές θα δίνονται μέχρι και το τέλος του Αυγούστου. Πιο συγκεκριμένα η έκπτωση στην αμόλυβδη βενζίνη είναι της τάξης των 0,10 ευρώ ανά λίτρο (μαζί με τον ΦΠΑ) και στο πετρέλαιο κίνησης 0,05 ευρώ ανά λίτρο (μαζί με τον ΦΠΑ).

Η παρέμβαση των διυλιστηρίων φρέναρε… εν μέρει τις αυξήσεις. Χωρίς τις εκπτώσεις οι μέσες τιμές στα καύσιμα θα είχαν ήδη χτυπήσει τα 2 ευρώ ανά λίτρο. Σύμφωνα με υπολογισμούς της αγοράς η αμόλυβδη βενζίνη θα ήταν στα 2,096 ευρώ ανά λίτρο και το πετρέλαιο κίνησης στα 2,048 ευρώ ανά λίτρο.

Την περίοδο 14 Ιουλίου με 23 Ιουλίου το Platts στην αμόλυβδη έφτασε στα 1.156 δολάρια ανά τόνο ανεβαίνοντας 10,5% και στο πετρέλαιο κίνησης στα 1.359 δολάρια ανά τόνο έχοντας αυξηθεί 13%.

Η επιστροφή της επιδοματικής πολιτικής

Το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης δεν αποκλείεται στις αρχές της επόμενης εβδομάδας να εξετάσει την επαναφορά των μέτρων επιδότησης στα καύσιμα.

Πρόκειται για πακέτο μέτρων που είχε εφαρμόσει το διάστημα Απριλίου – Ιουνίου. Τότε τα μέτρα αυτά είχαν κοστίσει 300 εκατ. ευρώ.

Όπως έγραψε ο ΟΤ, η κυβέρνηση εξετάζει να διαθέσει από το αποθεματικό των 200 εκατ. ευρώ μέτρα σε πρώτη προτεραιότητα για το πετρέλαιο κίνησης εξετάζοντας την επιδότηση της αντλίας. Η βάση δίνεται στο ντίζελ καθώς το καύσιμο επηρεάζει όλη την εφοδιαστική αλυσίδα, την παραγωγή αλλά και τις μεταφορές.

Τα όποια μέτρα ληφθούν θα αφορούν στον Αύγουστο, λένε οι πληροφορίες.

Ωστόσο η κυβέρνηση παρά το γεγονός πώς τα συγκεκριμένα μέτρα λειτουργούν πυροσβεστικά και έχουν ημερομηνία λήξης δεν προχωρά στη μείωση των έμμεσων φόρων στα καύσιμα.

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