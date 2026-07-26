Προαστιακός Δυτικής Αττικής: Απένταξη του έργου αναβάθμισης από το Ταμείο Ανάκαμψης – Καταγγελία Γερουλάνου

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Την απένταξη της αναβάθμισης του Προαστιακού Σιδηροδρόμου Δυτικής Αττικής από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας που φαίνεται ότι ζήτησε επίσημα από την ΕΕ η ελληνική κυβέρνηση, σε αντίθεση με κατηγορηματικές διαβεβαιώσεις της μόλις λίγους μήνες πριν, σύμφωνα με αναλυτική ανάρτηση του Κοινοβουλευτικού Εκπροσώπου του ΠΑΣΟΚ, βουλευτή Α’ Αθήνας και υπεύθυνου του ΚΤΕ Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας του Κινήματος, Παύλου Γερουλάνου, ο οποίος κάνει λόγο για «Case study παράνοιας».

Σύμφωνα με τον Π. Γερουλάνο πριν από ένα χρόνο, στις 7/7/2025, το ΠΑΣΟΚ – Κίνημα Αλλαγής είχε δώσει στη δημοσιότητα τη «λίστα με τα 108 έργα που τροποποιούνται ή απεντάσσονται από το Ταμείο Ανάκαμψης» (https://pasok.gr/h-lista-me-ta-108-erga-poy-tropopoioyntai-h-apentassontai-apo-to-tameio-anakampshs/).

Κατά τον ίδιο, η λίστα περιείχε όλα τα μέτρα για τα οποία η ίδια η κυβέρνηση είχε ζητήσει τροποποίηση ή απένταξη αλλά το έκρυβε, καθώς και σχολιασμό στα σημεία όπου δεν ήταν ξεκάθαρο τι είχε ζητήσει ακριβώς η ελληνική κυβέρνηση. Και ζητούσαμε ακριβώς εξηγήσεις για το τι συμβαίνει.

Σε ένα σημείο της λίστας, ειδικότερα, αναφερόταν ότι η κυβέρνηση είχε ζητήσει και το εξής αναφορικά με τον Προαστιακό Σιδηρόδρομο Δυτικής Αττικής:

«Οκτώ (8) μέτρα», σύμφωνα με την ελληνική κυβέρνηση, «δεν είναι πλέον εφικτά εν μέρει ή πλήρως λόγω απρόβλεπτων νομικών ζητημάτων». Και εδώ φυσικά παραμένει νεφελώδες τι ισχύει ακριβώς πλέον σε κάθε περίπτωση. Αυτά τα μέτρα είναι:

…29. Το ορόσημο 271 του μέτρου 16892 που αφορά στην ολοκλήρωση του προαστιακού σιδηροδρόμου Δυτικής Αττικής από τα Άνω Λιόσια μέχρι τα Μέγαρα».

Στις 11/7/2025 ο τότε Αναπληρωτής Υπουργός Μεταφορών, κ. Κυρανάκης είχει δηλώσει σε Επιτροπή της Βουλής «το έργο του προαστιακού δυτικής Αττικής δεν απεντάσσεται, όπως ψευδώς αναφέρθηκε σε µία ανακοίνωση του του κ. Γερουλάνου».

Στις 17/7/2025 όταν ο Π. Γερουλάνος ζήτησε στην ολομέλεια της Βουλής να εξηγήσει «τι ακριβώς σηµαίνει το ότι ένα σημαντικό ορόσημο, σύµφωνα µε την Ελληνική Κυβέρνηση, δεν είναι πλέον εφικτό εν µέρει ή πλήρως και γιατί. Τι ακριβώς σηµαίνει αυτό για τον προαστιακό σιδηρόδροµο δυτικής Αττικής;», η απάντηση Κυρανάκη ήταν:

«Εγώ, λοιπόν, λέω ξεκάθαρα ότι το έργο δυτικού προαστιακού δεν απεντάσσεται και η τροποποίηση, η οποία αφορά στο Ταµείο Ανάκαµψης, µπορεί να έχει να κάνει µε αλλαγή χάραξης, µε αλλαγή τεχνικών χαρακτηριστικών, µε µια σειρά από πράγµατα φυσιολογικά σε κάθε δηµόσιο έργο…Σας λέω, λοιπόν, ότι το έργο προαστιακού δεν απεντάσσσεται. Ζητήστε συγγνώμη για την αναστάτωση, την οποία προκαλέσατε σε δηµάρχους, Βουλευτές, πολιτευτές, στελέχη της δικής σας παράταξης και πάρτε το πίσω. Είναι απλό».

Σχεδόν έναν χρόνο αργότερα, η ελληνική κυβέρνηση ζήτησε την απόσυρση, δηλαδή την απένταξη του μέτρου της αναβάθμισης του Προαστιακού Σιδηροδρόμου Δυτικής Αττικής από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

Δείτε αναλυτικά τι αναφέρει ο Π. Γεουλάνος στην ανάρτησή του: