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Παιδιά και κλοπή ταυτότητας: Τι πρέπει να ξέρουν οι γονείς

Από τους σχολικούς λογαριασμούς έως τα παιχνίδια online, τα προσωπικά δεδομένα των παιδιών κρύβουν σοβαρούς κινδύνους

Τεχνολογία 25.07.2026, 15:00
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Παιδιά και κλοπή ταυτότητας: Τι πρέπει να ξέρουν οι γονείς
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Η κλοπή ταυτότητας παιδιών δεν είναι σπάνιο ή θεωρητικό σενάριο, αλλά ένας υπαρκτός κίνδυνος που μπορεί να αφήσει συνέπειες για χρόνια. Η νέα ανάλυση της ESET εξηγεί γιατί τα προσωπικά στοιχεία των παιδιών αποτελούν ελκυστικό στόχο για απατεώνες, πώς γίνεται η κλοπή και τι μπορούν να κάνουν οι γονείς για να μειώσουν το ρίσκο.

Τα παιδιά διαθέτουν σήμερα περισσότερα ψηφιακά ίχνη απ’ ό,τι νομίζουν πολλοί γονείς: σχολικούς λογαριασμούς, προφίλ σε παιχνίδια, φωτογραφίες στο cloud, ιατρικά δεδομένα και λογαριασμούς σε εφαρμογές. Αυτές οι πληροφορίες έχουν μεγάλη «διάρκεια ζωής» για τους κλέφτες ταυτότητας, γιατί μπορεί να χρησιμοποιηθούν χρόνια αργότερα, όταν το παιδί θα ζητήσει για πρώτη φορά δάνειο, πιστωτική κάρτα ή ακόμη και έναν απλό τραπεζικό λογαριασμό. Σε αρκετές περιπτώσεις, οι απατεώνες συνδυάζουν αληθινά και πλαστά στοιχεία για να δημιουργήσουν συνθετικές ταυτότητες.

Η ESET επισημαίνει ότι η τεχνητή νοημοσύνη κάνει αυτή τη διαδικασία ευκολότερη, καθώς βοηθά στη δημιουργία πιο πειστικών ψεύτικων προφίλ και καθιστά δυσκολότερο τον εντοπισμό τους. Το πρόβλημα δεν είναι μόνο η άμεση απάτη, αλλά και το γεγονός ότι η ζημιά αποκαλύπτεται συχνά πολύ αργότερα, όταν το παιδί έχει ήδη χτίσει ένα φαινομενικά «καθαρό» πιστωτικό ιστορικό που μπορεί να έχει νοθευτεί από άλλους.

Τι κινδύνους κρύβει

Πέρα από την κλοπή ταυτότητας, τα παιδιά εκτίθενται και σε phishing, κακόβουλο λογισμικό και παραπλάνηση μέσω κοινωνικής μηχανικής. Προσφορές που μοιάζουν υπερβολικά καλές, κουίζ και διαφημίσεις που πατούν στο FOMO (Fear Of Missing Out) είναι πιο πιθανό να ξεγελάσουν ένα παιδί παρά έναν ενήλικα. Επίσης, οι λογαριασμοί online παιχνιδιών συχνά περιέχουν οικονομικά στοιχεία, επαφές, ψηφιακά αντικείμενα και ιδιωτικές συνομιλίες που μπορούν να αξιοποιηθούν από επιτιθέμενους.

Η ανησυχία μεγαλώνει και από τις κοινοποιήσεις των γονέων στα κοινωνικά δίκτυα. Σύμφωνα με την αναφορά της ESET, σχεδόν οι μισοί γονείς μοιράζονται τακτικά πληροφορίες για τα παιδιά τους online, αυξάνοντας τον κίνδυνο τα δεδομένα αυτά να χρησιμοποιηθούν από απατεώνες. Παράλληλα, οι ίδιοι οι οργανισμοί που διαχειρίζονται παιδικά δεδομένα, όπως σχολικές πλατφόρμες, παιχνίδια και «έξυπνες» συσκευές, μπορούν επίσης να γίνουν στόχος παραβιάσεων.

Πώς θα το καταλάβετε

Η κλοπή δεδομένων ή λογαριασμού δεν γίνεται πάντα άμεσα αντιληπτή. Η ESET προτείνει να είστε σε εγρήγορση αν οι κωδικοί πρόσβασης σταματήσουν ξαφνικά να λειτουργούν, αν χαθούν skins ή ψηφιακά νομίσματα από λογαριασμό παιχνιδιού ή αν εμφανιστούν ειδοποιήσεις για νέες συνδέσεις και επαναφορά κωδικού. Ύποπτα μηνύματα από τον λογαριασμό του παιδιού, αγορές που δεν έχουν εγκριθεί και ειδοποιήσεις από τράπεζες ή φορολογικές αρχές αποτελούν επίσης σημάδια συναγερμού.

Σε ορισμένες περιπτώσεις, το πρόβλημα αποκαλύπτεται μόνο όταν το παιδί επιχειρήσει αργότερα να ανοίξει λογαριασμό ή να ζητήσει φοιτητικό δάνειο και συναντήσει χαμηλή πιστοληπτική ικανότητα. Αυτό δείχνει πόσο μακροπρόθεσμες μπορεί να είναι οι συνέπειες της κλοπής ταυτότητας αν δεν εντοπιστεί έγκαιρα.

Τι να κάνετε

Η ESET τονίζει ότι η προστασία της ψηφιακής ταυτότητας των παιδιών είναι κοινή ευθύνη γονέων, σχολείων, πλατφορμών και κατασκευαστών. Ως πρώτο βήμα, συνιστάται η ελαχιστοποίηση των δεδομένων που μοιράζονται τα παιδιά online και ο έλεγχος του αν είναι πραγματικά απαραίτητη κάθε νέα εφαρμογή, άδεια ή δημοσίευση φωτογραφίας. Όσο λιγότερες προσωπικές πληροφορίες κυκλοφορούν, τόσο μικρότερο είναι το ρίσκο να καταλήξουν σε λάθος χέρια.

Εξίσου σημαντική είναι η ενίσχυση της ασφάλειας των λογαριασμών: ισχυροί και μοναδικοί κωδικοί πρόσβασης, χρήση οικογενειακού password manager και ενεργοποίηση της πολυπαραγοντικής ταυτοποίησης όπου είναι διαθέσιμη. Παράλληλα, οι γονείς καλό είναι να ελέγχουν τις ρυθμίσεις απορρήτου, να περιορίζουν την κοινοποίηση τοποθεσίας, να ζητούν έγκριση για αγορές εντός εφαρμογών και να κρατούν ενημερωμένες συσκευές και εφαρμογές.

Η συζήτηση που χρειάζεται

Πέρα από τα τεχνικά μέτρα, θεωρείται κρίσιμο να γίνει ανοιχτή συζήτηση με τα παιδιά για την προστασία της ψηφιακής τους ταυτότητας. Τα παιδιά χρειάζεται να μάθουν τι διακυβεύεται, πώς λειτουργούν οι απάτες και πώς αναγνωρίζονται οι ύποπτες συμπεριφορές online. Η καλλιέργεια εμπιστοσύνης είναι βασική, ώστε να μιλούν στους γονείς τους χωρίς φόβο όταν κάτι τους ανησυχήσει.

Η ουσία, σύμφωνα με το μήνυμα της ESET, δεν είναι να απομακρυνθούν τα παιδιά από τον ψηφιακό κόσμο, αλλά να μπουν σε αυτόν με ασφάλεια. Με σωστή ενημέρωση, πρακτικά μέτρα και συνεχή επιτήρηση, οι γονείς μπορούν να μειώσουν σημαντικά τον κίνδυνο η ψηφιακή ζωή των παιδιών να γίνει πηγή μελλοντικών προβλημάτων.

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