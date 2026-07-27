Τράπεζες: Επιτάχυνε η χρηματοδότηση της ελληνικής οικονομίας τον Ιούνιο

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Η τραπεζική χρηματοδότηση προς την πραγματική οικονομία επιτάχυνε τον Ιούνιο, την ώρα που επιχειρήσεις και νοικοκυριά συνέχισαν να ενισχύουν σημαντικά τις καταθέσεις τους, ενισχύοντας περαιτέρω τη ρευστότητα του τραπεζικού συστήματος. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος, ο ετήσιος ρυθμός αύξησης της συνολικής χρηματοδότησης της εγχώριας οικονομίας διαμορφώθηκε στο 5,0% από 4,6% τον Μάιο, ενώ ο αντίστοιχος ρυθμός για το σύνολο των καταθέσεων επιταχύνθηκε στο 8,8% από 8,1%, ενώ η καθαρή ροή της συνολικής τραπεζικής χρηματοδότησης σχεδόν διπλασιάστηκε, φθάνοντας τα 3,501 δισ. ευρώ από 1,644 δισ. ευρώ τον Μάιο.

I.Χρηματοδότηση της εγχώριας οικονομίας

H μηνιαία καθαρή ροή της συνολικής τραπεζικής χρηματοδότησης ήταν θετική κατά 3.501 εκατ. ευρώ, τον Ιούνιο του 2026, έναντι θετικής καθαρής ροής 1.644 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα.

Ι.1 Χρηματοδότηση της γενικής κυβέρνησης

Η μηνιαία καθαρή ροή της τραπεζικής χρηματοδότησης προς τη γενική κυβέρνηση, τον Ιούνιο του 2026, ήταν θετική κατά 213 εκατ. ευρώ, έναντι θετικής καθαρής ροής 329 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα. Ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής της χρηματοδότησης της γενικής κυβέρνησης αυξήθηκε στο 0,4% από 0,0% τον προηγούμενο μήνα.

Ι.2 Χρηματοδότηση του ιδιωτικού τομέα

Τον Ιούνιο του 2026, o ετήσιος ρυθμός μεταβολής της συνολικής τραπεζικής χρηματοδότησης του ιδιωτικού τομέα αυξήθηκε στο 7,7% από 7,4% τον προηγούμενο μήνα. Η μηνιαία καθαρή ροή της συνολικής χρηματοδότησης προς τον ιδιωτικό τομέα ήταν θετική κατά 3.288 εκατ. ευρώ, έναντι θετικής καθαρής ροής 1.315 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα.

Ι.2.1 Χρηματοδότηση των επιχειρήσεων

Η μηνιαία καθαρή ροή της τραπεζικής χρηματοδότησης προς τις επιχειρήσεις, τον Ιούνιο του 2026, ήταν θετική κατά 2.983 εκατ. ευρώ, έναντι θετικής καθαρής ροής 1.285 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα, ενώ ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής αυξήθηκε στο 10,2% από 9,8% τον προηγούμενο μήνα. Ειδικότερα, ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής της τραπεζικής χρηματοδότησης προς τις μη χρηματοπιστωτικές επιχειρήσεις (ΜΧΕ) παρέμεινε αμετάβλητος στο 9,8% σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα. Η μηνιαία καθαρή ροή της χρηματοδότησής τους ήταν θετική κατά 2.235 εκατ. ευρώ, έναντι θετικής καθαρής ροής 427 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα. Ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής της χρηματοδότησης των ασφαλιστικών επιχειρήσεων και των λοιπών χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων αυξήθηκε στο 13,2% από 9,2% τον προηγούμενο μήνα. Η μηνιαία καθαρή ροή της χρηματοδότησής τους ήταν θετική κατά 748 εκατ. ευρώ, έναντι θετικής καθαρής ροής 858 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα.

Ι.2.2 Χρηματοδότηση των ελεύθερων επαγγελματιών, αγροτών και ατομικών επιχειρήσεων

Τον Ιούνιο του 2026, η μηνιαία καθαρή ροή της τραπεζικής χρηματοδότησης προς τους ελεύθερους επαγγελματίες, αγρότες και ατομικές επιχειρήσεις ήταν θετική κατά 47 εκατ. ευρώ, έναντι αρνητικής καθαρής ροής 9 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα. Ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής της χρηματοδότησής τους διαμορφώθηκε στο -2,6% από -2,0% τον προηγούμενο μήνα.

Ι.2.3 Χρηματοδότηση των ιδιωτών και ιδιωτικών μη κερδοσκοπικών ιδρυμάτων

Θετική κατά 258 εκατ. ευρώ ήταν η μηνιαία καθαρή ροή της τραπεζικής χρηματοδότησης προς τους ιδιώτες και τα ιδιωτικά μη κερδοσκοπικά ιδρύματα, τον Ιούνιο του 2026, έναντι θετικής καθαρής ροής 39 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα. Ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής της χρηματοδότησής τους διαμορφώθηκε στο 2,6% από 2,7% τον προηγούμενο μήνα.