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Αμερικανικά ομόλογα: Πτωτικά οι αποδόσεις

Οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή οδήγησαν πτωτικά τις αποδόσεις στα αμερικανικά ομόλογα

Ομόλογα 27.07.2026, 21:21
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Αμερικανικά ομόλογα: Πτωτικά οι αποδόσεις
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Πτωτικά κινούνται οι αποδόσεις των αμερικανικών ομολόγων καθώς οι ΗΠΑ και το Ιράν σταμάτησαν τις εχθροπραξίες στη Μέση Ανατολή το Σαββατοκύριακο, ωθώντας τις τιμές της ενέργειας προς τα κάτω.

Η απόδοση του αμερικανικού 10ετούς ομολόγου, ο τίτλος είναι σημείο αναφοράς για στεγαστικά δάνεια, δάνεια αυτοκινήτου και χρέος πιστωτικών καρτών, υποχώρησε κατά 4 μονάδες βάσης χαμηλότερη στο 4,639%.

Οι βραχυπρόθεσμες και μακροπρόθεσμες αποδόσεις επίσης κινήθηκαν χαμηλότερα. Η απόδοση του 2ετούς ομολόγου, το οποίο συνήθως παρακολουθεί τις βραχυπρόθεσμες αποφάσεις της Fed για τα επιτόκια, μειώθηκε σχεδόν κατά 3 μονάδες βάσης στο 4,303%.

H απόδοση του 30ετούς ομολόγου, η οποία παραδοσιακά κινείται ανάλογα με τα γεωπολιτικά γεγονότα, μειώθηκε κατά περίπου 3 μονάδες βάσης στο 5,127%.

Μία μονάδα βάσης ισούται με 0,01% ή 1/100 του 1%, και οι αποδόσεις και οι τιμές κινούνται αντιστρόφως η μία προς την άλλη.

Η Μέση Ανατολή και η Fed

Η πτώση του κόστους δανεισμού της Δευτέρας έρχεται μετά την παύση των επιθέσεων ΗΠΑ- Ιράν για τρίτη μέρα.

Οι τιμές του πετρελαίου άλλαξαν γρήγορα την πορεία τους, με τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του αμερικανικού West Texas Intermediate να υποχωρούν κατά 8% στα 82,18 δολάρια. Το παγκόσμιο σημείο αναφοράς αργού πετρελαίου Brent, το οποίο την περασμένη εβδομάδα είχε πλησιάσει το επίπεδο των 100 δολαρίων το βαρέλι υποχωρούσε κατά 9,5%  στα 87,59 δολάρια.

Οι κινήσεις αυτές έρχονται καθώς οι επενδυτές αναμένουν την τελευταία απόφαση της Ομοσπονδιακής Τράπεζας για τα επιτόκια, που αναμένεται την Τετάρτη. Οι προβλέψεις δείχνουν ότι η Επιτροπή Ανοικτής Αγοράς  που καθορίζει τα επιτόκια θα αφήσει τα επιτόκια αμετάβλητα στο 3,75%.

Καθώς οι αγορές ζυγίζουν πώς η εξελισσόμενη εικόνα της Μέσης Ανατολής είναι πιθανό να διαμορφώσει την απόφαση της Fed για τα επιτόκια, οι επενδυτές παρακολουθούν επίσης μια σειρά από άλλες δημοσιεύσεις οικονομικών δεδομένων που έχουν προγραμματιστεί αυτή την εβδομάδα.

Αυτά περιλαμβάνουν τον βασικό δείκτη τιμών PCE του Ιουνίου, την τελευταία τριμηνιαία εκτύπωση ΑΕΠ και τα στοιχεία για νέες παραγγελίες για διαρκή αγαθά που κατασκευάζονται στις ΗΠΑ.

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