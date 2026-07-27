Πετρέλαιο: Στην «κόψη του ξυραφιού» η αγορά

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Για λίγες εβδομάδες αυτό το καλοκαίρι, θα μπορούσε κανείς να κοιτάξει την τιμή του πετρελαίου και να ξεχάσει ότι είχε προηγηθεί ο πόλεμος με το Ιράν, σύμφωνα με δημοσίευμα του Economist. Τον Ιούνιο, οι Ηνωμένες Πολιτείες υπέγραψαν συμφωνία με το Ιράν, αίροντας τις κυρώσεις στις εξαγωγές πετρελαίου του αντιπάλου τους με αντάλλαγμα την ασφαλή διέλευση των πλοίων από τα Στενά του Ορμούζ. Καθώς τα δεξαμενόπλοια έσπευσαν να εγκαταλείψουν τον Περσικό Κόλπο, μια αιφνίδια «μικρή υπερπροσφορά» οδήγησε τα συμβόλαια Brent, το διεθνές σημείο αναφοράς, πίσω στα προπολεμικά επίπεδα των 72 δολαρίων το βαρέλι.

Αξίζει να σημειωθεί ότι οι τιμές του πετρελαίου σημείωναν σήμερα πτώση 4%, αφού οι ΗΠΑ και το Ιράν ανέστειλαν τις στρατιωτικές επιθέσεις το Σαββατοκύριακο, μετά από δύο εβδομάδες επιθέσεων, ενισχύοντας τις ελπίδες για μια διπλωματική λύση που θα αποκλιμάκωνε τη σύγκρουση και θα επέτρεπε την επανέναρξη της ναυτιλίας στο Στενό του Ορμούζ.

Η πίεση, όμως, επέστρεψε απότομα, κατά τις προηγούμενες εβδομάδες. Ύστερα από νέες ιρανικές επιθέσεις σε δεξαμενόπλοια και 13 συνεχόμενες νύχτες αμερικανικών βομβαρδισμών, η κίνηση στα Στενά του Ορμούζ έχει μειωθεί σημαντικά. Στην Υεμένη, οι αντάρτες Χούθι, που υποστηρίζονται από το Ιράν, ανακοίνωσαν αποκλεισμό των λιμανιών της Σαουδικής Αραβίας στην Ερυθρά Θάλασσα, ως αντίποινα για τον σαουδαραβικό αποκλεισμό λιμανιών που ελέγχουν οι ίδιοι και για τις επιθέσεις στο αεροδρόμιο της Σαναά. Υποστηρίζουν επίσης ότι εκτόξευσαν drones και πυραύλους εναντίον σαουδαραβικών πετρελαϊκών εγκαταστάσεων, αν και το Ριάντ δεν έχει σχολιάσει τους ισχυρισμούς.

Στις 23 Ιουλίου το Brent άγγιξε τα 102 δολάρια το βαρέλι. Παρότι την επόμενη ημέρα έκλεισε στα 97 δολάρια, η τιμή παραμένει κατά 35% υψηλότερη σε σχέση με την 1η Ιουλίου. Αν η ναυσιπλοΐα δεν αποκατασταθεί σύντομα, η τιμή θα μπορούσε να ξεπεράσει το ενδοσυνεδριακό υψηλό των 139 δολαρίων που καταγράφηκε το 2022 μετά τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία και να κινηθεί προς τα 150 δολάρια έως τον Σεπτέμβριο, προειδοποιεί ο Χόρχε Λεόν της συμβουλευτικής εταιρείας Rystad Energy.

Πετρέλαιο: Γιατί η αγορά είναι σήμερα πιο ευάλωτη

Παρόμοιες προβλέψεις είχαν διατυπωθεί και στην αρχή του πολέμου με το Ιράν, χωρίς τελικά να επιβεβαιωθούν τους επόμενους τέσσερις μήνες. Ίσως να μη συμβεί ούτε τώρα. Μέχρι τις 26 Ιουλίου είχαν περάσει δύο ημέρες χωρίς νέες αμερικανικές ή ιρανικές επιθέσεις, ενώ διαμεσολαβητές από το Ομάν βρίσκονταν στην Τεχεράνη.

Ωστόσο, οι αγορές ενέργειας βρίσκονται πλέον σε πιο επισφαλή θέση για τρεις λόγους: το πρόβλημα στα Στενά του Ορμούζ έχει γίνει δυσκολότερο να επιλυθεί, έχουν εμφανιστεί νέες απειλές και τα προστατευτικά «μαξιλάρια» της αγοράς έχουν ήδη αποδυναμωθεί.

Στο επίκεντρο της κατάρρευσης της εκεχειρίας βρίσκονται τα Στενά του Ορμούζ. Η συμφωνία του Ιουνίου, διατυπωμένη με ασαφή τρόπο, αναγνώριζε στο Ιράν το δικαίωμα να συμβάλει «στον καθορισμό της μελλοντικής διοίκησης» του περάσματος. Όταν αμερικανικά πολεμικά πλοία άρχισαν να συνοδεύουν δεξαμενόπλοια κατά μήκος των ακτών του Ομάν, σε θαλάσσιο διάδρομο που δεν ελέγχεται από το Ιράν, η Τεχεράνη θεώρησε ότι παραβιάστηκε η συμφωνία.

Ακολούθησαν επιθέσεις σε αρκετά δεξαμενόπλοια, ενώ το Ιράν έπληξε και τα λεγόμενα «shuttle tankers», που συνδέουν λιμάνια του Ομάν και των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων με πλοία που περιμένουν εκτός των Στενών και είχαν επιτρέψει την ταχύτερη επανέναρξη των εξαγωγών. Όσα πλοία εξακολουθούν να διέρχονται χρησιμοποιούν πλέον διαδρομή που βρίσκεται υπό ιρανικό έλεγχο.

Ασιατικά διυλιστήρια που είχαν αγοράσει φορτία από τον Κόλπο για παραδόσεις αργότερα μέσα στο καλοκαίρι ανησυχούν πλέον για σοβαρές καθυστερήσεις ή ακόμη και για αδυναμία παράδοσης

Καταρρέει η ροή πετρελαίου μέσω Ορμούζ

Οι διελεύσεις από τα Στενά του Ορμούζ έχουν υποχωρήσει από περισσότερα από 8 εκατ. βαρέλια ημερησίως στις αρχές Ιουλίου σε λιγότερα από 2 εκατ. βαρέλια τις τελευταίες ημέρες. Το πετρέλαιο συσσωρεύεται ξανά στον Περσικό Κόλπο, την ώρα που η προσφορά εκτός της περιοχής περιορίζεται.

Ασιατικά διυλιστήρια που είχαν αγοράσει φορτία από τον Κόλπο για παραδόσεις αργότερα μέσα στο καλοκαίρι ανησυχούν πλέον για σοβαρές καθυστερήσεις ή ακόμη και για αδυναμία παράδοσης. Από τα μόλις 8 εκατ. βαρέλια που προσέφερε στα μέσα Ιουλίου η εθνική πετρελαϊκή εταιρεία των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, αγορές πραγματοποιήθηκαν μόνο από διυλιστήρια της Νότιας Κορέας, της Ταϊβάν και της Ιαπωνίας, έναντι περίπου 20 εκατ. βαρελιών ανά δημοπρασία τον Ιούνιο.

Το Ιράν δύσκολα θα άρει την πίεση που ασκεί στα Στενά πριν οι Ηνωμένες Πολιτείες προχωρήσουν σε ουσιαστικές παραχωρήσεις.

Οι νέες εχθροπραξίες έχουν ήδη κοστίσει τη ζωή σε ναυτικούς. Στις 15 Ιουλίου η Ινδία ζήτησε από πλοιοκτήτες, διαχειριστές και εταιρείες στελέχωσης να σταματήσουν την αποστολή Ινδών ναυτικών μέσω των Στενών του Ορμούζ. Οι Ινδοί αποτελούν τη δεύτερη μεγαλύτερη εθνική ομάδα ναυτικών παγκοσμίως, αντιπροσωπεύοντας περίπου το ένα όγδοο του συνόλου.

Παράλληλα, τα προβλήματα στην εφοδιαστική αλυσίδα αυξάνονται. Τα ασφάλιστρα πολεμικού κινδύνου μπορούν πλέον να φθάσουν το 12% της αξίας ενός πλοίου, από περίπου 0,25% πριν από τον πόλεμο. Οι χώρες του Κόλπου, που είχαν αρχίσει να αυξάνουν την παραγωγή τους, τη μειώνουν ξανά λόγω έλλειψης αποθηκευτικών χώρων. Αναλυτές εκτιμούν ότι οι εξαγωγές δύσκολα θα επιστρέψουν στα προπολεμικά επίπεδα πριν από τις αρχές του 2027.

Το νέο μέτωπο στην Ερυθρά Θάλασσα

Από τις νέες απειλές, η σοβαρότερη θεωρείται ο αποκλεισμός που ανακοίνωσαν οι Χούθι. Από τον Απρίλιο, η Σαουδική Αραβία διοχέτευε επιπλέον 2,5 έως 3,5 εκατ. βαρέλια αργού ημερησίως —περίπου το μισό των ημερήσιων εξαγωγών της το 2025— μέσω αγωγού προς το Γιανμπού στην Ερυθρά Θάλασσα και από εκεί προς την Ασία μέσω του στενού Μπαμπ αλ-Μαντέμπ. Η Ιαπωνία και η Νότια Κορέα έχουν γίνει ιδιαίτερα εξαρτημένες από αυτές τις προμήθειες.

Παραμένει ασαφές σε ποιο βαθμό οι Χούθι θα εφαρμόσουν τον αποκλεισμό. Υποστηρίζουν ότι επιτέθηκαν σε δύο σαουδαραβικά πλοία που ταξίδευαν μεταξύ σαουδαραβικών λιμανιών, αλλά επέτρεψαν τη διέλευση δύο δεξαμενόπλοιων κινεζικών συμφερόντων που μετέφεραν σαουδαραβικό αργό μέσω του Μπαμπ αλ-Μαντέμπ.

Ορισμένοι πλοιοκτήτες, πάντως, δεν περιμένουν να διαπιστώσουν τι θα συμβεί. Τέσσερα δεξαμενόπλοια που μετέφεραν σαουδαραβικό πετρέλαιο έχουν ήδη επιστρέψει, ενώ πλοία δυτικών συμφερόντων σχεδιάζουν είτε να αποφύγουν το πέρασμα είτε να το διασχίσουν με απενεργοποιημένους τους πομποδέκτες τους.

Στις 23 Ιουλίου η εταιρεία Vortexa κατέγραψε μόλις δέκα διελεύσεις μεγάλων δεξαμενόπλοιων από το Μπαμπ αλ-Μαντέμπ, έναντι 17 δύο ημέρες νωρίτερα.

Οι χρόνοι μεταφοράς προς την Ασία σχεδόν διπλασιάζονται, ξεπερνώντας τις 50 ημέρες

Η πίεση επεκτείνεται και πέρα από τη Μέση Ανατολή

Τα δεξαμενόπλοια μπορούν να χρησιμοποιήσουν τη Διώρυγα του Σουέζ, αλλά όχι χωρίς δυσκολίες. Η διώρυγα είναι υπερβολικά ρηχή για πλήρως φορτωμένα πολύ μεγάλα δεξαμενόπλοια, με αποτέλεσμα μέρος του φορτίου να πρέπει να μεταφέρεται σε μικρότερα πλοία τύπου Suezmax πριν από τη διέλευση, επιβαρύνοντας τις λιμενικές υποδομές. Επιπλέον, μέρος του αργού μπορεί να διοχετευθεί μέσω του αιγυπτιακού αγωγού Sumed, αλλά με σημαντικά υψηλότερο κόστος.

Οι χρόνοι μεταφοράς προς την Ασία σχεδόν διπλασιάζονται, ξεπερνώντας τις 50 ημέρες, αναγκάζοντας τους εισαγωγείς να αναζητήσουν εναλλακτικές πηγές προμήθειας, οι οποίες έχουν ήδη περιοριστεί λόγω των προβλημάτων στα Στενά του Ορμούζ.

Παράλληλα, νέα απειλή για την παγκόσμια αγορά πετρελαίου προέρχεται εκτός Μέσης Ανατολής. Μεταξύ 17 και 20 Ιουλίου, ουκρανικά drones επιτέθηκαν σε τέσσερα δεξαμενόπλοια που φόρτωναν στο τερματικό του Caspian Pipeline Consortium στη Μαύρη Θάλασσα, από όπου εξάγονται συνήθως περίπου 1,5 εκατ. βαρέλια ημερησίως από το Καζακστάν και τη Ρωσία.

Οι φορτώσεις έχουν ανασταλεί και οι διαγωνισμοί για φορτία πετρελαίου CPC τον Αύγουστο παραμένουν χωρίς προσφορές. Το Καζακστάν μπορεί να ανακατευθύνει μέρος των εξαγωγών του μέσω μικρότερων αγωγών, αλλά αυτό ενδέχεται να αφήσει τα διυλιστήρια της Μεσογείου με έλλειμμα περίπου 1 εκατ. βαρελιού ημερησίως, εντείνοντας τον διεθνή ανταγωνισμό για διαθέσιμες ποσότητες.

Τα αποθέματα εξαντλούνται και οι τιμές ανεβαίνουν

Τα προστατευτικά «μαξιλάρια» της αγοράς, δηλαδή η μείωση της ζήτησης και η άντληση αποθεμάτων, δεν επαρκούν πλέον για να απορροφήσουν νέους κραδασμούς. Οι κινεζικές εισαγωγές αργού έχουν μειωθεί κατά περισσότερο από 5 εκατ. βαρέλια ημερησίως από τον Φεβρουάριο, ενώ η ζήτηση τόσο στην Κίνα όσο και σε πολλές φτωχότερες χώρες έχει περιοριστεί στο ελάχιστο.

Το στρατηγικό απόθεμα πετρελαίου των ΗΠΑ, από το οποίο έχουν ήδη διατεθεί περισσότερα από 100 εκατ. βαρέλια από τον Μάρτιο, βρίσκεται στο χαμηλότερο επίπεδο από το 1983, ενώ και τα εμπορικά αποθέματα πλησιάζουν στα κατώτατα λειτουργικά τους όρια.

Ως αποτέλεσμα, η αγορά ενέργειας βρίσκεται ήδη σε κατάσταση έντονης στενότητας. Οι τιμές των άμεσων παραδόσεων Brent είναι υψηλότερες από εκείνες για παραδόσεις έναν μήνα αργότερα, ενώ ακόμη μεγαλύτερη πίεση παρατηρείται στα διυλισμένα προϊόντα. Η βενζίνη στις ΗΠΑ πλησιάζει τα 155 δολάρια το βαρέλι, τα καύσιμα αεροσκαφών στην Ασία τα 160 δολάρια και το ντίζελ στην Ευρώπη τα 175 δολάρια.

Η άνοδος επηρεάζει και άλλες αγορές εμπορευμάτων. Οι τιμές του φυσικού αερίου στην Ευρώπη βρίσκονται στα υψηλότερα επίπεδα από τον Ιανουάριο του 2023, καθώς η Ευρωπαϊκή Ένωση ανταγωνίζεται την Ασία για περιορισμένες ποσότητες. Το Κατάρ, που συνήθως καλύπτει περίπου το ένα πέμπτο της παγκόσμιας αγοράς υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG), έχει ήδη προειδοποιήσει ότι ενδέχεται να μην μπορέσει να τηρήσει ορισμένες δεσμεύσεις του πριν από τα μέσα Οκτωβρίου.

Η JPMorgan, μία από τις πιο συντηρητικές τράπεζες στις προβλέψεις της, εκτιμά ότι κάθε επιπλέον μήνας διαταραχών προσθέτει 7 έως 8 δολάρια στην τιμή κάθε βαρελιού

Ο κίνδυνος για νέα εκτίναξη των τιμών

Αν η σύγκρουση διαρκέσει μόνο έναν ακόμη μήνα, το Brent ενδέχεται να παραμείνει κάτω από τα 100 δολάρια το βαρέλι. Αν όμως παραταθεί, χώρες πέραν των Ηνωμένων Πολιτειών θα αναγκαστούν να αντλήσουν πολύ μεγαλύτερες ποσότητες από τα ήδη περιορισμένα αποθέματά τους, ωθώντας τις τιμές ακόμη υψηλότερα.

Η JPMorgan, μία από τις πιο συντηρητικές τράπεζες στις προβλέψεις της, εκτιμά ότι κάθε επιπλέον μήνας διαταραχών προσθέτει 7 έως 8 δολάρια στην τιμή κάθε βαρελιού. Αν προστεθεί και ένα υψηλότερο γεωπολιτικό ασφάλιστρο κινδύνου, τότε, χωρίς σημαντική περαιτέρω μείωση της ζήτησης, η σταθερή διαπραγμάτευση του αργού πάνω από τα 120 δολάρια το βαρέλι μέχρι το τέλος του καλοκαιριού θεωρείται πλέον ρεαλιστικό σενάριο.

Μια τέτοια εξέλιξη θα οδηγούσε την τιμή της βενζίνης στις Ηνωμένες Πολιτείες πάνω από τα 4,50 δολάρια το γαλόνι, από περίπου 4,10 δολάρια σήμερα. Στον προηγούμενο γύρο κλιμάκωσης, ο Ντόναλντ Τραμπ είχε διστάσει όταν η τιμή της βενζίνης πλησίασε αυτό το όριο. Το γεγονός ότι το Brent δεν βρίσκεται ήδη υψηλότερα δείχνει πως οι traders εξακολουθούν να πιστεύουν ότι θα υποχωρήσει ξανά. Για το καλό τους, αυτή η εκτίμηση θα πρέπει να αποδειχθεί σωστή.