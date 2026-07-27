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Εξαμίλια Κορινθίας: Εντοπίστηκε σορός στο εργοστάσιο που καίγεται

Πάνω από 30 πυροσβέστες με 10 οχήματα έχουν σπεύσει στο εργοστάσιο που έχει τυλιχτεί στις φλόγες στα Εξαμίλια Κορινθίας

Κοινωνία 27.07.2026, 14:16
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Εξαμίλια Κορινθίας: Εντοπίστηκε σορός στο εργοστάσιο που καίγεται
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Πυρκαγιά ξέσπασε σε εργοστάσιο παρασκευής και συσκευασίας ξυδιού στα Εξαμίλια Κορινθίας, με τις πρώτες πληροφορίες να κάνουν λόγο για έναν νεκρό.

Το korinthos tv αναφέρει ότι στο εργοστάσιο έγινε έκρηξη και προκλήθηκε μεγάλη πυρκαγιά, χωρίς ωστόσο κάτι τέτοιο να επιβεβαιώνεται μέχρι στιγμής από τις επίσημες αρχές.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική στο σημείο επιχειρούν 32 πυροσβέστες με δέκα οχήματα. Κατά τη διάρκεια της κατάσβεσης οι πυροσβέστες εντόπισαν τη σορό, αγνώστων μέχρι στιγμής στοιχείων.

Δύο άτομα προσήλθαν μόνα τους με ελαφριά εγκαύματα στο νοσοκομείο και αφού τους παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες αποχώρησαν, σύμφωνα με τον πρόεδρο της ΠΟΕΔΗΝ Μιχάλη Γιαννακό.

Για την πυρκαγιά ενεργοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Κορίνθου προκειμένου να διερευνήσει τα αίτιά της.

Πηγή: in.gr

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